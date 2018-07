Acusador de Correa irá a Europa para desmentir que ex presidente es perseguido

El ex legislador Fernando Balda, quien acusa al ex presidente ecuatoriano, Rafael Correa, de haber ordenado su secuestro en Colombia en 2012, dijo que irá a Bélgica y España para desmentir que el ex mandatario sea un perseguido político, como ha advertido en esos países.

Balda, en una comparecencia ante la prensa en la ciudad portuaria de Guayaquil, señaló que iniciará una acción legal ante la embajada de Ecuador en Bélgica para presentar el expediente judicial que vincula a Correa con su caso.

Con esa acción se busca que los funcionario de esa Embajada “tengan claro de que Rafael Correa no es un perseguido político, sino un avezado delincuente criminal que cometió el delito de secuestro”, señaló Balda en declaraciones reproducidas por el canal Ecuavisa.

“También voy a visitar la embajada de España y llevaré los antecedentes del expediente que vincula al ex secretario nacional de Inteligencia Pablo Romero”, quien está asimismo involucrado en el caso y que ha solicitado asilo en el país ibérico.

“Si esos países deciden otorgar asilo a quienes (Correa y Romero) han cometido graves crímenes de Estado, pues eso ya es cosa de cada una de esas naciones”, mencionó Balda.

Por otra parte, el denunciante anunció que mañana martes sus abogados pedirán a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) una audiencia de sustitución de las medidas cautelares fijadas contra Correa, quien no se presentó ante la Secretaría de ese tribunal, como había ordenado la jueza Daniella Camacho, que sigue el caso de supuesto secuestro a Balda.

La jueza Camacho ordenó el pasado 18 de junio que Correa se presente cada 15 días en la CNJ de Quito y la primera comparecencia debía cumplirse el lunes, aunque el ex mandatario se presentó ante la Embajada de su país en Bélgica, país donde reside con su familia y donde volvió a defender su inocencia y asegurar que todo se debe a una supuesta persecución política en su contra.

Al no cumplir con la orden de la jueza Camacho y rechazar que lo podía hacer en Bruselas, Balda dijo que pedirá que la magistrada solicite a Interpol que ubique a Correa para que sea traído al país y responda ante la justicia.

La jueza Camacho fijó para el martes una audiencia para analizar la solicitud de la defensa de Correa de revisar la medida cautelar de presentarse ante la CNJ en Quito cada quince días, y que le permita que lo haga ante la Embajada en Bélgica, en virtud de normativa diplomática.

Según dijo Balda, esa diligencia ya no cabría y en su lugar pedirá que inmediatamente se dicte la prisión preventiva de Correa.

El presidente del colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, Ramiro García, consideró el lunes “suficiente” que Correa se haya presentado ante el Consulado en Bélgica, a fin de “cumplir con la medida cautelar”.

“Desde mi punto de vista, esto es suficiente como para verificar el cumplimiento de lo ordenado por la jueza”, dijo García a Efe al apuntar que “dentro de los criterios de racionalidad, no tiene sentido pedirle a una persona que recorra medio mundo para presentarse cinco minutos habiendo una delegación consultar allá”.

Apuntó que si una vez finalizada la instrucción fiscal se realiza la audiencia preparatoria de juicio y en ella se acusa por parte de Fiscalía y se decide por parte de la jueza llamarlo a juicio, Correa entonces sí deberá comparecer a la audiencia de juzgamiento.

Según García, en quince días terminará la instrucción fiscal, tras lo cual se convoca a una audiencia de formulación de dictámen, en la que el fiscal señalará si acusa o no, y la jueza, si lo llama o no a juicio.