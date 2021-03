DeSantis refuta reportaje que estado negó solicitudes de desempleo a mujeres embarazadas

El gobernador de Florida, Ron DeSantis Tallahassee Democrat via AP

El gobernador Ron DeSantis se niega a decir por qué la agencia de desempleo del estado está negando beneficios a los floridanos que estaban embarazadas, enfermos de COVID-19 o que cuidan a los niños en casa.

“No confío en la premisa de la pregunta”, dijo DeSantis a un reportero del Herald/Times durante una conferencia de prensa el lunes. “No es algo que vaya a aceptar al pie de la letra”.

Cuando se le pidió que se explicara mejor, su portavoz, Meredith Beatrice, dijo que la premisa de que el estado estaba negando beneficios era “falsa, inexacta e intencionalmente engañosa para el público”.

Beatrice dijo que todas esas categorías de personas tienen derecho a los beneficios federales relacionados con la pandemia, como el programa Pandemic Unemployment Assistance, que permite específicamente a las personas recibir beneficios si no “son capaces ni están disponibles” para trabajar.

Pero a aquellos que no son capaces ni están disponibles, la Florida les ha estado negando los beneficios estatales, el máximo de $275 por semana que la Florida ofrece para aquellos que están sin trabajo.

A pesar de que la pandemia costó a millones de floridanos sus empleos y cerró las escuelas, ex trabajadores de centros de llamadas contratados por el Department of Economic Opportunity dijeron al Herald/Times que les dijeron que filtraran y dejaran fuera a aquellos que no “son capaces ni están disponibles” para trabajar según la ley estatal; y por lo tanto no son elegibles para los beneficios estatales.

Como informó el Herald/Times, los trabajadores del centro de llamadas dijeron que se les dijo que crearan “problemas” para las personas que dijeron que estaban embarazadas. A los trabajadores del centro de llamadas no se les permitía preguntar, pero si surgía, se les pedía que marcaran el caso, lo que detendría los pagos y llevaría a un largo proceso de arbitraje.

“Nos dijeron específicamente en la capacitación que creáramos estos problemas y que reuniéramos toda la información posible”, dijo Caitlin Polidoro, de 29 años, quien trabajó en un centro de llamadas desde marzo hasta septiembre. “No se nos permitía decírselos”.

Las categorías de personas que debían ser señaladas incluyen:

▪ Personas que estaban embarazadas y no podían trabajar físicamente

▪ Quienes cuidaban a niños en casa

▪ Personas que estaban enfermas de COVID-19

▪ Los que no tenían un medio de transporte

Los registros de capacitación del departamento muestran que el estado ha estado pidiendo a los empleados que marquen a las personas que cumplían estas condiciones. Una mujer de Newberry presentó una carta de denegación del Department of Economic Opportunity que decía que no tenía derecho a los beneficios porque cuidaba a un niño en casa.

El director del Departamento, Dane Eagle, dijo el martes a un comité del Senado que era “absurdo” que el estado negara los beneficios a las mujeres embarazadas.

“El Estado de la Florida de ninguna manera negó beneficios basados en el embarazo”, dijo Eagle. “Eso no ocurrió”.

Sin embargo, sí confirmó que el estado tenía una larga acumulación de casos marcados para adjudicación que incluían a mujeres embarazadas. Eagle dijo que no había forma de buscar en el sistema de desempleo para encontrar casos de embarazadas. Así que su departamento buscó en los correos electrónicos casos de personas embarazadas y aceleró el proceso de adjudicación.

“Encontramos varias docenas, muchas docenas, que estaban embarazadas y que cumplían los requisitos necesarios y a las que pudimos ayudar a acelerar el proceso”, dijo.

El Department of Economic Opportunity de la Florida dijo anteriormente que los solicitantes tenían que “ser capcaces y estar disponibles” para trabajar según la ley estatal para recibir los beneficios. Esa es la norma en otros estados. Y también es habitual denegar las prestaciones a las personas que no “son capaces o no está disponibles” porque están enfermas, en el hospital por embarazo o tienen que quedarse en casa para cuidar a los niños.

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha prohibido que se nieguen beneficios a las personas simplemente por estar embarazadas. Ha dictaminado que las mujeres embarazadas no deben ser tratadas de forma diferente a las demás, lo que significa que si están hospitalizadas y físicamente incapacitadas para trabajar, al igual que alguien que está enfermo, no se les debe permitir recibir prestaciones.

Sin embargo, otros estados relajaron algunos de esos requisitos durante la pandemia. Texas permitió los beneficios a las personas que estaban en cuarentena por exposición al COVID-19, estaban en una categoría de “alto riesgo” o cuidaban a los niños en casa. Michigan también amplió las prestaciones a las personas que estaban enfermas o cuidaban a sus familiares en casa.

Aunque DeSantis eliminó los requisitos de búsqueda de trabajo del estado durante la pandemia, no cambió los estándares de “capacidad y disponibilidad” para trabajar del estado para recibir los beneficios estatales.

“El artículo tiene razón al decir que denegamos las solicitudes de aquellos que de otro modo podrían haber estado enfermos”, dijo Eagle el martes. “Eso es porque tuvimos que hacerlo legalmente para que tuvieran derecho a [las prestaciones federales]”.

Los trabajadores del centro de llamadas y los legisladores se han preguntado por qué el estado estaba aplicando agresivamente esas reglas durante la pandemia, cuando había una necesidad desesperada de hacer llegar los pagos de desempleo a los floridanos lo más rápido posible. Esas normas formaban parte de un esfuerzo mayor contra el fraude que hacía que las reclamaciones de la gente se retrasaran semanas o meses.

El senador Jason Pizzo, demócrata de North Miami Beach, dijo que las reglas parecían contrarias a la intuición. Usted no querría que una mujer embarazada de último término o personas expuestas al COVID-19 trabajaran durante la pandemia, dijo.

El Herald/Times preguntó a Beatrice por qué DeSantis no cambió esos requisitos durante la pandemia. No respondió.

La jefa de la oficina de Tallahassee del Miami Herald, Mary Ellen Klas, contribuyó a este artículo.

