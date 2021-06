Lexus UX 250h AWD del 2021, un SUV expresivo

El Lexus UX 250h es un SUV elegante y de bajo consumo. Un diseño interior distintivo ayuda a diferenciarlo en el nutrido grupo de los modelos de lujo. Cortesía

El Lexus UX del 2021 tiene muchas virtudes, lleno de las curvas que se han cambiado por dondequiera que lo mires, pero se muestra mejor como el UX 250h, el único híbrido en su clase y fácilmente el SUV premium pequeño más eficiente en combustible del mercado.

Es un modelo global que se vende en 80 países. A primera vista tiene mucho a su favor: un precio base atractivo, muchas características estándar y un estilo expresivo para un SUV pequeño.

Como la mayoría de los Lexus, el UX 250h se basa en un vehículo Toyota, y en este caso en la plataforma del pequeño Toyota C-HR. Esta flexible plataforma "TNGA-C" también sustenta los nuevos Corollas y Prius.

Estilos y Opciones

El Lexus UX 250h del 2021 es un SUV de cinco pasajeros que viene en tres modelos: El básico, F Sport y Luxury. Las características estándar incluyen faros LED, asientos delanteros ajustables eléctricamente y compatibilidad con Apple CarPlay y Android Auto.

La versión Luxury incluye todo el equipo anterior más una puerta trasera levadiza de manos libres y funciones de memoria en el asiento del conductor. El F Sport se basa en el modelo base al agregar una suspensión deportiva, luces antiniebla LED, un generador de sonido de motor aumentado, paletas de cambio en el volante, asientos delanteros deportivos y un grupo de indicadores digitales mejorado.

Tren de potencia

Trae un motor de cuatro cilindros de 2.0 litros, dos generadores de motor y una batería de hidruro de níquel-metal. Esta configuración proporciona un total de 181 caballos de fuerza y maneja las ruedas delanteras a través de una transmisión automática continuamente variable.

Cuando se necesita tracción adicional, se utiliza un tercer motor eléctrico para impulsar las ruedas traseras, lo que proporciona una tracción total de 250 caballos.

Interiores

El interior es bastante atractivo, ya que comparte un lenguaje de diseño común con los modelos Lexus más caros. El UX es muy espacioso, tanto los pasajeros delanteros como los traseros. Los gruesos pilares del techo, particularmente alrededor de la escotilla trasera, limitan la visibilidad.

Si lo analizamos más detenidamente el auto revela algunos materiales que son más de Toyota que de Lexus, lo cual es el resultado del recorte de costos para un automóvil que se espera sea de lujo. Con 17.1 pies cúbicos de espacio de carga, el UX ofrece suficiente espacio para un pequeño equipaje o equipo para estilos de vida al aire libre. Pero nada más, ya que el área de carga es pequeña.

Tecnología

Por dentro hay un amplio panel de mandos que acomoda una gran pantalla de información y entretenimiento, siguiendo la clásica fórmula de Lexus de estilo, sabor y subestimación. Pero aquí también es donde encontrará la mayoría de los inconvenientes de la UX. El sistema de información y entretenimiento no es particularmente fácil de usar, ya que es basado en el trackpad de Lexus, una de las interfaces que más distraen la navegación.

Los controles de voz son funcionales pero un poco limitados y requieren bastantes pasos guiados para completar ciertos comandos. Hay muchas opciones de carga en la cabina, incluidos dos puertos USB para los pasajeros traseros, pero solo obtienes Apple CarPlay y no Android Auto. En el lado positivo, el sistema de sonido es lo que esperaríamos de un Lexus, que ofrece mucha calidad a cualquier volumen.

Seguridad

Viene de serie con frenos antibloqueo, control de tracción y estabilidad, airbags laterales delanteros, airbag de rodilla para el conductor, airbags laterales de cortina y airbag del cojín delantero. Trae el sistema de seguridad Lexus Safety System + 2.0., que incluye funciones de asistencia al conductor, como advertencia de colisión frontal, frenado automático de emergencia, control de crucero adaptado, asistencia de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de carretera y Lexus Enform Servicios de emergencia de Safety Connect.

En carretera

El UX 250h es fluido en la ciudad, pero también es lento, especialmente para un vehículo de lujo. Pero es estable y divertido para pilotar los giros. Tiene solo 181 caballos de fuerza, unos 12 hp más que el UX no híbrido, pero sus motores eléctricos le brindan una mayor potencia instantánea cuando lo necesita.

Los frenos no son fáciles de controlar para obtener la cantidad de potencia de frenado que desea y pueden sentirse entrecortados a bajas velocidades. El esfuerzo de dirección es apropiado y preciso, y a velocidades de estacionamiento, el esfuerzo se aclara para facilitar las maniobras. Su sistema AWD es bueno pero básico, no para aventurarse en caminos que no debería transitar.

Por ser pequeño, lo hace adecuado para ciudades congestionadas y espacios de estacionamiento reducidos. No es tan silencioso y abotonado como un SUV grande de Lexus, pero conserva el confort y la calma, característicos de la marca. El UX no posee mucha capacidad fuera de la carretera, pero un círculo de giro de 34 pies, lo hace ideal para la vida urbana.

En general, el UX híbrido se siente más cómodo con la conducción en la ciudad, aunque es lento, especialmente para un vehículo de lujo.

Precio y rendimiento

En precio comienza en $38,790 para las versiones estándar y alcanza $44,400 en los modelos sofisticados. El consumo, por otra parte, es de 42 millas por galón en la ciudad y en la carretera.