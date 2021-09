Habrá muchos más terrenos en el futuro, pero la mayoría se han agotado por ahora

Un terreno vacío en venta por el propietario, frente a la calle 184 y SW 85 Court en Cutler Bay, Miami, Florida, el 28 de mayo de 2021. A nivel nacional, el valor de los terrenos para viviendas unifamiliares el año pasado aumentó 18% , según las cifras del Censo, lo que elevó el costo a un promedio récord de $53,000. dvarela@miamiherald.com

Los constructores de viviendas se están quedando sin terrenos donde levantar edificios. El alivio está en camino, pero no pronto. El inventario actual de terrenos urbanizados vacíos está en su nivel más bajo desde que la empresa de estudios de mercado Zonda empezó a hacer un seguimiento en 2015.

Están “desapareciendo ... más rápido de lo que los terrenos de reemplazo pueden salir al mercado”, dice la economista en jefe de la compañía, Ali Wolf. “Los constructores se los están arrebatando”, dice; en algunos casos, comprando “agresivamente” parcelas “que ni siquiera habrían considerado hace un año ... Todos los mercados principales están significativamente desabastecidos”.

El número de terrenos para construcción en desarrollo aumentó un 14 por ciento con respecto a hace un año, según informó recientemente Zonda. Sin embargo, la mayor parte están todavía en fase de excavación. Así que no estarán listos para los constructores hasta algún momento del año que viene. El resto están a la espera de que el urbanizador ponga las calles (o las calles se están añadiendo actualmente). Se espera que estos terrenos estén listos para iniciar la construcción a finales de este año –algunos antes de que llegue el invierno–, pero solo “si todo va bien”, dice Wolf.

No obstante, la economista cree que “muchas más casas llegarán al mercado en los próximos 24 meses”. Y eso, dice, debería poner fin a la extraordinaria alza de precios de las nuevas viviendas. O al menos frenarla. El precio promedio de una casa de nueva construcción en julio fue de $390,500: un aumento del 18% respecto al año anterior, según los últimos datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. El promedio de todo el año pasado fue de $336,000.

El aumento de los costos ha excluido a algunos compradores, sobre todo en el extremo inferior del mercado. Hace un año, el 42 por ciento de las ventas de viviendas nuevas tenían un precio inferior a $300,000. Pero en julio, solo el 24% tenía un precio inferior a esa referencia.

Hay muchos factores que influyen en el precio de las nuevas construcciones. Pero uno de los principales es lo que pagan los constructores por los terrenos, y ese costo aumentó considerablemente. El valor de los terrenos de las viviendas unifamiliares iniciadas el año pasado aumentó un 18 por ciento, según las cifras del censo, lo que elevó el costo a un promedio récord de $53,000. Y eso no incluye las casas construidas de manera personalizada.

Según la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB), el valor de los terrenos se está acercando a los niveles récord registrados durante el auge inmobiliario de 2005-2006, cuando la mitad de los terrenos se vendían por más de $43,000. Eso equivale a unos $55,000 si se convierte en dólares ajustados a la inflación de 2020.

Aunque el alza en los precios es “sin precedentes”, Natalia Siniavskaia, economista de la NAHB, dice que es “consistente con otros aumentos significativos de los precios de los materiales de construcción y los innegables desafíos de suministro que han estado limitando el boom de la vivienda alimentado por la pandemia”.

En el último año, una cuarta parte de los constructores encuestados por Zonda dijeron que pagaron precios significativamente más altos por las obras terminadas, un 21 por ciento o más en total. Y en el futuro, unos dos tercios dicen que es probable que los costos de sus terrenos aumenten un 11 por ciento o más. “Esta es una de las razones por las que estamos empezando a ver cada vez más producto adosado o de alta densidad”, dice el director administrativo de Zonda, Tim Sullivan.

Los costos de los terrenos son más elevados a pesar de que su tamaño se está reduciendo. El promedio se ubicó en 8,306 pies cuadrados, o algo menos de una quinta parte de acre, en 2020, dice la NAHB. Eso es alrededor de 125 pies del tamaño de terreno más pequeño de la historia. Y un récord de 39 por ciento de todos los terrenos son de menos de 0.16 acres.

En el otro extremo del espectro de tamaño de los terrenos, mientras tanto, la proporción de casas construidas antes de ser vendidas y en sitios que superan medio acre se redujo del 14% en 2010 al 9% el año pasado. La proporción de terrenos de entre un cuarto y medio acre se redujo del 24%al 18% en el mismo periodo de 10 años.

Otra forma de ver la escasez de terrenos el número de nuevas comunidades que están en venta activa. Y su número también se está reduciendo, en gran medida porque los constructores están vendiendo más rápido de lo que esperaban. El recuento de comunidades de Zonda se ha reducido en un 20-25 por ciento a nivel nacional, pero en algunos mercados se ha reducido hasta en un 40 por ciento. Y “aún no hemos tocado fondo”, dice Sullivan.

Del mismo modo, John Burns Real Estate Consulting informa que los constructores están vendiendo tantos proyectos que su lista activa ha bajado un 17 por ciento. Y la vicepresidenta Jody Kahn no espera un gran repunte en breve. “La oferta de comunidades de viviendas nuevas no aumentará”, informó Kahn recientemente. “Como el 67 por ciento de los agentes de terrenos informan que hay menos terrenos disponibles para la venta y menos licitadores de terrenos, no esperamos un aumento enorme en la construcción”.

A pesar de todo, Zonda afirma que el suelo solo ocupa el quinto lugar en la lista de preocupaciones más reciente de los constructores: Solo el 40 por ciento de los encuestados en julio dijo que el precio del terreno fuera un problema, frente al 47 por ciento de junio. La disponibilidad de productos de construcción es el primer problema de los constructores, seguido de los problemas de asequibilidad, el costo de los materiales de construcción y la disponibilidad de la mano de obra. La incapacidad de conseguir materiales clave a tiempo hace que algunos constructores “piensen en cambiar a productos que puedan conseguir más rápidamente sin importar el precio”, informa Sullivan.

Lew Sichelman lleva más de 50 años cubriendo el sector inmobiliario. Es colaborador habitual de numerosas revistas de vivienda y publicaciones del sector de la vivienda y finanzas. Los lectores pueden ponerse en contacto con él en lsichelman@aol.com.