Republicanos y demócratas tratan de controlar daños por las fuertes críticas de Trump al presidente de Colombia

El presidente Donald Trump se reunió con el presidente de Colombia, Iván Duque, el 13 de febrero de 2019 en la Oficina Oval de la Casa Blanca. Getty Images

Legisladores de la Florida se dedicaron a controlar los daños después que el presidente Trump criticó fuertemente al presidente colombiano Iván Duque durante un comentario al margen de declaraciones sobre el cierre de la frontera con México el viernes pasado.

Trump dijo que Duque, el aliado más importante de Estados Unidos en el esfuerzo por sacar a Nicolás Maduro del poder, “no ha hecho nada por nosotros” en el combate a las drogas.

Los comentarios, que no fueron compartidos de antemano con legisladores federales, hicieron que por lo menos tres de ellos, los senadores Rick Scott y Marco Rubio, y la representante Debbie Mucarsel-Powell, hablaran con Duque directamente.

“Creo que el presidente Trump debe disculparse con el presidente de Colombia”, afirmó Mucarsel-Powell. “No solamente debemos apoyar sus esfuerzos, pero Estados Unidos puede hacer mucho más para apoyar a Iván Duque en su lucha contra las drogas”.

Duque, quien visitó la Casa Blanca el mes pasado, lleva menos de un año en el poder, y “se molestó mucho” con las palabras de Trump, según dos fuentes con conocimiento de sus discusiones con los legisladores.

“Les digo algo, Colombia tiene un nuevo presidente”, dijo Trump durante una visita para destacar las reparaciones al dique del lago Okeechobee en la Florida. “Es muy buen tipo, lo he conocido personalmente, lo recibimos en la Casa Blanca. Dijo que iba a detener el flujo de las drogas. Pero ahora están llegando más drogas desde Colombia que antes que él llegara a la presidencia, así que no ha hecho nada por nosotros”.

Colombia ha recibido al menos 1.5 millones de refugiados venezolanos que han huido del régimen de Maduro, y el país es donde se concentra una gran cantidad de ayuda humanitaria que espera la autorización para entrar a Venezuela. Maduro cerró varios puntos clave de cruce en la frontera entre los dos países y los venezolanos que necesitan tratamiento médico o insumos se ven obligados a cruzar el río Táchira.

Rubio, presidente de una subcomisión del Senado responsable de los asuntos latinoamericanos, dijo que el presidente está frustrado por el flujo de drogas desde Colombia, pero no concuerda con la afirmación de Trump de que Duque “no ha hecho nada por nosotros”.

“No comparto esa evaluación de que no ha hecho nada”, dijo Rubio. “Creo que [Duque] lleva siete meses en el poder y enfrenta cosas que funcionan de cierta manera desde hace mucho tiempo. Pero comparto la frustración del presidente de que no ha habido más avances y espero que encontremos formas de ayudar a Colombia y abordar este asunto. Creo que Colombia es un buen aliado”.

Rubio dijo que Colombia no se plantea cambiar su relación con Estados Unidos sobre Venezuela a causa de los comentarios de Trump, porque comparten la meta de apoyar a Juan Guaidó en momentos que trata de facilitar la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela.

“Creo que la alianza entre Colombia y Estados Unidos es lo suficientemente fuerte para resistir una declaración del presidente”, dijo Rubio.

Por su parte, Scott también expresó desacuerdo con las expresiones de Trump sobre los esfuerzos de Duque para combatir el narcotráfico y la corrupción.

“[Duque] está tomando medidas fuertes para abordar el problema de las drogas que quedó de las políticas que implementó su predecesor durante 8 años”, tuiteó Scott, quien asistió a la toma de posesión de Duque el año pasado. “Él ha sido un fuerte aliado de Estados Unidos en nuestra lucha contra el narcotráfico y el apoyo a la libertad y la democracia en Venezuela. En pocas semanas viajará a Colombia y me reuniré con el presidente Duque, y recibiré una actualización sobre sus esfuerzos”.

En la Florida vive la mayor cantidad de colombianos y venezolanos en Estados Unidos, y casi todos se concentran en el Condado Miami-Dade.

“Recibí 5,000 correos electrónicos sobre eso”, dijo la representante Donna Shalala. “Iván Duque es el mejor amigo que tenemos en América Latina. Colombia es una hermosa democracia que está batallando ahora, han acogido a 1.5 millones de refugiados venezolanos. Tenemos que hacer todo lo posible por apoyarlos. Si me preocupa algo, es Colombia”.

Colombia es el país latinoamericano que más asistencia recibió de Estados Unidos en el 2017 y numerosos políticos han viajado a ese país en meses recientes para expresar apoyo a los esfuerzos de Bogotá sobre Venezuela. Mientras Trump hablaba sobre Duque el viernes, los líderes demócrata y republicano de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara visitaban la frontera y se reunieron con Duque.

Un grupo bipartidista de senadores federales, entre ellos Rubio y Bob Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, presentaron el miércoles un proyecto de ley contempla $400 millones en asistencia para ayudar a aliviar la crisis humanitaria en Venezuela y exige al Departamento de Estado coordinar sanciones internacionales al gobierno de Caracas.

Por su parte, Mucarsel-Powell dijo que las críticas de Trump a aliados como Duque, a la vez que alaba a dictadores como el norcoreano Kim Jong Un, da a adversarios como Rusia y China la oportunidad de establecer relaciones más fuertes con América Latina.

“Colombia está haciendo todo lo que puede por dar la bienvenida a esos refugiados”, dijo Mucarsel-Powell. “Cuando uno escucha al presidente de Estados Unidos criticar esos esfuerzos, eso envía el mensaje equivocado a los latinoamericanos. Lo que sucede es que cuando escuchan al presidente tomar posturas contra naciones latinoamericanas, eso abre la puerta a que algunos de nuestros enemigos más fueres, como Rusia, penetren la región”.

Y en momentos que Estados Unidos prepara más ayuda humanitaria en Curazao y Colombia antes de las protestas planeadas en Venezuela para el 6 de abril, Mucarsel-Powell dijo que los comentarios de Trump sobre la lucha contra el narcotráfico, un asunto de varias décadas, son más pruebas de que no tiene interés en un enfoque diplomático tradicional.

“Eso muestra claramente que [Trump] no entiende de política exterior, no entiende de diplomacia, no entiende lo que el presidente de Colombia está haciendo para combatir las drogas”.