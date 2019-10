¿Tendrás suficiente dinero para jubilarte?

Consumer Reports

Sarra Herzog, de 46 años, y su esposo, Marc, de 44 años, parecen haber logrado el sueño del éxito financiero de la clase media alta. Viven en el norte de New Jersey, en una comunidad conocida por sus encantadoras casas victorianas, su vibrante centro y su excelente sistema escolar. Ella es directora de comunicaciones de una empresa biofarmacéutica, y él es ejecutivo de cuentas.

Pero para los Herzog, restablecer la seguridad financiera ha sido una lucha de 13 años. Marc fue despedido de su trabajo en el 2006. Luego de la Gran Recesión que hubo del 2008 al 2009, encontró nuevos empleos solo para ser despedido dos veces, y finalmente consiguió un nuevo puesto a principios de este año.

La pareja ha tratado de mantener sus prioridades. Para hacer frente a largos períodos de ingresos reducidos, redujeron sus gastos sin dejar de mantener los ahorros universitarios para su hija, Sophia, ahora de 12 años, y pagar la deuda de la tarjeta de crédito. “Tuvimos que hacer concesiones”, dice Sarra. “Bajé mi contribución 401(k) solo para pagar las facturas de servicios públicos. Prácticamente no tomamos vacaciones, y Marc acaba de comprar su primer par de zapatos en casi 3 años”.

Además de los años de escatimar, los Herzog han tenido que reducir significativamente sus expectativas de jubilación. “Mis padres que son baby boomers recientemente hicieron un viaje de un mes a Australia, pero mi esposo y yo nunca podremos hacerlo”, dice Sarra. “Creo que la capacidad de nuestra generación para lograr tanto como lo hicieron los baby boomers es simplemente inalcanzable”.

Sueños descarrilados

Las luchas financieras de los Herzog son compartidas por muchas de sus contrapartes de la Generación X, un grupo que tiene entre 39 y 54 años. Los de la Generación X están básicamente en la mediana edad: hacen pagos de hipotecas, financian educación universitaria y ahorran para la jubilación, que se acerca cada vez más. La diferencia entre ellos y otras generaciones es que la Gran Recesión los golpeó en un momento vulnerable, justo cuando se estaban estableciendo en la fuerza laboral y comenzando a comprar casas. Y eso descarriló sus esfuerzos para construir riqueza y seguridad financiera a largo plazo.

No es de extrañar que la Generación X esté a la zaga de otras generaciones en la mayoría de las medidas financieras en este momento de sus vidas. Solo el 65 por ciento de las personas de entre 40 y 51 años tenían su propia casa en el 2016, según un estudio reciente del Employee Benefit Research Institute (EBRI), un grupo sin fines de lucro. Pero cuando los baby boomers de hoy estaban en ese rango de edad, el 75 por ciento poseía hogares. Y menos de la Generación X tienen un plan de jubilación: solo 66.9 por ciento en el 2016 vs. el 71.5 por ciento de los baby boomers cuando tenían entre 40 y 51 años.

Por supuesto, los estadounidenses de todas las edades se vieron afectados por la recesión. Casi el 60 por ciento de los trabajadores mayores de 18 años dicen que incluso ahora no se han recuperado completamente, y el 8 por ciento dice que quizás nunca se recuperen, según una encuesta reciente realizada por el Centro sin fines de lucro Transamerica Center for Retirement Studies. Aún así, los más alejados de la jubilación (millennials y los de la Generación X) parecen haberlo encontrado más debilitante. Casi el 25 por ciento de ellos dice que no ha comenzado a recuperarse o cree que nunca se recuperará de la recesión vs. el 19 por ciento de los baby boomers.

Incluso aquellos que han recuperado el equilibrio han perdido un tiempo valioso. Hace 12 años, Mark Schneider, de 53 años, y su esposa, de 48 años, de Parker, Colorado, nunca pensaron que se retrasarían tanto en alcanzar sus metas. Los padres de dos hijos, ahora de 14 y 16 años, estaban trabajando en lo que parecían ser trabajos seguros, Mark en una empresa de inversión y June en una empresa de telecomunicaciones. “Vivíamos muy bien”, dice June. “Usamos mis ingresos para ahorrar y viajar, y saliamos mucho a comer”.

Pero en el 2008, cuando el mercado de valores se derrumbó y las firmas de inversión redujeron personal, Mark perdió su trabajo. Pasaron dos años antes de que consiguiera un nuevo puesto, en una compañía de seguros, y le pagaban mucho menos de lo que ganaba antes. La pareja no podía completar para sus gastos diarios, incluidos los pagos de préstamos estudiantiles de June y la creciente deuda de la tarjeta de crédito. Se declararon en quiebra en el 2011 y vendieron su casa. “Sobrevivimos”, dice June. “Pero nunca quiero volver a pasar por eso”.

