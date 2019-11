Cumbre de Prioridades: Los líderes electos tienen que hacer más sobre los temas más importantes

De izquierda a derecha: Gaston Cantens, vicepresidente de Florida Crystal; Julie Wraithmell, directora ejecutiva de Audubon Florida; Dan Gelber, alcalde de Miami Beach, y Eric Eikenberg, presidente ejecutivo de la Everglades Foundation, participan en el panel ambiental de la Cumbre de Prioridades de la Florida en la Universidad de Miami, en Coral Gables, el martes 19 de noviembre de 2019. mocner@miamiherald.com

¿Quién es responsable de abordar los temas más apremiantes en la Florida?

El estado, en lo fundamental. Y el estado tiene que hacer lo que le toca, dicen líderes.

Los temas relacionados con el medioambiente están ahora en el primer lugar de la lista de prioridades de los Influyentes de la Florida, un grupo de 50 líderes de todo el estado, en su última encuesta de 2019.

Como el tercer estado más poblado del país, en momentos que la población sigue aumentando, la Florida está en medio de una crisis ambiental.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

En la Cumbre de Prioridades de la Florida el martes, en la Universidad de Miami, Julie Wraithmell, directora ejecutiva de Audubon Florida; Eric Eikenberg, presidente ejecutivo de la Everglades Foundation; Gaston Cantens, vicepresidente de Florida Crystals, y Dan Gelberg, alcalde de Miami Beach, hablaron sobre las mejores formas de abordar temas apremiantes como el aumento del nivel del mar, la calidad del agua y la pérdida de hábitat de los animales salvajes.

La Cumbre de Prioridades de la Florida es un proyecto del Miami Herald, el Nuevo Herald y el Bradenton Herald que reúne a expertos en un debate dinámico sobre los temas de más importancia en el estado.

Los panelistas, moderados por Mike Grunwald, escritor de Politico, debatieron si los temas ambientales exigen más decisiones de parte del estado para evitar las peores consecuencias del cambio climático y asegurar el futuro de la Florida.

“Ciertamente no podemos lograrlo sin el gobierno estatal, que no ha participado en esta discusión”, dijo Gelber, ex representante estatal.

Gelber citó a la economista estatal Amy Baker quien dijo el año pasado que la mayor amenaza a la economía de la Florida son desastres ambientales provocados por el hombre, como el aumento del nivel de nutrientes en las vías acuáticas. Pero la primera línea de defensa son los gobiernos locales, alega Gelber, y no debe ser así.

“Siempre me parece que logramos cosas a pesar de Tallahassee, y eso no debe ser así”, agregó.

Gelber dijo que la única respuesta organizada a la crisis del aumento del nivel del mar sucede a nivel local, y que al tema “no se le está prestando ni un poco de atención en este momento” en Washington ni Tallahassee.

El alcalde de Miami Beach comparó el tema como un huracán en que funcionarios federales y locales se presentan en conferencias de prensa con sus chubasqueros con el nombre bien destacado en el frente.

“Eso es sobre un fenómeno atmosférico que quizás no suceda [el huracán]. Pero ahora tenemos un evento climático que sí está sucediendo”, acotó.

Wraithmell hizo énfasis en la fortaleza de la economía estatal y señaló que “tomar medidas mientras la base fiscal es robusta es muy importante”.

“El reto verdadero es sencillamente la naturaleza humana”, dijo. “Las personas se resisten al cambio y a veces ni se dan cuenta que las cosas cambian”.

Wraithmell dijo que en momentos que más personas llegan a vivir a la Florida a diario, muchas no entienden bien los retos ambientales de la Florida y sus puntos de referencia.

Eikenberg, quien dio crédito al gobernador Ron DeSantis por su compromiso con el ambiente, dijo que “la voluntad política es lo que hace falta” para abordar retos constantes.

En sus primeros días en el cargo, DeSantis prometió dar prioridad al problema de las aguas contaminadas con algas en una orden ejecutiva que prometió $2,500 millones para obras ambientales, creó un cargo responsable de ciencias y un despacho para prepararse para el aumento del nivel del mar, y formó un grupo de trabajo para atacar los problemas de las algas que fluyen desde el lago Okeechobee. DeSantis dijo que está cumpliendo su promesa de campaña de abordar los problemas ambientales tras una devastadora marea roja que afectó la Costa del Golfo durante las caldeadas elecciones intermedias.

