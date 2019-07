‘Te vamos a dar plomo’, policía de Ortega amenaza de muerte a sacerdote

El sacerdote Edwin Román Calderón (izq.) camina frente a la iglesia San Miguel Arcangel, con un policía (centro) que impidió fuera agredido, y Danilo Martínez, de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH), en Masaya, el 6 de junio del 2018. Miami

El sacerdote, Edwin Román Calderón, párroco de la iglesia San Miguel en Masaya, Nicaragua, enfrenta una nueva amenaza de muerte de la policía de Daniel Ortega, la que se suma a una avalancha de insultos, exilio forzado y agresiones físicas contra miembros del clero nicaragüense.

El pasado 3 de julio, Román se dirigía a visitar a sus hermanas en su localidad natal, Niquinohomo, cuando, a la salida de Masaya, lo interceptaron tres policías, quienes profirieron las amenazas que ahora denuncia en Miami el hermano del sacerdote, Rodolfo Román.

“Te vamos a dar plomo”, contó Rodolfo Román que dijeron los policías a su hermano, después de que este presentara sus credenciales.

“Él es objeto de acoso constante de la policía porque le dice a los Ortega la forma en que matan a personas inocentes”, añadió Rodolfo sobre su hermano, quien ha estado cumpliendo su función de sacerdote, protegiendo a los feligreses, tanto dentro del templo y durante la misa, como cuando han sido agredidos o perseguidos quienes manifiestan su oposición al régimen, en especial los jóvenes.

Asimismo, el padre Román protegió en una ocasión a un miembro de los cuerpos orteguistas que iba a ser incendiado por los manifestantes.

“Él está para servir, no importa el bando que sea”, reafirmó Rodolfo Román, que está muy preocupado por la vida de su hermano, quien está en la mira del comisionado general de Masaya Ramón Avellán, a quien la oposición responsabiliza de persecuciones y represión.

En septiembre del año pasado, el padre Román oficiaba una misa en su parroquia cuando fue interrumpido por altavoces con música orteguista a todo volumen. Cuando el padre pidió silencio, recibió una avalancha de insultos, amenazas y lo encañoraron con armas largas.

El párroco denunció entonces que fue agredido por el comisionado Avellán. “Una jauría me empezó a insultar con palabras que no las puedo publicar y los antimotines me rodearon”, contó Edwin Román, para luego reafirmar su fe y declarar ‘no tengo miedo”, y “el mal no puede prevalecer”.

La reciente amenaza de muerte al padre Román es parte de la violencia desatada contra la Iglesia Católica en Nicaragua, según indicó el informe anual sobre la Libertad Religiosa Internacional, presentado el 21 de junio por el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo.

Este menciona el asedio contra Edwin Román en Masaya, el ataque paramilitar a la iglesia de la Divina Misericordia en Managua el 13 de julio, la agresión de turbas sandinista contra obispos y el nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, en basílica de San Sebastián, en la ciudad de Diriamba –un ataque que denunciaron fue ordenado por Ortega.

Edwin Román (der.), párroco de San Miguel Arcangel, en Masaya, con Danilo Martínez y Alvaro Leiva, miembros de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, en una conferencia de prensa, el 6 de junio del 2018.

El informe también señala el caso del obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, uno de los más enérgicos defensores de los derechos humanos, que fue llamado por el papa Francisco a permanecer en Roma de manera indefinida.

Báez, que tuvo noticias de un complot para asesinarlo, fue forzado al exilio, de acuerdo con la oposición.

El hijo de Rosario Murillo y Daniel Ortega, Laureano Ortega Murillo, había calificado a Báez en sus redes sociales como “asesino y traficante de golpes”.

“Los líderes católicos y evangélicos que proporcionaron refugio y asistencia médica y defendieron los derechos humanos de los manifestantes pacíficos fueron rutinariamente víctimas de represalias, incluidas calumnias, investigaciones arbitrarias por parte de agencias gubernamentales por cargos infundados, retención de exenciones fiscales, reducción de las apropiaciones presupuestarias, y negando los servicios religiosos a los presos políticos”, recogió el informe.