El medioambiente es la principal prioridad para los Influyentes de la Florida en 2020

Las autoridades estatales y locales tienen que dar prioridad a encontrar formas de manejar la calidad del agua en la costa, el aumento del nivel del mar y las condiciones meteorológicas extremas, entre otros temas ambientales, afirman destacadas figuras de la Florida.

Los temas relacionados con el medioambiente están entre las prioridades de los Influyentes de la Florida, un grupo de 50 líderes de todo el estado, en la encuesta final de 2019.

Los temas ambientales superaron por poco margen a la educación, que fue la principal prioridad de los Influyentes cuando el Miami Herald los encuestó en abril. La educación fue un tema de gran preocupación durante todo 2018 también.

En esta encuesta, el Herald pidió a los Influyentes que clasificaran cinco temas —educación, servicios médicos, medioambiente, vivienda y transporte público— en orden de importancia.

Aproximadamente el 30% de los Influyentes colocó el ambiente en primer lugar y 28% en segundo lugar.

“La mayor amenaza a la economía de la Florida son las crisis ambientales creadas por el hombre”, dijo Eric Eikenberg, presidente ejecutivo de la Everglades Foundation. “La inversión en la infraestructura hidráulica debe ser constante a nivel estatal y federal’’.

Carol Dover, presidenta de la Asociación de Restaurantes y Hoteles de la Florida, dijo que los temas ambientales son más importantes debido a su naturaleza ubicua. Todos deben preocuparse por el medioambiente, dice Dover.

“El medioambiente de la Florida afecta la vida de todos los ciudadanos y de los visitantes”, agregó Dover. “Desde nuestras hermosas playas, a las que los visitantes llegan desde todo el mundo, hasta el agua que los niños beben en las escuelas, todos los ciudadanos tienen un interés común en la salud del medioambiente en la Florida”, acotó.

La educación quedó en un cercano segundo lugar; 23% de los Influyentes la consideraron el principal tema de interés y 29% la consideraron en segundo lugar.

Los Influyentes dijeron que una población conocedora de los temas es clave para encontrar soluciones futuras a otros temas, como el ambiente, el transporte público y la vivienda.

“Sabemos que la educación hace que la población sea más saludable, reduce la pobreza, salva la vida de niños e impulsa el crecimiento económico”, dijo Martha Saunders, presidenta de la Universidad de West Florida.

David Martin, presidente de la firma Terra, dijo que la educación es necesaria para hacer frente a los retos futuros del estado.

“Es necesario que nuestros jóvenes tengan el conocimiento y regresen a la Florida después de terminar la universidad para que sean parte de soluciones a las otras preocupaciones en el estado”, dijo Martin.

Los servicios médicos fueron clasificados en tercer lugar por los Influyentes, seguidos por el transporte y, por último, la vivienda.

Wifredo Ferrer, socio ejecutivo del despacho de Miami del bufete de abogados Holland & Knight, dijo que espera que el próximo año la Legislatura aborde lo elevado de las primas de seguro médico y promueva más transparencia en los precios de los servicios médicos. La Florida es uno de 17 estados que ha declinado ampliar el Medicaid, dijo, lo que ha inhibido el acceso de los floridanos a servicios médicos asequibles.

“El Medicaid es esencial para proteger a las personas que está en la ‘brecha de cobertura’, que representa más de 800,000 personas”, dijo Ferrer. “Naturalmente, hay más de un camino para aumentar la cantidad de floridanos con seguro médico, y me gustará ver alguna acción para llegar a esta meta crítica”.

Bob Ward, presidente del Florida Council of 100, alegó que la vivienda es el tema más importante, dado que es un ”problema que se puede solucionar” y que el estado no ha abordado.

“En este momento, parece que hay que dar más atención a la vivienda asequible y la importancia de asegurar que las personas de nuestro estado no caigan en la pobreza porque no hay opciones suficientes”, dijo Ward. “El deseo y la esperanza de nuestros hijos y nietos es vivir en un lugar seguro sin cargas abrumadoras y esto debe ser algo que la mayoría debe conseguir, no solamente unos pocos”.