Eikenberg dijo que el compromiso de DeSantis tienen que mantenerse y que sin un buen trabajo base para asegurarlo, no se logrará ningún cambio.

“El futuro de la Florida está en juego”, dijo. “Somos floridanos. Trabajemos duro para solucionar estos problemas”.

Cantens y Eikenberg evaluaron de manera diferente el Plan Integral de Restauración de los Everglades, una ambiciosa propuesta a 30 años dirigida a conseguir las metas de una ley de 1994 que comprometió el estado a restaurar el lago y sus tributarios a su estado natural.

Cantens dijo que el estado ya ha logrado avances y planteó que hace 30 años, nadie en la Florida hubiera imaginado los avances en la industria azucarera.

“Uno lee muchos sobre la industria azucarera”, dijo. “Hemos avanzado mucho, ya no son las granjas cañeras de antes”.

Los miembros de paneles celebrados el martes sobre otros temas esperan igualmente pedir cuentas al estado.

▪ Sobre la educación, el superintendente escolar de Miami-Dade, Alberto Carvalho, señaló que el condado “no ha salido ganando en la distribución de ingresos” de Tallahassee y que el estado pudiera hacer una mejor labor de incentivar a las personas a la carrera del magisterio.

▪ Sobre la economía, Melissa Medina, de eMerge Americas, dijo que los emprendimientos son impulsores económicos que generan un impacto muchas veces poco conocido, y que ella no piensa “que el estado está ofreciendo lo suficiente a las pequeñas empresas para mudarse a la Florida”.

▪ Sobre la marihuana, la comisionada de Agricultura, Nikki Fried, dijo que la estructura en la Florida es “un marco regulatorio prohibitivo por su costo” y que el estado pudiera hacer un mejor trabajo para negocios y pacientes.

▪ Sobre el transporte, el alcalde de Miami, Francis Suárez, dijo que quizás el estado pueda conseguir mejores créditos fiscales si construyera proyectos a cierta distancia de una estación ya existente. “Me encantaría que el estado hiciera algo de manera colaborativa”, afirmó.

La educación en el Estado del Sol

Los temas ambientales superaron por poco margen a la educación, que había sido la principal prioridad de los Influyentes cuando el Herald los encuestó en abril. La educación se mantuvo como el tema principal durante 2018.

Un panel de expertos en educación —Carvalho, la maestra de escuela primaria Erin Caputo, la senadora estatal Anitere Flores y la presidenta de la Universidad de West Florida, Martha Saunders— debatieron el martes sobre la paga a los maestros y los avances tecnológicos, afirmando que aunque el estado debe seguir avanzando hacia un sistema más avanzado e individualizado, a los maestros hay que pagarles lo suficiente para cumplir las expectativas del estado.

DeSantis propuso el lunes un presupuesto estatal récord de $91,400 millones para el próximo año fiscal, incluido el gasto adicional de $1,000 millones para aumentos de sueldo y bonificaciones.

“Sencillamente seguimos dando más y más dinero a los maestros”, dijo Caputo. “Sí, el gobernador DeSantis incluyó en su presupuesto un aumento u otras bonificaciones, pero ¿cuántas bonificaciones fallidas ha habido? ... Yo sé que hay buenos maestros que no pueden mantenerse con lo que ganan”.

Flores abordó el tema diciendo que como en Miami-Dade, y en el Condado Monroe hay un costo de vida más elevado, un aumento de sueldo no ayuda necesariamente a todos los maestros.

Flores alentó a los asistentes a “pedir cuentas a los legisladores” sobre este tema durante el período de sesiones legislativo de 2020.

“Tengo mucha confianza en que la Legislatura terminará implementado $1,000 millones más en la educación” afirmó Flores. “Pero tenemos que mirar un poco más allá. Estamos mejorando pero tenemos que hacer más”.

La economía de la Florida

El panel de expertos en economía concordó en que DeSantis debe crear una oficina de emprendimientos que se concentre en hacer una prioridad del desarrollo laboral entre las nuevas empresas.

Afirmaron que para reducir las barreras estructurales, una oficina pudiera asignar recursos hacia políticas y programas educativos que impulsen los emprendimientos.

