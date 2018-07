Zelaya se solidariza con Correa ante 'nueva ofensiva cargada de infamia y calumnia'

El ex presidente hondureño Manuel Zelaya (2006-2009) se solidarizó el martes con el ex gobernante ecuatoriano Rafael Corea, a quien la Corte Nacional de Justicia de su país le impuso detención preventiva tras ser vinculado al caso del secuestro del ex legislador Fernando Balda en Bogotá, en el 2012.

“Solidaridad Correa. Una nueva ofensiva cargada de infamia y calumnia se desata contra el presidente Rafael Correa”, indicó en su cuenta de Twitter Zelaya, derrocado por un golpe de Estado en el 2009.

Además, el ex gobernante hondureño dijo que “junto al pueblo de Honduras y de Latinoamérica” condena “enérgicamente esa cacería y sus autores”.

La jueza Daniella Camacho aceptó el pedido del fiscal general del Estado, Paúl Pérez, y ordenó este martes la prisión preventiva del ex presidente, con fines de investigación, además de un pedido a la Interpol para que ubiquen a Correa, que reside en Bélgica con su familia desde el año pasado, con fines de extradición.

Suscríbase

La prisión preventiva fue ordenada por Camacho en una audiencia especial en la que se revisaban las medidas cautelares que se impusieron a Correa el 18 de junio tras ser vinculado penalmente al caso del secuestro del ex legislador Fernando Balda en Bogotá, en agosto de 2012.

Correa: es un "complot"

El ex presidente ecuatoriano respondió el martes que esta orden de detención forma parte de un “complot” político que ya se conocía desde hace meses.

El pasado 18 de junio el ex mandatario fue vinculado al intento de secuestro de Balda, un caso ya juzgado en Colombia y que ocurrió la noche del 13 de agosto del 2012, cuando fue abordado por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que lo introdujeron con violencia en un vehículo.

Balda fue rescatado por la Policía colombiana después de una hora y media, gracias a la llamada de un taxista.

El intento de secuestro de quien era y es un ferviente opositor a Correa es interpretado por los allegados al ex presidente como un artilugio de sus detractores para ejecutar una supuesta venganza por políticas que les perjudicaron durante sus diez años de gobierno, entre el 2007 y el 2017.