Corte ve ilegal cierre de parlamento decretado por Johnson

El primer ministro británico Boris Johnson visit una escuela en Londres, 10 de julio de 2019. Toby Melville

La decisión del primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, de suspender el parlamento a menos de dos meses de la fecha del Brexit fue ilegal, decretó una corte escocesa el miércoles, agregando que la decisión de revertir el cierre temporal de la cámara corresponde al Tribunal Supremo británico.

Según los jueces del Alto Tribunal de Escocia, en Edimburgo, la medida del gobierno fue ilegal “porque tenía el propósito de obstaculizar el parlamento”.

El tribunal dictaminó que el cierre temporal era “nula y sin efecto” pero refirió la cuestión al Tribunal Supremo, donde hay una vista prevista para el martes.

Tras conocerse el fallo, los políticos de la oposición instaron al ejecutivo a retirar la suspensión y a volver a convocar a los legisladores al parlamento.

Un grupo de unos 70 legisladores desafió la decisión del gobierno de suspender el parlamento durante cinco semanas hasta el 14 de octubre, justo dos semanas antes de la fecha en la que Gran Bretaña debe abandonar la Unión Europea.

Johnson afirmó que la iniciativa la permitirá empezar de nuevo con su agenda doméstica en una nueva sesión del parlamento el próximo mes. Pero la suspensión le da también un respiro ante los legisladores díscolos mientras planea sus próximos pasos para acabar con el bloqueo político y sacar a Londres de la UE el 31 de octubre.

Sus rivales sostienen que Johnson está intentando evitar el escrutinio democrático.

La semana pasada, un tribunal de Edimburgo rechazó el recurso de los diputados alegando que la decisión depende de los políticos, no de los tribunales. El fallo quedó anulado el miércoles en la apelación.

“Creemos que el efecto de la decisión es que el parlamento ya no está suspendido”, declaró Jolyon Maugham, un abogado que forma parte de la demanda.

No estuvo claro de inmediato qué supondría esto en la práctica. Catherine Haddon, del centro de estudios Institute for Government, tuiteó que el fallo "no cambia (todavía) la suspensión en sí. Aunque, por supuesto, aumentará la presión".

El portavoz del Partido Laborista para el Brexit, Keir Starmer, señaló que la decisión del tribunal era "muy inusual y muy fuerte”. El gobierno debería volver a convocar de inmediato al parlamento, afirmó.

El ejecutivo, por su parte, se mostró decepcionado por la decisión y confirmó que presentará una apelación ante el Tribunal Supremo.

En un comunicado, el gobierno dijo que "es necesario adelantar una potente agenda legislativa doméstica. Suspender el parlamento es la forma legal y necesaria para lograrlo”.

Otro recurso a la suspensión, presentado por la activista protransparencia Gina Miller, fue rechazado en el Tribunal Supremo en Londres la semana pasada, recordó el gobierno.

El fallo agrava el bloqueo político en Gran Bretaña a apenas 50 días para el Brexit.

Johnson dijo que el país deje abandonar la Unión Europea el 31 de octubre, con o sin un acuerdo que suavice su salida. Pero muchos legisladores temen que el conocido como Brexit “duro” tenga un efecto devastador para la economía británica, y están decididos a frenarlo. Los funcionarios comunitarios dicen que Londres no ha hecho propuestas concretas.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, dijo el miércoles que “es mi firme convicción es que seguimos teniendo la oportunidad de lograrlo de una forma ordenada”.

Sin embargo, Merkel dijo a legisladores en Berlín que el país está preparado para un Brexit sin acuerdo que tenga como resultado "un competidor económico a nuestras puertas”.