Medina dijo que los emprendimientos son impulsores económicos que generan resultados económicos poco reconocidos. Richard Florida, experto de la Universidad Internacional de la Florida y conocido teórico de estudios urbanos, concordó, pero agregó que debe haber un segundo imperativo estatal: cómo dar a las personas con empleos de bajos ingresos una oportunidad de mejorar.

“Las grandes empresas reciben grandes incentivos para mudarse a la Florida’, dijo Medina. “Pero no pienso que nuestro estado ofrece lo suficiente a las empresas más pequeñas para que se establezcan aquí”.

“Tiene que haber un cambio grande en la manera de pensar en el estado”, dijo, alejarse de las inversiones en los bienes raíces y las transacciones de terrenos, e implementar inversiones más diversas en tecnología e innovación.

Mark Vitner, economista de Wells Fargo, dijo que otros estados han usado algunas formas de incentivos, fundamentalmente con los llamados inversionistas ángel.

“Hay que implementar un sistema de recompensas y hay que traer al mercado a participantes que estén dispuestos a correr riesgos”, dijo.

La marihuana en la Florida

Sobre el cannabis, un panel de expertos debatió el amplio tema, desde la medicina hasta el futuro potencial de la marihuana con fines recreativos y el cultivo del cáñamo.

Todos concordaron en que el marco actual que rige la marihuana para fines médicos es “prohibitivo” en el sentido que a los que reciben la licencia se les exige demasiado y que los pacientes y pequeños negocios salen perdiendo al final.

“Es un marco regulatorio exagerado”, dijo Fried. “Se pide a los que tienen la licencia que sean expertos en el cultivo, investigación y producción es una tarea enorme para una empresa. Tenemos que abordar estos problemas en el marco normativo”.

Matt Ginder, abogado especializado en asuntos relacionados con la marihuana, del bufete Greenspoon Marder, dijo que las limitaciones a los emprendedores es algo negativo porque una vez que una persona adquiere una licencia tiene lo que él llama una “superlicencia”, que vale millones de dólares y que se puede vender a una compañía de otro estado o a un inversionista extranjero.

“Si se modifican las licencias, eso requerirá echar otro vistazo al marco normativo”, dijo. “Hay una oportunidad de que compañías de transporte o logística entren, para entregar productos a los pacientes. En este momento esas oportunidades son un tanto inciertas”.

DeSantis ha usado la palabra “cartel” para criticar el marco regulatorio, que exige a las compañías de marihuana con fines médicos cultivar, procesar, mercadear y vender su propio producto.

Un tribunal de apelaciones emitió hace unos meses un fallo en el sentido de que el sistema en vigor es inconstitucional y no se apega a la Enmienda 2, la propuesta electoral que legalizó la marihuana para fines médicos en la Florida. Se espera que el caso llegue a la Corte Suprema a principios de 2020.

El transporte en la Florida

El último panel se centró en el transporte, en que líderes municipales, condales y estatales hablaron sobre qué puede hacer el estado para ayudar a implementar un plan que beneficie a todos en la Florida.

El senador Manny Díaz Jr., republicano por Hialeah, dijo que esfuerzos locales como los de Miami y Miami-Dade pueden ayudar a generar soluciones que el estado pueda usar a manera de guía.

“Tenemos que liderar más desde lo que se hace a nivel local”, dijo. “Tener algunas de estas soluciones locales ayuda al estado a apoyarlas”.

Suárez, el alcalde de Miami, agregó que el estado pudiera colaborar mejor con los condados y las ciudades, en vez de esperar por ellas. Puso el ejemplo del transporte masivo y dijo que quizás el estado puede aprovechar mejor los créditos fiscales si construye proyectos a cierta distancia de una estación ya existente.

“Me encantaría que el estado hiciera algo de manera colaborativa”, dijo.

Esta cumbre es la culminación de la serie de los Influyentes de la Florida de 2019, un proyecto de el Miami Herald, el Nuevo Herald y el Bradenton Herald. Durante los últimos seis meses, los Influyentes han compartido sus ideas sobre cómo abordar los temas más apremiantes que enfrenta el estado y respondido a preguntas de los lectores.

Mary Ellen Klas, jefa de la oficina del Miami Herald en Tallahassee, contribuyó a este reportaje.