Después de alquilar durante varios años, los Schneider pudieron comprar una casa más pequeña el año pasado: 1,500 pies cuadrados frente a la casa de 3,000 pies cuadrados que solían tener. Están haciendo mejoras, incluido renovar el sótano. Reforzando aún más sus finanzas, reconstruyeron su crédito y acumularon ahorros suficientes para que un fondo de emergencia cubriera los gastos de un año, y June pagó sus préstamos estudiantiles. “Es genial que volvamos a la normalidad”, dice, “pero solo volvemos a donde comenzamos”. Y tienen menos años para ahorrar para la educación universitaria de sus hijos y su propia jubilación.

El difícil camino hacia la recuperación

Para muchas personas, volver al punto de partida es un desafío difícil. Según el Instituto de Política Económica, el crecimiento medio de los salarios promedió solo un 0.3 por ciento anual entre el 2007 y el 2018. Y aún otros costos esenciales se han disparado. Las primas promedio de atención médica familiar, por ejemplo, han aumentado un 55 por ciento desde el 2008, a un ritmo dos veces más rápido que los salarios de los trabajadores.

Luego está el legado más perdurable de la recesión, la deuda, que también ha tenido un impacto desproporcionado en la Generación X. Uno de cada 3 hogares de la Generación X gasta al menos la mitad de sus ingresos en pagar deudas, un porcentaje más alto que el de los baby boomers o los millennials, según una encuesta nacional representativa del 2017 realizada por Consumer Reports. Y un estudio reciente realizado por Experian descubrió que los de la Generación X tienen la deuda total promedio más alta de todas las generaciones, $138,916, casi un 50 por ciento más que el promedio nacional.

Esa carga de deuda agrava una jubilación ya precaria. Los de la Generación X tienen beneficios de jubilación más escasos que las generaciones anteriores. Solo el 18 por ciento espera recibir una pensión tradicional de beneficios definidos, en comparación con el 30 por ciento de los baby boomers, según la encuesta de Transamerica.

“La Generación X será la primera generación que dependerá principalmente de los ahorros 401(k) y sus IRA para la jubilación”, dice Craig Copeland, investigador asociado senior de EBRI. “El hecho de que puedan acumular o no suficientes activos, así como administrarlos para obtener ingresos en la jubilación, será un caso de prueba en el futuro”.

Lo que es más, para los más afectados por la recesión, la idea misma de intentar comenzar a ahorrar puede parecer tan desalentadora que caen en la inacción. “No es sorprendente que muchos de la Generación X estén paralizados”, dice Derek Tuk, un planificador financiero certificado en Boulder, Colorado, y parte de la Generación X.

Las estadísticas lo confirman. Según la encuesta EBRI, solo el 31 por ciento de los pertenecientes a la Generación X han descubierto cuánto necesitan ahorrar para la jubilación. Y esa cifra es inferior a la de los baby boomers y los millennials. Con la jubilación a la vuelta de la esquina, solo el 56 por ciento de la Generación X dice que están haciendo un buen trabajo preparándose financieramente, según muestran los datos de EBRI. Entre los hogares de la Generación X con planes de jubilación, la cuenta promedio tiene solo $60,000. Eso se compara con $115,000 para los baby boomers y $15,900 para los millennials.

Reorganizando tu jubilación

A pesar de los desafíos, no es demasiado tarde para lograr una jubilación cómoda. “La Generación X está en una edad en la que, si se concentran, tienen tiempo para ponerse al día”, dice Catherine Collinson, directora ejecutiva y presidente del Centro Transamerica. Para los boomers y los millennials también, la clave es seguir una estrategia disciplinada de ahorro y planificación, como explicaremos a continuación.

1. Examina tus finanzas. No importa cuán aterrador o deprimente parezca, debes enfrentar los hechos financieros de tu vida de frente. Controla cuánto llevas a casa cada mes después de impuestos y deducciones, y luego cuánto gastas cada mes. Puedes hacerlo de manera relativamente fácil con herramientas en línea como Mint (gratis) o YNAB ($84 por año), que pueden ayudarte a monitorear tus transacciones. El sitio web de tu banco o tarjeta de crédito también pueden rastrear estos números por tí.

2. Reduce el desperdicio. El paso anterior puede llevarte a descubrir una gran cantidad de gastos, como pagar por servicios de transmisión superpuestos o realizar pagos de renovación automática por un servicio que ya no necesitas. “Noté que había cargos de Netflix mes tras mes”, dice Guy Richie, de 52 años, un agente de bienes raíces en Brentwood, Tenn. “No eran importantes, de $8 a $12, así que no los vi antes, pero resulta que mi esposa se había inscrito para una suscripción pero ni siquiera se dio cuenta de que todavía la tenía”.

