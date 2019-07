Los Influyentes: La Florida tiene que hacer más por la vivienda asequible

Sigue la construcción de la segunda fase del proyecto de renovación de Liberty Square, en la NW 14 Avenue entre las calles 65 y 67, en Miami. La primera fase del proyecto, que se completó el 1 de julio, cuenta con 73 unidades de viviendas públicas, 121 unidades de viviendas asequibles y 10 unidades de precio medio. mocner@miamiherald.com

La cantidad de empleos que pagan sueldos bajos en la Florida está aumentando, y con eso la población de personas que ganan poco. Según el Departamento de Oportunidades Económicas de la Florida, la proyección de empleos del 2018 al 2026 muestra un aumento de 144,493 puestos de trabajo, en su mayoría de bajos ingresos, lo que resultaría en una demanda adicional de 40,000 personas que alquilan viviendas de bajo precio en los próximos ocho años.

Para apoyar los programas locales y estatales de vivienda asequible mediante un cargo a las transacciones estatales de bienes raíces, la Ley William F. Sadowski de Vivienda Asequible se aprobó en 1992, lo que creó dos fondos en fideicomiso para ese fin. Pero desde aproximadamente 2003, los legisladores en Tallahassee han echado mano a esos fondos para usos como la recuperación por huracanes y los gastos generales. Entre 2008 y 2017, los llamados fondos Sadowski generaron $1,900 millones, pero solamente $578.5 millones se dedicaron a la vivienda asequible.

En enero, cuando el gobernador Ron DeSantis presentó su plan de presupuesto para 2019-2020 antes del período de sesiones de la Legislatura, los defensores de la vivienda asequible tenían esperanzas. Los $350 millones asignados de los fondos Sadowski se dedicaron a la vivienda asequible.

Pero cuando DeSantis firmó el presupuesto el 21 de junio, no vetó una medida que eliminaba $125 millones del dinero para vivienda asequible —el total ya se había reducido a $325 millones— y lo asignó a fondo de “ingresos generales” para usarse en programas no especificados en todo el estado. Así las cosas, ahora $115 millones —el grueso de la asignaciones de fondos Sadowski de este año— se dedicarán a esfuerzos de reconstrucción en condados afectados por el huracán Michael. Los $85 millones restantes se entregarán a urbanizadores que construyen vivienda asequ9ible y fondos para necesidades especificas de los condados, como modificar viviendas para los discapacitados y ayudar a los que compran su primera vivienda.

En una nueva encuesta entre los Influyentes de la Florida, un grupo de 50 personalidades destacadas en la política y otros campos de todo el estado, casi tres cuartas partes (73%) dijo que el estado debe dedicar el total del dinero de los fondos Sadowski a construir viviendas asequibles, en vez de desviarlo a otros fines.

Cuando se preguntó qué puede hacer el estado para ayudar a aliviar la crisis de la vivienda asequible en la Florida, muchos recomendaron subsidios para viviendas de precio medio, incentivos para que los urbanizadores construyan más viviendas asequibles y el arrendamiento o venta de terrenos públicos para los urbanizadores que se comprometan a construir esas viviendas.

Otros presentaron enfoques más audaces, como Annie Lord, directora ejecutiva del grupo Miami Homes For All, quien insistió en que el gobernador vetara cualquier ley que gaste dinero de los fondos Sadowski en cualquier cosa que no sea vivienda asequible. Algunos sugirieron que el estado devolviera todo el dinero que se ha sacado de esos fondos para otros fines desde esa actividad comenzó a principio de los años 2000.

“Con el dinero que se ha desviado durante los últimos 10 años se podrían haber construido miles de viviendas asequibles para los floridanos”, dijo Wifredo Ferrer, socio ejecutivo del bufete legal miamense Holland & Knight.

Ferrer agregó que otros proyectos locales, como reembolsos de impuestos para urbanizadores y un mejor sistema de transporte público pudieran ayudar a los floridanos a vivir de lo que ganan.

Barron Channer, presidente ejecutivo del Woodwater Group, sugirió un abanico de ideas, como aumentar el sueldo mínimo estatal, permitir que las compañías construyan viviendas para sus empleados y explorar métodos innovadores de construcción, como las edificios modulares de apartamentos.

“Piense en que los distritos escolares puedan usar sus terrenos para construir viviendas, para atraer y retener maestros”, dijo. “Hay muchas otra formas en que el estado puede ayudar”.

Además de prohibir el desvío del dinero de los fondos Sadowski, el gobernador también firmó una ley este verano que impide a los gobiernos locales exigir que los urbanizadores incluyan viviendas asequibles en sus proyectos a menos que el gobierno los compense.

De los 50 Influyentes, una mayoría (58%) dijo que no apoya esta nueva ley.

Los Influyentes dijeron que al impedir esta acción de los gobiernos locales, el estado eliminó una de las herramientas más poderosas para ayudar a construir viviendas asequibles. La vivienda asequible es un asunto local, dijeron, y las decisiones las tienen que tomar los gobiernos cerca de esas comunidades.

“Los que toman las decisiones a nivel local tienen que saber que pueden abordar las necesidades de las personas de su comunidad sin que las decisiones de Tallahassee los afecten”, dijo Jeff Johnson, director de la AARP en la Florida.

Xavier Cortada, profesor de Arte en la Universidad de Miami, dijo que permitir a los líderes locales desarrollar políticas públicas es la mejor manera de integrar el desarrollo comunitario con la vivienda asequible.

Un buen liderazgo local “reduce la clase de segregación económica y alienación comunitaria que con el tiempo puede hacer que la gente no quiera vivir en ciertas ciudades” , dijo.

Victoria Kadan, directora ejecutiva de la organización médica sin fines de lucro We Care Manatee, de Bradenton, dijo que la nueva ley “exacerba un problema ya importante y ayuda a ampliar la brecha en el acceso a la vivienda entre los que tienen y los que no tienen”.

“Eso acelerará [la crisis de la vivienda asequible] a un nuevo nivel”, dijo.

Los que apoyaron la ley (21%) dijeron que imponer exigencias es la forma equivocada de abordar los asuntos de la vivienda asequible por la forma en que puede distorsionar el mercado o hacer aumentar los costos. En su lugar, el estado debe alentar la construcción de viviendas asequibles de otras maneras.

“La mejor manera de aumentar la cantidad de viviendas asequibles es reducir los costos iniciales, las trabajas burocráticas y lograr que los gobiernos locales sean transparentes en sus operaciones”, dijo Bob McClure, presidente del Instituto James Madison, un grupo de estudios de Tallahassee que defiende el libre mercado.

Preguntamos a los Influyentes qué bien los funcionarios de la Florida se concentran en las soluciones de políticas que abordan las necesidades de todos los habitantes del estado.

Excelente: 12%

Bien: 40%

Aceptable: 40%

Mal: 8%