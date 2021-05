Prohibición sobre comprobante de vacunación puede hacer que esta compañía de cruceros se vaya

La terminal de cruceros de Norwegian Cruise Line situada en PortMiami en Miami, Florida, el domingo 25 de abril de 2021. dvarela@miamiherald.com

Si la Florida no permite que Norwegian Cruise Line Holdings exija un comprobante de vacunación contra el COVID-19 a los pasajeros y la tripulación, el director general de la compañía dice que se llevará sus barcos a otro lugar.

El CEO Frank del Río expresó la amenaza durante una llamada sobre ingresos el jueves, apenas unos días después de que el gobernador Ron DeSantis firmara un proyecto de ley aprobado por la Legislatura estatal controlada por los republicanos que prohíbe a las empresas, escuelas y entidades gubernamentales en la Florida pedir a cualquier persona un comprobante de vacunación contra el COVID-19.

Norwegian Cruise Line Holdings es la tercera compañía de cruceros más grande del mundo, matriz de las marcas de cruceros Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas. El condado de Miami-Dade gastó $263 millones en la construcción de una terminal para Norwegian en PortMiami, que terminó de construirse el año pasado.

“A fin de cuentas, los cruceros tienen motores, propelas y timones, y Dios no quiera que no podamos operar en el estado de la Florida por la razón que sea, pero hay otros estados desde los que sí operamos. Y podemos operar desde el Caribe para los barcos que de otra manera habrían ido a la Florida”, dijo Del Río.

Del Río reiteró el compromiso de la compañía de garantizar que todas las personas que viajen en sus cruceros estén vacunadas cuando se reanuden los cruceros en Estados Unidos. Sus competidores, Royal Caribbean Group y Carnival Corporation, exigirán una vacunación del 100% en próximos cruceros en otros países, como el Reino Unido e Israel, pero aún no han anunciado si los cruceros en Estados Unidos tendrán el mismo requisito.

Los U.S. Centers for Disease Control and Prevention no pueden exigir una vacunación del 100% y dejan esa decisión en manos de las compañías de cruceros. La agencia recomienda que todos los miembros de la tripulación, los pasajeros y los trabajadores portuarios se vacunen. Está permitiendo que los cruceros que demuestren que al menos el 98% de su tripulación y el 95% de sus pasajeros están vacunados se salten los cruceros de prueba y pasen directamente a los cruceros generadores de ingresos. Los umbrales dan cabida a las personas con padecimientos médicos que impiden la vacunación u objeciones religiosas, dijo un portavoz.

Los CDC están esperando que las compañías de cruceros presenten los acuerdos con puertos y autoridades sanitarias locales antes de que puedan comenzar los cruceros de prueba; los cruceros generadores de ingresos pueden reanudarse si la compañía cumple los umbrales de vacunación. Hasta el jueves, los CDC no habían recibido ningún acuerdo, dijo un portavoz.

Durante la llamada del jueves con analistas de Wall Street, Del Río dijo que la compañía se ha comunicado con la oficina del gobernador DeSantis. En una conferencia de prensa el mes pasado para anunciar su demanda judicial contra los CDC, DeSantis dijo que se opondría a que las compañías de cruceros exigieran las vacunas.

En el programa de Laura Ingraham de Fox News el 29 de abril, poco después de que los legisladores aprobaran la restricción para las empresas, las escuelas y el gobierno, DeSantis dijo: “Tienes derecho a participar en la sociedad sin que te pidan que divulgues este tipo de información de salud como para ir al cine, para ir a un juego de béisbol”.

Teniendo en cuenta los 90 días necesarios para que un barco esté operativo, Del Río dijo que no cree que sea posible realizar cruceros estadounidenses en julio para las marcas de la compañía. Criticó las instrucciones del CDC para reanudar los cruceros en Estados Unidos publicadas el miércoles, calificándolas de “onerosas”. Cuestionó que una orden ejecutiva que exige mascarillas en el transporte público, incluidos los cruceros, sea necesaria si todos están vacunados.

“Aun cuando todos a bordo estén vacunados, entre bocado y bocado de tu comida y entre sorbos de tu bebida, tienes que ponerte la mascarilla, quitarte la mascarilla”, dijo. “Así que nadie debería pedir sopa porque su máscara podría quedar desaliñada. Para mí, eso es absurdo”.

En agosto, Norwegian Cruise Line planea lanzar cruceros de seis noches en su barco Norwegian Joy desde Montego Bay, Jamaica, visitando su playa privada en Belice; Roatán, Honduras; Cozumel, México; y Ocho Ríos, Jamaica; y cruceros de seis noches en su barco Norwegian Gem desde Punta Cana, República Dominicana, visitando Barbados, Santa Lucía, San Martín y Antigua.

Los cruceros que parten de puertos situados fuera de las aguas estadounidenses no están sujetos a su supervisión de seguridad.

Los CDC han emitido una advertencia de nivel 4 para los viajes en crucero –el más alto de la agencia– citando el mayor riesgo de contraer COVID-19 en un crucero.