Un suertudo es ahora millonario tras comprar un raspadito en La Pequeña Habana

Ana Claudia Chacin es una periodista venezolana que cubre noticias en el sur de Florida. Fue criada en Miami, estudió en la Universidad de Miami y obtuvo una maestría en periodismo investigativo de American University en Washington. Fue interna del equipo investigativo en el Washington Post.Ana Claudia is a Venezuelan journalist covering South Florida news . She grew up in Miami and obtained her bachelor’s degree from the University of Miami and her master’s in investigative journalism at American University in Washington D.C. She was previously a fellow with The Washington Post’s investigative unit through the Investigative Writing Workshop at American.