Honda Passport del 2019, una opción muy buena en un segmento caliente

El Honda Passport del 2019 es un auto versátil, atractivo y sumamenta capaz en variadas condiciones. Debe ser una opción a tomar muy seriamente por los amantes de este segmento. Cortesía

El Honda Passport del 2019 es un vehículo capaz de realizar largas excursiones de fin de semana o simplemente algo para abordar cómodamente su viaje diario, por lo que es una muy buena opción en un segmento muy competitivo y de gran demanda.

El Passport se une a vehículos como el Ford Edge y el nuevo Chevrolet Blazer, que es otro SUV de última generación de este año, donde se encuentran el Jeep Cherokee, Subaru Outback, Hyundai Santa Fe, Nissan Murano, GMC Terrain, Chevrolet Equinox, entre otros.

El versátil Passport del 2019 está disponible en cuatro niveles de equipamiento: Sport, EX-L, Touring y Elite.

Las características estándar incluyen ruedas de 20 pulgadas, faros LED, control de clima automático de tres zonas, Bluetooth, una pantalla central de 5 pulgadas y un sistema de audio de altavoz.

El EX-L agrega una compuerta trasera eléctrica, techo solar, tapicería de cuero, asientos delanteros con calefacción y ajuste eléctrico, monitoreo de punto ciego, compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto, puertos USB adicionales, radio satelital y un pantalla táctil mejorada de 8 pulgadas.

El Touring es un poco más cómodo y versátil gracias a detalles como asientos traseros con calefacción, un sistema de sonido de 10 parlantes, una compuerta levadiza manos libres, sensores de estacionamiento delantero y trasero, una toma de corriente de 115 voltios y navegación integrada.

El Elite y el Touring traen espejos laterales con atenuación automática, asientos delanteros ventilados, volante con calefacción, iluminación interior LED y una plataforma de carga inalámbrica para teléfonos inteligentes.

Tren de potencia

Todos los modelos vienen con un motor V6 de 3.5 litros con 280 caballos de fuerza y 262 libras por pie de torque acoplado a una transmisión automática de nueve velocidades.

La tracción delantera es estándar en los modelos Sport, EX-L y Touring. La tracción total es estándar en el Elite y opcional en los otros tres modelos.

Tiene una capacidad de remolque de 5,000 libras con el AWD, lo que coincide con la de la mayoría de la clase, pero requiere el paquete de remolque Honda. Las versiones de dos ruedas motrices están limitadas a 3,500 libras.

Estilo Interior

El Passport ofrece una buena combinación de amplitud, visibilidad1 y practicidad. El interior es espacioso y ofrece mucho espacio en todas las dimensiones. Los asientos delanteros y traseros tienen buen espacio para la cabeza, las piernas y los codos e incluso los adultos sentados atrás pueden ir cómodamente.

Los materiales y la calidad de ensamblaje son buenos para un vehículo no lujoso. Los plásticos suaves al tacto en el tablero combinados con el acabado negro de alto brillo y los controles secundarios con acabado mate se ven y se sienten bien.

El conductor va erguido y alto, pero eso es lo que generalmente buscan los compradores de SUV.

El volante tiene un buen ajuste de inclinación, pero algunos conductores más altos pueden querer que la columna se extienda un poco más.

La cámara de visión trasera de múltiples ángulos es buena pero no tanto como un sistema de 360 grados que ofrecen algunos competidores. Los sensores de estacionamiento delantero y trasero son útiles.

Tiene gran espacio para carga con 41.2 pies cúbicos detrás de la segunda fila y un volumen máximo de aproximadamente 77.9 pies cúbicos.

Tecnología

La pantalla táctil de infoentretenimiento es de alto contraste y fácil de usar.

El sistema de audio Premium suena muy bien y permite algunos ajustes de sonido bastante flexibles. La salida de graves del subwoofer es particularmente buena.

Apple CarPlay y Android Auto vienen de serie y son fáciles de configurar. HondaLink permite a los usuarios conectarse al Wi-Fi en su interior.

Trae dos USB de 2.5 amperios por delante con dos puertos USB de carga adicionales y una salida de CA de 115 voltios atrás. La primera fila tiene un cargador inalámbrico y dos tomacorrientes de 12 voltios. Los controles de voz integrados proporcionan indicaciones fáciles de seguir.

Seguridad

Viene con frenos antibloqueo, control de estabilidad y tracción, airbags laterales, airbags laterales de cortina de larga duración, el sistema Hill-Start Assist y una cámara de vista trasera multiángulo.

Agrega un sistema de advertencia de punto ciego Honda LaneWatch, que muestra una imagen de una cámara en el espejo del lado del pasajero.

El sistema Motion Adaptive, es capaz de trabajar con el sistema de control de estabilidad, para detectar cuando el vehículo se dirige por el camino equivocado durante una maniobra evasiva, y suavemente presionar al conductor en la dirección correcta a través de la resistencia en el volante.

El control de crucero adaptado solo funciona a más de 20 mph, por lo que no es útil en el tráfico y no es tan fluido como otros. Todos los demás sistemas, como la asistencia de mantenimiento de carril y la supervisión de puntos ciegos, funcionan bien. El sonar frontal funcionaba mejor con objetos a un lado y no tan bien con objetos directamente al frente.

Probándolo en Yosemite

El Passport demuestra que en subidas y bajadas tiene un potente motor, una transmisión que ofrece control manual completo y maniobras de manejo por encima del promedio del segmento.

El V6 ofrece una aceleración suave y contundente a toda velocidad, sintiéndose firme en altas revoluciones. La transmisión de nueve velocidades es rápida y eficientemente. Las paletas de cambio del volante también están disponibles para darle control manual.

Los frenos ofrecen una sensación constante y son fáciles de modular. Al frenar con fuerza, el pedal se siente algo blando. La dirección es precisa en las curvas y proporciona estabilidad al navegar en la carretera. La función de mantenimiento de carril, si está activa, puede ser intrusiva en las curvas, lo que es algo molesto.

Se siente más liviano y ágil que la mayoría de los otros SUV rivales, y puede realizar cambios rápidos de carril con facilidad, y algo muy eficaz en los SUV, es que el Passport es fácil de conducir en las curvas.

El Passport tiene una pulgada más distancia al suelo y un voladizo trasero más corto en comparación con el Pilot, y eso da como resultado mejores ángulos de aproximación, ruptura y salida.

Tiene una suspensión ligeramente más firme que el Pilot, pero sacrifica un poco su confort de marcha, aunque controla bien los movimientos corporales y golpes pequeños ante cualquier bache.

El ruido de los neumáticos y el viento es mínimo, y el sellado de la puerta es muy bueno. Los pasajeros están aislados de las vibraciones incluso sobre cambios significativos en la superficie.

Pero a diferencia de otros competidores, carece de ayudas específicas para todoterreno como el control de descenso de pendientes, aunque los diferenciales centrales y traseros activos del sistema AWD ayudan a distribuir el par donde se necesita.

El Passport es un líder de la clase en términos de experiencia de manejo en carretera, aunque está en el medio del segmento en materia de todoterreno. En general, la calidad de conducción es una de las mejores del segmento.

El precio comienza en $31,990, mientras que el rendimiento es de 20 millas por galón en la ciudad y 25 mpg en carretera.