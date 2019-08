¿Están los alumnos protegidos? Los Influyentes de la Florida dicen que no

Cameron Kasky, alumna de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, se dirige a la Marcha por nuestras Vidas, celebrada en Washington DC el 24 de marzo de 2018. Getty Images

Ha pasado más de un año desde que la Legislatura de la Florida aprobó leyes para mejorar el acceso de los alumnos a servicios de salud mental y exigir la presencia de guardias armados en todas las escuelas del estado.

La Ley de Seguridad Escolar Pública Marjory Stoneman Douglas, aprobada después que un agresor mató a 17 alumnos y personal escolar en la escuela secundaria del mismo nombre el 14 de febrero de 2018, autoriza a los jefes policiales locales —a discreción de los distritos escolares— establecer un programa para capacitar a empleados escolares como guardias armados.

La ley también ordena que el estado implemente nuevas herramientas de reporte de incidentes y programas de evaluación de riesgos, a tiempo que otra ley firmada por el gobernador Ron DeSantis este año eliminó una cláusula de la primera que prohibía que los maestros hicieran labores de guardias armados.

Pero un informe de un jurado estatal especial emitido el mes pasado indica que algunos distritos todavía no han cumplido todo lo establecido.

A raíz de los tiroteos en escuelas aquí y en otras partes del país, ¿han hecho las escuelas de la Florida lo suficiente para proteger a los alumnos?

En una nueva encuesta a los Influyentes de la Florida, un grupo de 50 figuras destacadas del ámbito político y empresarial de todo el estado, una mayoría (88%) dijo que no, pero eso no se debe necesariamente a que algunas escuelas no hayan cumplido las nuevas disposiciones.

Muchos Influyentes dicen que la falta de seguridad se debe a las medidas ordenadas por la Legislatura, que dicen son demasiado estrechas.

Fedrick Ingram, presidente de la Florida Education Association, dijo que el problema está en la falta de fondos, no la falta de guardias armados.

“Nuestras escuelas han tenido que batallar con falta de fondos durante el menos un decenio”, dijo. “En este momento en las escuelas hay más armas que asesores y enfermeras de salud mental. Los asesores son clave para ayudar a los alumnos a superar problemas antes que ocurra una tragedia”.

Nancy Lawther, presidenta de la Asociación de Consejos de Padres y Maestros de Miami-Dade, concordó en que la medida de la Legislatura no fue lo suficientemente amplia. Los legisladores tienen que tomar medidas para abordar el problema mayor de la “violencia social”, además de asignar recursos adecuados, dijo Lawther.

“La Legislatura no ha reconocido que la seguridad en las escuelas es solamente un componente de la seguridad en la comunidad”, agregó. “Al centrarse exclusivamente en que las escuelas y los distritos escolares cumplan los nuevos mandatos, que en su mayoría no tienen fondos para su implementación, estamos dejando a un lado otros factores, como el acceso a armas que pueden matar a decenas de personas en segundos.

Otros, como Lenore Rodicio, del Miami Dade College, concordaron en que proteger a los alumnos es algo que no puede concretarse con una cantidad fija de dinero o un solo programa.

“La seguridad en nuestras escuelas es algo de nunca acabar”, dijo Rodicio, vicepresidente el Miami Dade College. “El mejoramiento permanente de las instalaciones, equipo tecnológico y buenas prácticas en materia de comunicaciones y respuesta a incidente también son muy importantes, al igual que trabajar de cerca con otras agencias para abordar este asunto”.

Unos pocos Influyentes, aunque en minoría (10%), dijeron que las amenazas a las escuelas muchas veces vienen de fuera —fuentes sobre las que los distritos escolares muchas veces tienen poco control— de manera que no estaban seguros si las escuelas hacen lo suficiente.

Kerry-Ann Royes, presidenta de YWCA de Miami-Dade, dijo que concentrarse en los distritos escolares puede restar atención a otros temas, como la violencia con las armas y la reforma de las leyes sobre armas de fuego.

“Hay personas que buscan maneras de hacer daño a nuestros hijos en las escuelas”, dijo Royes, madre de dos hijos que asisten a escuelas públicas en Miami. “En Florida hay más armas ilegales de las que yo quisiera pensar. Y ahora vamos a permitir que los maestros porten armas. Hemos invitado el salvajismo a entrar en nuestra vida y es el peor error que hayan cometido los legisladores. Yo, como madre, siento temor”.