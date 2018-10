‘Las mujeres transexuales somos mujeres’: aspirante a concurso de belleza denuncia transfobia

Karla Grijalva se siente orgullosa de ser, asegura, la primera mujer transgénero reconocida en el estado de Veracruz, una ciudad portuaria en la costa del Golfo de México.

Desde los 16 años, Grijalva comenzó un tratamiento hormonal y se practicó diversas operaciones para que su cuerpo se viera tal y como ella se sentía: una mujer. La batalla para cambiar su identidad terminó hace poco más de un año.

Inspirada por el apoyo de su familia y amigos decidió participar en el concurso de belleza reina del carnaval de ese estado mexicano . Pero sus sueños se vieron truncados porque en las bases del concurso una cláusula establece que solo pueden inscribirse participantes que hayan nacido mujeres.

“Yo soy una mujer legalmente. Desde pequeña siempre quise ser una mujer en toda la extensión de la palabra y finalmente logré un sueño que pocas veracruzanas han conseguido”, dijo a el Nuevo Herald desde México.

Suscríbase

Grijalva vio el anuncio del comité del carnaval en la página oficial del festival y decidió participar. El sábado publicó una entrevista donde anunciaba su intención y el domingo, según ella, cambiaron las bases del concurso.

Karla Grijalva. Foto tomada de su perfil de Facebook. Cortesía

“Ellos sabían que el lunes me iba a presentar como candidata para ser la próxima reina del carnaval. Entonces agregaron una cláusula según la cual solo podían entrar al concurso mujeres de nacimiento”, denunció Grijalva a este diario.

El carnaval de Veracruz 2019 se realizará del 27 de febrero al 5 de marzo próximo.

Aunque según ella esto es un acto de transfobia, no interpuso una demanda legal porque este viernes se cierra el plazo para la convocatoria y un litigio legal demoraría al menos semanas o meses.

“Tengo pruebas de que antes que anunciara mi intención en participar, las bases del concurso eran otras. Se podían inscribir todas las mujeres veracruzanas hijas de padre o madre veracruzana. En ningún momento decía que tenían que haber nacido mujeres”, dijo Grijalva.

Luis Antonio Pérez Fraga, presidente del comité organizador del carnaval, dijo a medios locales que el reglamento que pide ser “mujer de nacimiento” tiene 14 años de antigüedad y que el comité no tiene actitudes transfóbicas.

En una publicación compartida en las redes sociales de Pérez Fraga sobre el caso, podían leerse varios comentarios contra la participación de Grijalva en el concurso de belleza.

“Pollo [Luis Antonio Pérez Fraga] no se debe de caer en el chantaje de la homofobia por estos tipos absurdos que solo quieren llamar la atención. En Veracruz nadie se espanta de los putos [homosexuales]. Siempre el carnaval ha estado lleno de ellos y hasta los hombres que no son putos se visten de mujer para echar desmadre. Sin embargo esa ridiculez en moda de creer que se pueden cambiar las reglas a modo de estos enfermos es absurdo. Que no se confundan”, escribió uno de los seguidores de Pérez Fraga identificado como Pepe Bermúdez.

Karla Grijalva durante la celebración del Carnaval Veracruzano. Cortesía

Otra seguidora tildó de “desagradable” que la fiesta más importante de ese estado mexicano “sea representada por un hombre en el lugar que claramente es de una mujer”.

En toda Latinoamérica se ha generado una gran polémica luego de que la directora de Miss Universo en México, Lupita Jones, expusiera su desacuerdo en que personas transgénero participaran en los certámenes de belleza. Una joven transgénero, Itzel Aidana Ávila Monreal, se suicidó en protesta por este hecho.





La joven dejó un escrito para Jones donde le reprochaba que “muchísimas personas se suicidan, muchísimas personas se sienten rechazadas y humilladas, muchísimas personas están sufriendo en carne viva el infierno de estar en un cuerpo que no pertenecen”.

Grijalva dijo a el Nuevo Herald que su intención no era ganar popularidad ni cambiar las reglas sino “que se reconozca la belleza de las mujeres trans y sus derechos más allá de la comunidad LGBTI” (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales).

“Me ofrecieron participar en otra carroza, pero me negué a hacerlo en la de la comunidad LGBTI porque no quiero que me encasillen. Las mujeres transexuales somos mujeres en toda la extensión de la palabra. Somos seres humanos y valemos por el hecho de ser personas y pagamos impuestos igual que cualquier otra mujer”, añadió.

Recientemente una polémica similar se destapó en el popular concurso Miss Universo, cuando Miss Colombia, Valeria Morales, criticó duramente a su rival española, Ángela Ponce, por su identidad de género.

“Creo que un reinado de belleza, como es Miss Universo, es para mujeres que nacimos mujeres. Y creo que para ella también sería una desventaja, así que hay que respetarla pero no compartirlo”, dijo la colombiana, de 20 años.

Ponce, por su parte, respondió en una entrevista con The New York Times que tener una vagina no hace a la persona mujer. “Aunque muchas personas no quieran verme como mujer, claramente soy parte de ellas”, añadió la española.

Grijalva dijo que Ponce ha sido un ejemplo por su intención de entrar al concurso de belleza más importante de su estado. “Que alguien represente la belleza transexual es digno de admirar. No podemos permitir que nos confinen al espacio reducido de la comunidad LGBTI porque eso sería dejar que la transfobia gane la partida”, añadió.