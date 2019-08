Paraguay y Brasil anulan acta por energía de represa

Paraguay y Brasil anularon el jueves una polémica acta que favorecía a los brasileños en la venta de la energía excedente de la usina binacional Itaipú que Paraguay no consume.

El escándalo desatado tras el acuerdo firmado el 24 de mayo había llevado a la oposición paraguaya a intentar someter a juicio político al presidente Mario Abdo Benítez.

El nuevo canciller paraguayo Antonio Rivas anunció el jueves en conferencia de prensa que "el programa de contratación de potencia de la electricidad de Itaipú desde 2019 al 2022 queda sin efecto" y agregó que "las partes técnicas de Paraguay y Brasil volverán a las negociaciones”.

Efraín Alegre, presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, el principal de la oposición, impulsó el juicio a Abdo Benítez por supuesto mal desempeño en sus funciones. Sin embargo, no consiguió la adhesión de las demás agrupaciones políticas con representación parlamentaria.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

Itaipú fue construida en 1974 sobre el río Paraná y tiene 20 turbinas. La represa genera electricidad desde 1984 y cada país es dueño del 50% de la producción. Pero como Paraguay consume sólo el 16% de esa energía, el excedente es cedido a Brasil que desde 2009, por decisión del entonces presidente Luiz Inacio Lula da Silva, paga 340 millones de dólares en forma anual. Itaipú cubre el 76% de la demanda brasileña de electricidad.

La crisis política en Paraguay se desató la semana pasada cuando Pedro Ferreira renunció a su cargo de presidente de la estatal Administración Nacional de Electricidad (Ande) porque no estaba de acuerdo con el acta. Ferreira explicó que la firma del documento bilateral se hizo en forma secreta en Brasilia, que los técnicos no fueron invitados y que el acuerdo obligaba a Paraguay a contratar de 2019 a 2022 la venta de la energía excedente de Itaipú, “situación grave porque no se puede precisar cuánta energía se consumiría mensualmente".

La cancillería distribuyó copias del nuevo acta firmada este jueves en Asunción que señala que las partes “instruyeron a las instancias técnicas a retomar las reuniones con el propósito de definir el cronograma de potencia a ser contratada por Electrobras y por la Ande".

La posibilidad de enjuiciar a Abdo Benítez fue comentada en Twitter por el embajador de Estados Unidos, Lee McClenny, quien manifestó su preocupación. "Esperamos que se respeten los procesos democráticos, tomando decisiones con calma y en forma participativa, asegurando el debido proceso, otorgando plazos necesarios a las partes", dijo.

La cancillería brasileña también emitió un comunicado expresando que "Brasil confía en que el proceso será conducido sin quiebre del orden democrático".