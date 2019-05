Abandonan sacos con más de un millón en una playa de Nicaragua

El dinero, que se encontraba dividido en 87 paquetes transparentes, dentro de dos sacos, fue abandonado en la playa Los Clavos, a 164 kilómetros al noroeste de Managua, en el departamento (provincia) de Chinandega, según la información oficial.

Los delincuentes, que realizaron disparos contra una patrulla de policías al momento de ser descubiertos en la costa, “están vinculados al crimen organizado, en modalidad de lavado de dinero, bienes y activos”, aseguró el jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional, Luis Pérez, a través de medios del Gobierno.

“Pretendían realizar transacción de droga”, señaló el jefe de policía, quien no brindó detalles sobre el suceso.

Junto con el dinero, cuyo monto exacto fue $1,772,020, fue decomisada una lancha y un motor fuera de borda, donde se encontraban los sacos que contenían la millonaria cantidad, afirmó Pérez.

El jefe policial calificó la incautación como “un contundente golpe al crimen organizado”.

El entusiasmo de la Policía de Nicaragua no fue compartido por los algunos usuarios en las redes sociales, quienes se quejaron porque no es el primer informe sobre una incautación millonaria en la que no se da cuenta de los criminales.

Nicaragua se encuentra geográficamente ubicada en un corredor de alto tráfico de la droga que se produce en Suramérica y que luego es trasladada a Norteamérica, donde operan, principalmente, los carteles mexicanos y residen los principales consumidores.