Ortega: ‘Adelantar las elecciones sería un error, crearía inestabilidad e inseguridad’

No ajuste la señal de cable de su televisor, no desinfecte su ordenador con un antivirus: si usted acaba de ver a Daniel Ortega en Fox News no fue obra de hackers nicaragüenses ni un problema de la señal por el mal tiempo de este tórrido verano.





El reportero de temas políticos de Fox News, Bret Baier, entrevistó a Daniel Ortega por teleconferencia la tarde del lunes y esto fue lo que dijo el controvertido mandatario.

“Este tema de adelantar elecciones... lo he escuchado, pero yo no he indicado que haya que adelantar. Más bien adelantar las elecciones sería un error, crearía inestabilidad e inseguridad, más en estas condiciones”, dijo Ortega cuando Baier le preguntó si por el bien de su país estarían dispuestos él y su esposa a dejar el poder .

Suscríbase

El presidente de Nicaragua aprovechó el momento para negar que su gobierno fuese una dinastía: “Mi esposa, es la primera vez que es vicepresidenta, nunca había sido vicepresidenta”, dijo.

También negó que hubiera muerto “ningún nicaragüense dentro de una iglesia”, como medios internacionales y de Nicaragua señalaron que ocurrió el sábado 14 de julio en la parroquia de la Divina Misericordia. Ortega negó que el gobierno persiguiera a sacerdotes.

Mi lectura de la patética entrevista de Daniel Ortega en @FoxNews es que se siente golpeado por la presión internacional. Sólo esa preocupación justifica que después de años sin dar entrevistas haya decidido hacer semejante ridículo. Urge seguir haciendo incidencia internacional — Félix Maradiaga Blandón (@maradiaga) July 23, 2018

Sobre la condena que se prepara en el Congreso de Estados Unidos contra su gobierno por violaciones a los derechos humanos, opinó que no era nuevo “que el Congreso de Estados Unidos aborde asuntos que tienen que ver con Nicaragua y que tome medidas contra Nicaragua.”

Ortega dijo que su gobierno no tenía ninguna relación con grupos paramilitares, como lo ha sostenido la oposición, e incluso acusó a “los grupos paramilitares adversos al gobierno” de buscar financiamiento en Estados Unidos por medio de organizaciones.