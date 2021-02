Dodge Charger Hellcat Redeye Widebody del 2021: comodidad y rendimiento

Con sus 797 caballos de fuerza y el motor V8, el Dodge Charger SRT Hellcat Redeye del 2021 trae una combinación única de rendimiento con un esilo agresivo y comodidad. Cortesía

Un comprador normal de un sedán quiere un motor de bajo consumo de combustible, un interior cómodo y algunas de las últimas ayudas avanzadas para la seguridad del conductor, todo con algo de potencia para tener a su disposición.

Los que han quedado como entusiastas de los sedanes poderosos, quieren el motor más grande y potente disponible con un kit de carrocería ancha con ruedas ridículamente anchas. Para este gusto el Dodge Charger del 2021 está a su disposición.

Estilos y Opciones

El sedán Charger del 2021 está disponible en seis modelos: SXT, GT, R/T, Scat Pack, SRT Hellcat y SRT Hellcat Redeye.

El Charger SRT Hellcat Redeye trae el agresivo Widebody, con guardabarros integrados que agregan 3.5 pulgadas de ancho sobre las ruedas y neumáticos más anchos, agregando más rendimiento y lujo con guardabarros acampanados, rines exclusivos de 20 pulgadas, frenos de ultra alto rendimiento, suspensión adaptativa, carrocería agresiva y neumáticos de alto rendimiento

Tren de Potencia

El Charger Hellcat Redeye Widebody trae un V8 de 6.2 litros sobrealimentado, con 797 caballos de fuerza y 707 libras por pie de torque, acoplado a una transmisión automática de ocho velocidades.

Interiores

El Charger Widebody que está orientado al rendimiento es muy espacioso. Los asientos delanteros del Charger brindan mucho apoyo lumbar y reforzado. Los asientos traseros también están bien contorneados con un acolchado de apoyo similar. La mala visibilidad hacia el exterior y la falta de calidad son los principales inconvenientes del Charger. La construcción carece del refinamiento y la solidez que sí ofrecen rivales de marcas de lujo con precios similares. A poco de usarlo, alguna pieza interior se podía estar despegando.

El Charger ofrece un espacio adecuado en el maletero, sin embargo, este voluminoso maletero está algo obstaculizado por su rara forma, aunque un respaldo trasero plegable dividido en 60/40, permite un cierto grado de transporte de objetos grandes.

Tecnología

El sistema Uconnect responde rápido a las entradas y cataloga colecciones de música a buena velocidad. Los controles de voz y la navegación son excelentes. El Charger ofrece Apple CarPlay y Android Auto estándar.

Seguridad

Viene equipado con 9 airbags, control electrónico de estabilidad, mitigación electrónica del balanceo, frenos de disco antibloqueo ABS.

Ofrece alerta de colisión frontal, frenado de emergencia automático, advertencia de salida de carril, asistencia de mantenimiento de carril y control de crucero adaptado, monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado. Una cámara de vista trasera es estándar.

En carretera

El Charger acelera como el sedán más rápido de esta clase. El motor V8 se pone en marcha rápidamente, mientras la transmisión automática de ocho velocidades cambia rápida y suavemente. Los frenos se detienen de forma segura y consistente.

El pedal del acelerador demasiado sensible también es un problema para un conductor de sedan normal, ya que con apenas tocarlo se saldrá de la línea. El único remedio es tratarlo supersuave. En curvas de alta velocidad, el Charger se mantiene plano, aunque no es una buena experiencia, ya que si no te sientes conectado con el auto, tanto tu estómago como el de pasajero lo sufrirán.

La dirección se siente pesada para maniobrar a baja velocidad. Sin embargo, en las carreteras el peso imparte una excelente sensación de estabilidad. No es un auto muy suave, por lo que se sienten casi todos los baches del camino. Por supuesto que con este motor hay bastante ruido en la carretera. A sabiendas de su potencia, el auto está amortiguado por una gran cantidad de aislamiento acústico, pero así y todo, el Charger no es un crucero silencioso de carretera.

Precio y rendimiento

El precio comienza en $33,010 y alcanza los $69,995 con el Hellcat Redeye Widebody. El rendimiento de combistibles, por su parte, es de 12 millas por galón en la ciudad y 21 mpg en la carretera con el motor V8 de 797 caballos.