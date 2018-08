Influyentes de la Florida: Los políticos de Tallahassee no protegen el medio ambiente del estado

Tallahassee no ha abordado adecuadamente los problemas ambientales que enfrenta la Florida y los próximos funcionarios electos deben actuar más agresivamente para solucionarlos.

Esa es la opinión expresada por la abrumadora mayoría de los Influyentes de la Florida, un grupo de 50 voces destacadas de todo el estado. En la encuesta más reciente, 68 por ciento de los Influyentes dijo que estaba insatisfecho o muy insatisfecho con la manera en que los legisladores estatales han manejado los temas del clima y el medio ambiente, mientras que sólo el 8 por ciento dijo que estaba satisfecho.

“El cambio climático nos afectará a todos, pero los floridanos estamos en el epicentro de esas afectaciones”, dijo Richard Fain, presidente ejecutivo de Royal Caribbean. “Tenemos más que perder y podemos ser un ejemplo para la nación. El gobernador y la Legislatura tienen que ofrecer liderazgo para hacer frente a los problemas”.

La mejor forma de hacer eso, afirmaron los Influyentes, es dejar los intereses políticos a un lado y buscar el consejo de expertos para desarrollar las políticas más efectivas con el fin de proteger el medio ambiente en la Florida.

“Escuchen a los científicos del clima y a los hidrólogos que han pasado toda su carrera estudiando el tema, en vez de escuchar a grupos de intereses especiales corporativos”, dijo Chris Caines, director ejecutivo de la Miami Urban Future Initiative en la Universidad Internacional de la Florida. “Los científicos se preocupan por la calidad del agua; los intereses corporativos se interesan primero en las ganancias y se ocupan de la comunidad y el agua cuando les resulta conveniente”.

“No estoy seguro sobre las medidas específicas para abordar este asunto, pero los planes se deben basar en hechos e información científica, no intereses políticos”, agregó Jacob Solomon, presidente de la Federación Judía del Gran Miami.

Antes de las elecciones legislativas de noviembre, los Influyentes de la Florida compartirán sus ideas sobre cómo solucionar los problemas de políticas más serios que enfrenta el estado. Lectores del Miami Herald, el Bradenton Herald y el Nuevo Herald identificaron el medio ambiente como uno de los cinco temas más importantes en las elecciones de este año.

Los Influyentes concordaron en que hay numerosas preocupaciones sobre el clima que los legisladores tienen que abordar, pero hay poco consenso sobre cuáles son las prioridades. Cuando se les pidió que calificaran la importancia de siete propuestas para abordar los retos ambientales del estado, ayudar a las ciudades a hacer frente al aumento del nivel del mar quedó en primer lugar y 64 por ciento dijo que el asunto es “muy importante”

Mientras tanto, casi 60 por ciento dijo que prohibir las perforaciones petroleras en las aguas costeras es “muy importante”, seguido por el vertido de nitrógeno y fósforo en las aguas (58 por ciento), financiar totalmente el programa estatal de preservación de tierras (48 por ciento), prohibir la técnica de fracturación hidráulica (43 por ciento), aumentar los fondos al Departamento de Protección Ambiental (29 por ciento) y gravar las emisiones de plantas de carbón y gas natural (20 por ciento).

“Hace falta que los políticos de la Florida entiendan eso, en la Florida el medio ambiente es sagrado”, dijo Xavier Cortada, un artista miamense. “Lo es todo. Aquí, en un estado rodeado de agua, no se puede jugar con la política”.

“Hay que contratar o elegir a expertos a cargos clave, no amigotes o conocidos que no tienen idea”, aconsejó Victoria Kasdan, directora ejecutiva de la organización We Care Manatee. “No pueden negar la realidad, esta es la realidad”.

Algunos Influyentes señalaron que muchos de los temas están relacionados unos con otros. Tiffany Troxler, directora del Sea Level Solutions Center de la Universidad Internacional de la Florida, dijo que es necesario contar con nuevas fuentes de financiamiento para abordar el aumento del nivel del mar, la contaminación y la adquisición de tierras para su conservación. Troxler aconsejó que el estado desarrolle un plan integral para abordar los problemas ambientales y sociales provocados por el cambio climático.

“La salud medioambiental de la Florida influye directamente sobre nuestro estado y las economías locales”, dijo Troxler. “El manejo proactivo y la financiación para abordar estos temas protegerán la economía y la calidad de vida de la Florida para beneficio de sus habitantes”.

Sobre temas como la proliferación de algas en los lagos de la Florida y el proyecto de restauración de los Everglades, Kent Fuchs, presidente de la Universidad de la Florida, dijo que su institución está preparada para ayudar a las autoridades estatales.

“La Universidad de la Florida está comprometida a jugar un papel vital en este esfuerzo mediante estudios científicos necesarios para impulsar una política pública inteligente”, dijo Fuchs. “A través de la investigación, tenemos que identificar las causas y soluciones sobre la base de los avances de la ciencia, y determinar las medidas más efectivas para abordar los problemas ambientales”.

Los lectores que expresaron sus preocupaciones mediante la herramienta en línea “Tu Voz” se mostraron más preocupados por la calidad del agua en las dos costas del estado. Muchos de los Influyentes dijeron que la solución debe comenzar por abordar la proliferación de algas en el Lago Okeechobee, el cuerpo de agua dulce más grande de la Florida.

Los Influyentes alegaron que el gobierno estatal tiene que aumentar los fondos a proyectos que limiten el vertido de fósforo y nitrógeno en el lago, así como infraestructura adicional para el almacenamiento y tratamiento de aguas, a pesar del alto costo de estas medidas.

“El Lago Okeechobee tiene una influencia directa y profunda en la salud de las aguas del estado”, dijo Rhea Law, presidenta de la división floridana del bufete Buchanan Ingersoll & Rooney. “Estos proyectos son costosos pero cruciales”.

Pero no todas las medidas tienen que salir de Tallahassee, sugirieron algunos Influyentes. Julie Wraithmell, directora ejecutiva de Audubon Florida, dijo que hay los floridanos pueden hacer mucho para ayudar al medio ambiente, como no usar fertilizantes en sus jardines y ofrecer un hábitat para aves y polinizadores.

“El cambio tiene que comenzar con cada uno de nosotros”, dijo Wraithmell. “Hay que elegir candidatos que inviertan en nuestros recursos naturales como buenos representantes del bien público”.

Se preguntó una vez más a los influyentes cómo piensan que los candidatos a cargos públicos en la Florida se centran en soluciones de políticas. En momentos que faltan solamente dos semanas para las elecciones primarias del estado, así fue como respondieron:

Muy bien: 0 por ciento

Más o menos bien: 10 por ciento

Algo bien: 45 por ciento

Ligeramente bien: 37.5 por ciento

Nada bien: 7.5 por ciento

Demasiado pronto para decir: 0 por cient

Esta es la quinta de una serie de encuestas que el Miami Herald realizará entre 50 Influyentes hasta las elecciones de noviembre para ayudar a centrar la atención de los medios y las discusiones de los candidatos en los temas de políticas de más importancia para los floridanos. Busque el próximo reporte en dos semanas, cuando los Influyentes tocarán temas relacionados con los servicios médicos. Comparta aquí sus ideas y preguntas sobre los retos importantes y soluciones en las políticas del estado.

George Haj contribuyó a este artículo.