Expertos en inteligencia financiera debaten en FIU sobre la corrupción económica y el lavado de dinero

Representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera y estudiantes que participaron, este jueves 11 de abril, en un evento realizado en FIU sobre las amenazas de corrupción y lavado de dinero en Latinoamérica y el Caribe. / foto de cortesía

El pasado jueves representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) se reunieron con estudiantes de la Universidad Internacional de la Florida en un panel abierto, de preguntas y respuestas, sobre las amenazas del sector financiero en Latinoamérica y el Caribe. En el evento se expusieron casos de lavado de dinero y corrupción en Venezuela, donde según los expertos, los ciudadanos sufren las consecuencias de estos crímenes.

El grupo de voceros estaba conformado por Kenneth A. Blanco, Mariano Federici y Nada Semaan, representantes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, Argentina y Canadá, respectivamente.

Los tres panelistas explicaron que las Unidades de Inteligencia Financiera siguen el dinero y su trayectoria. “Seguimos el dinero y su trayectoria. Identificamos y tomamos acciones en flujo de dinero que proviene de criminales, actos terroristas y crímenes organizados”, dijo Blanco, quien además explicó que al final el problema de corrupción y lavado de dinero perjudica profundamente a las instituciones públicas de un país, y por ende, a sus ciudadanos.

“Venezuela es un ejemplo de cómo sus ciudadanos son perjudicados por estos problemas. Un gobierno desesperado que se roba el dinero de su gente y lo usa con fines ilícitos. Al final del día lo que se ve es un pueblo donde los niños no están comiendo, la gente no tiene servicios básicos y no tienen un estilo de vida normal. Nuestro trabajo es conseguirlos y regresarle el dinero a las personas que fueron robadas, en este caso los ciudadanos venezolanos.”

Además de esto Blanco aseguró que, como representante de la Unidad de Inteligencia Financiera de Estados Unidos, ese dinero no puede entrar a este país porque “ellos van a querer hacer más dinero dentro de los Estados Unidos partiendo de un dinero sucio”.

Los panelistas explicaron que su trabajo, más allá de saber dónde está, a quién pertenece ese dinero y cómo conseguirlo, es importante para buscar formas de prevenir que esto siga sucediendo.

“La tecnología avanza y las formas de hacer estos actos ilícitos varían y por eso nosotros debemos llevar la delantera. Conseguimos la ruta entera de donde va ese dinero y con quien se relaciona esa persona: con quien habla, a quien llama, a quien le envía emails, dinero, etc”, dijo Blanco.

Frederici explicó que en el trabajo de las Unidades de Inteligencia Financiera el momento clave es cuando la organización delictiva introduce su dinero ilícito en el sistema, ya que “entra en nuestro radar” y tienen la oportunidad de interceder.

“Los actos de corrupción, lavado de dinero y terrorismo nos afectan a nosotros como país. Por eso vamos detrás de los delincuentes y organizaciones criminales para proteger el sistema financiero y la integridad de nuestros países, no para ir en contra de un país o buscarnos un problema entre países”, explicó Federici, quien concordó con los demás panelistas que la forma más eficiente de combatir este problema es previniendo que el dinero ilícito llegue a su fin y rastreando a la persona que ingresó ese dinero en el sistema financiero y sus posibles proveedores o aliados.