Correa acusado formalmente de ser autor intelectual de secuestro de opositor

El ex presidente de Ecuador Rafael Correa ha sido acusado formalmente este fin de semana de ser el autor intelectual del secuestro que el ex diputado opositor Fernando Balda sufrió en agosto de 2012, según confirmó el domingo a Efe este político.

Balda explicó que la denuncia fue presentada este sábado ante la Corte Nacional de Justicia en Quito, cuya Sala de lo Penal ordenó a Correa comparecer cada 15 días ante la sede judicial como vinculado en la fase indagatoria del proceso que se sigue sobre el caso.

“Una vez que el Fiscal ha solicitado a la Corte Nacional la vinculación de Correa como autor de secuestro y asociación ilícita, como acusación particular he interpuesto la denuncia con la que lo acuso formalmente de esos delitos”, indicó el ex asambleísta.

Balda solicita a la Fiscalía que profundice en las circunstancias en las que se ejecutó su secuestro en Colombia, que según sostiene, constituiría un “crimen de Estado”.

“Habría sido él, en caso de demostrarse en audiencia de juicio, quien ordenó la infracción valiéndose de la estructura del Estado y la organización de inteligencia policial de la misma, incluso permitiendo el uso de recursos ilimitados para ello”, señala el escrito de la denuncia.

Y dice que desde la instancia judicial sería “imperdonable” que su caso fuera tratado como un “simple secuestro”, a la luz de las pruebas y testimonio que apuntan a una dimensión y estructura criminal organizada presumiblemente desde el Estado.

Correa, que reside en Bélgica desde hace un año, tiene hasta mañana, lunes, a las 17:00 horas (22.00 GMT) para presentarse ante la Corte Nacional, una medida cautelar impuesta por la jueza instructora del caso.

De no hacerlo, pasa a ser considerado un prófugo de la justicia ecuatoriana y se abre el camino para ordenar su prisión preventiva y una orden de detención internacional.

La defensa del ex mandatario solicitó una audiencia de sustitución de medidas para primera hora de la tarde del 3 de julio, fecha en la que Balda prevé pedir, como acusación particular, que se articule la orden de prisión preventiva, según adelantó a Efe.

“Aquí se utilizó dinero del Estado para movilizar a personas a otro país y yo era un político en ese momento muy destacado por hacer oposición al Gobierno”, arguyó Balda al explicar, como aduce su defensa, el trasfondo de crimen de lesa humanidad que encierra el caso.

Recordó que el autor confeso del secuestro, que se llevó a cabo en Colombia y concluyó de manera precipitada tras una persecución policial al vehículo donde unos sicarios capturaron a Balda, “ha declarado que los fines eran políticos”.

Balda confía en que si la justicia ecuatoriana admite a trámite la acusación, se “permitirá juzgarlo en ausencia” y especificó que en los próximos días impulsará que se abra una nueva causa contra Correa en relación al secuestro, en este caso por peculado (malversación de fondos públicos) delito que no prescribe en la legislación local, y que “lo obligaría a estar prófugo de la justicia toda la vida”.

De forma paralela Balda ha decidido iniciar una campaña informativa nacional e internacional sobre su caso, que incluye visitar las sedes diplomáticas de Bélgica en el país para solicitar que denieguen el asilo al ex presidente llegado el caso.

Correa, que compareció desde el Consulado de Ecuador en Bélgica mediante videoconferencia en una vista voluntaria en la fase de investigación, rechaza cualquier vinculación, asegura que no existen pruebas sobre su presunta implicación en los hechos y que es objeto de una persecución política y mediática.