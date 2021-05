Royal Caribbean recibe el primer visto bueno para realizar cruceros desde Miami a finales de junio

Norwegian Cruise Line’s Norwegian Gem sits at the Port of Miami, awaiting a hoped-for return to service. Norwegian recently extended its suspension through June 2021. (Susan Stocker/South Florida Sun Sentinel/TNS)

Los U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dieron el martes su primera luz verde para realizar cruceros de prueba a Royal Caribbean Group, según informó la agencia en un comunicado.

La compañía de cruceros podrá realizar cruceros simulados con pasajeros voluntarios a finales de junio para probar sus protocolos en torno al COVID-19 desde PortMiami en su barco Freedom of the Seas. Los cruceros de prueba son un requisito para los barcos que no garantizan que la mayoría de los pasajeros y la tripulación a bordo estén vacunados contra COVID-19 antes de que puedan comenzar los cruceros de ingresos.

La aprobación es un paso importante para la industria de los cruceros, que no ha podido operar en Estados Unidos –su mercado más lucrativo– desde marzo de 2020 tras los brotes del virus y las muertes en varios barcos.

En virtud de una orden de navegación condicional (CSO) para la reanudación de los cruceros publicada por primera vez por los CDC en octubre, las compañías de cruceros tenían que mejorar las capacidades de pruebas de detección de COVID-19 en sus barcos, informar de los resultados de las pruebas semanales de la tripulación a la agencia y conseguir acuerdos con las autoridades portuarias y sanitarias locales en las ciudades que planean visitar.

“Los CDC se han comprometido a trabajar con la industria de los cruceros y los socios de los puertos marítimos para reanudar los cruceros siguiendo el enfoque gradual descrito en el CSO”, informó la portavoz de la agencia Caitlin Shockey en un comunicado. “A lo largo del último mes, el alto liderazgo de los CDC se han reunido varias veces a la semana con altos ejecutivos de las líneas de cruceros para discutir el marco de la Orden de Navegación Condicional (CSO). Durante estas reuniones, los participantes hicieron preguntas y discutieron el camino más rápido para volver a navegar sin comprometer la seguridad. Los CDC y la industria de los cruceros están de acuerdo en que el sector tiene lo que necesita para avanzar y no existen obstáculos adicionales para reanudar la navegación a mediados del verano”.

El Royal Caribbean Group, propietario de Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Silversea, es la primera compañía en tener aprobados sus acuerdos portuarios y sanitarios locales y pasar a realizar cruceros de prueba. Los cruceros de prueba deben transportar al menos el 10% de la capacidad total de pasajeros permitida por los puertos que visitará, formada por pasajeros voluntarios de 18 años o más que acepten someterse a la prueba de detección del COVID-19 y que los resultados de sus pruebas sean registrados después del crucero.

Los voluntarios que no estén vacunados deberán atestiguar que no corren un alto riesgo de padecer COVID-19 grave. Las compañías de cruceros tendrán que poner fin a un crucero de prueba si se detecta un 1.5% de casos de COVID-19 entre los pasajeros o un 1% de casos de COVID-19 entre la tripulación. El portavoz de Royal Caribbean International, Lyan Sierra-Caro, dijo que las personas interesadas en ser voluntarias pueden visitar la página Volunteers of the Seas de la compañía en Facebook.

Royal Caribbean International y Celebrity Cruises dijeron que cuando se reanuden los cruceros con ingresos, las líneas de cruceros exigirán a todos los pasajeros de 16 años o más que presenten un comprobante de vacunación al embarcar, según sus sitios web. A partir del 1º de agosto, exigirán a todos los pasajeros de 12 años o más que presenten un comprobante de vacunación.

Lo que complica el reinicio para las compañías en la Florida es una ley aprobada por la Legislatura estatal controlada por los republicanos y promovida por el gobernador Ron DeSantis que impide a las compañías de cruceros pedir a los pasajeros un comprobante de vacunación. Los CDC recomiendan que todos los miembros de la tripulación, los pasajeros y los trabajadores del puerto estén vacunados cuando se reanuden los cruceros.

Los cruceros que puedan demostrar que el 98% de su tripulación y el 95% de sus pasajeros han sido vacunados pueden omitir los cruceros de prueba y reanudar los cruceros con ingresos tan pronto como tengan acuerdos con los puertos. Los buques que no cumplan los umbrales de vacunación deberán realizar primero cruceros de prueba antes de obtener la aprobación para recibir a los pasajeros de pago.

No está claro cómo Royal Caribbean International exigirá la vacunación a los pasajeros mayores de 16 años y cumplirá con la ley de la Florida para sus cruceros desde PortMiami.

En un post de Facebook de celebración, el director general de Royal Caribbean International, Michael Bayley, compartió una carta de los CDC anunciando su aprobación.

“Después de 15 meses y de tanto trabajo por parte de muchos durante tiempos muy difíciles”, escribió. “A todos nuestros colegas, huéspedes leales y partidarios de todo el mundo, ¡me enorgullece y me complace compartir algunas noticias brillantes y maravillosas!. ¡Boom! Adelante, equipo”.

Una versión anterior de este artículo indicaba erróneamente cuándo puede Royal Caribbean comenzar los cruceros de prueba. La compañía puede comenzarlos a finales de junio.