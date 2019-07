Muere menor de 2 años tras caer de los brazos de su abuelo en crucero atracado en Puerto de San Juan

Majesty of the Seas de Royal Caribbean llegó al Puerto de Miami con varios pasajeros enfermos por la norvovirus, el Viernes, 17 de enero 2014. El barco se muestra en el puerto el viernes por la tarde. MIAMI HERALD STAFF

Una menor de 2 años murió este domingo al caer desde un crucero atracado en el Muelle Panamericano de la capital puertorriqueña, según informaron autoridades locales.

La información preliminar indica que la menor se precipitó desde el crucero Freedom of the Seas, de la compañía Royal Caribbean, que se encontraba atracado en esos momentos en el Puerto de San Juan.

El secretario de Seguridad Pública del Gobierno de Puerto Rico, Elmer Román, indicó en declaraciones a medios locales que la información de que dispone es que se trata de la hija de un matrimonio de estadounidenses que viajaba en el crucero con otros familiares cuando se produjo el incidente.

Román señaló que uno de los abuelos de la pequeña, supuestamente, la sacó por una ventana y que tras perder el control de la niña se precipitó al vacío, aunque no dio detalles de la razón de su conducta ni de cómo cayó.

“Homicidios está aquí investigando”, sostuvo el funcionario, tras confirmar que las autoridades puertorriqueñas son las responsables de llevar a cabo la pesquisa del suceso una vez que el incidente tuvo lugar en territorio del Estado Libre Asociado.

Román adelantó que la investigación incluye el interrogatorio a los miembros de la familia de la menor fallecida, pero que todavía no se llevó a cabo dado que permanecen en las dependencias médicas del crucero de la compañía Freedom of the Seas.

El funcionario subrayó que reciben atención psicológica dado el estado de nerviosismo en que se encontraban.

“Viajaban con la niña sus abuelos paternos y maternos”, precisó Román, que se desplazó personalmente al Puerto de San Juan para conocer de primera mano el estado de la situación.

Las autoridades locales, de momento, no han dado más detalles de lo sucedido y se limitaron a catalogar el suceso como un “incidente desgraciado”, aunque sin dar más datos.

La Policía puertorriqueña tampoco ha revelado todavía la identidad de la menor ni de sus familiares, más allá de que se trata de una familia estadounidense.