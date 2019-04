Migrantes cubanos esperan noticias de familiares tras fuga masiva en sur de México

Un migrante camina cerca de un centro de retención de inmigración en Tapachula, Chiapas, México, el sábado 27 de abril de 2019. AP Foto

Migrantes cubanos esperan este sábado tener noticias de sus familiares en la estación migratoria de Tapachula, en el sur de México, donde medio millar de compatriotas protagonizaron un motín y una fuga masiva el pasado jueves.

“Todo he intentado y nadie me atiende, ‘solo espere’, me dicen. Eso es otro proceso y todo es proceso y proceso y no nos solucionan nada”, dijo a la AFP Wilfrido Piñero, cubano de 41 años.