3. Lidia con la deuda. Si tienes deudas de tarjetas de crédito a una tasa de interés alta, digamos, 17 por ciento o 18 por ciento, haz que sea una prioridad pagar ese saldo lo antes posible. El aumento de la deuda de la tarjeta de crédito puede ser un desastre financiero a cualquier edad, pero una vez que hayas alcanzado la mediana edad, puede arruinar tu jubilación. “Esta es la criptonita de un miembro de la Generación X”, dice Mari Adam, planificadora financiera certificada en Boca Raton, Florida. “La deuda de tarjetas de crédito de tasa alta es tóxica”.

La estrategia más efectiva es apuntar primero a la deuda con la tasa más alta, lo que resultará en una reducción más rápida del saldo. Pero si necesitas un inicio psicológico, primero paga saldos más pequeños. Eso “convence a las personas de que están progresando”, explica Ryan Marshall, un miembro de la Generación X que es un planificador financiero certificado en Wyckoff, NJ.

4. Echa un vistazo a los artículos más caros. Para liberar cantidades significativas de efectivo, es posible que debas concentrarte en los artículos de mayor presupuesto, que generalmente son automóviles, vacaciones y viviendas. Para muchas familias, optar por una vacación quedándote en casa (“staycation”) o posponer la compra de un auto nuevo es relativamente factible.

Es más difícil reducir la vivienda porque los precios de las viviendas en muchas áreas están aumentando. Pero la reducción de personal puede ser una opción práctica, especialmente si estás dispuesto a cambiar de vecindario. “Solían ser principalmente jubilados que se fueron a áreas de menor costo”, dice Marshall, “pero estoy viendo a más personas en sus 50 años considerando este cambio”.

5. Trata los ahorros de jubilación como sagrados. Para la Generación X y los baby boomers con planes de jubilación patrocinados por el empleador, es crucial aprovechar al máximo la oportunidad de ahorrar en cuentas con impuestos diferidos y obtener contribuciones equivalentes. (Si no tienes un programa de jubilación de la empresa o trabajas por cuenta propia, opta por una cuenta de jubilación individual o un plan 401(k) individual). Si tienes más de 50 años y tienes el efectivo extra, también es una gran idea aprovechar más las contribuciones para ponerse al día (disponible para aquellos en ese rango de edad).

Muchos miembros de la Generación X cometen el error de aprovechar sus cuentas de jubilación prematuramente. Más del 30 por ciento ha tomado un préstamo, un retiro anticipado o un retiro por dificultades financieras de un 401(k) o un IRA, según la encuesta de Transamerica. A veces, los retiros de emergencia son inevitables, pero si puedes, trata de encontrar otra forma. Cuando Mari Berryman, una trabajadora social de 44 años en Los Angeles, quería ahorrar para el pago inicial, así como los costos de la universidad y la jubilación, la madre divorciada con 4 hijos tomó trabajos a tiempo parcial además de su trabajo a tiempo completo en un centro de diálisis renal. “Estoy tratando de no tocar mi 401(k), así que finjo que no está allí”, dice Berryman, quien espera alcanzar su objetivo de pago inicial a principios del 2020.

6. Mantente empleable. Una de las formas más efectivas para mejorar tu seguridad financiera es trabajar más tiempo, dice Geoff Sanzenbacher, director asociado de investigación en el Centro de Investigación para la Jubilación (CRR) de Boston College. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, se proyecta que la tasa de crecimiento anual promedio de los trabajadores de 55 años o más será de 1.8 por ciento este año, más de 3 veces la tasa de crecimiento de la fuerza laboral en general. Alguien que gana un salario promedio que comienza a ahorrar a los 45 años necesitaría ahorrar el 27 por ciento de su salario anualmente para jubilarse cómodamente a los 65 años, según la investigación de CRR. Apunta a retirarte a los 70 años y necesitarías ahorrar solo el 10 por ciento.

Pero la dura realidad es que muchos trabajadores mayores son despedidos de sus trabajos. En una encuesta reciente de AARP de 3,900 adultos mayores de 45 años, el 61 por ciento informó que había experimentado o presenciado discriminación por edad en el lugar de trabajo. Para seguir siendo empleable, aprovecha las oportunidades de capacitación ofrecidas por tu empleador o desarrolla nuevas habilidades fuera de tu lugar de trabajo, dice Kerry Hannon, autor de “Grandes empleos para todos los mayores de 50 años: encontrar un trabajo que te mantenga feliz y saludable... y pague las cuentas” (Wiley, 2017). O comienza a planear hacer una transición a una segunda carrera, un proceso que podría tomar de 3 a 5 años, o encontrar un trabajo a tiempo parcial.