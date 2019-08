Marchas en apoyo de Macri toman calles de Argentina

El presidente Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada sonríen desde el balcón de la Casa Rosada durante una marcha en su apoyo, en Buenos Aires, Argentina, el sábado 24 de agosto de 2019. AP Foto

Emocionado hasta las lágrimas, el presidente argentino Mauricio Macri salió el sábado al histórico balcón de la presidencial Casa Rosada para saludar a miles de personas que acudieron a mostrarle su apoyo. Y al igual que en la capital, la gente se lanzó a las calles en varias ciudades del país para apoyarle.

“¿Cómo no vamos a salir adelante?, con ustedes, por favor, podemos, claro que podemos, vamos a ser mejores”, manifestó emocionado Macri.

Macri recibió a la multitud entre gritos de “podemos ser mejores”, “por eso hicimos el cambio”, “sigamos juntos que vale la pena”, y otras frases de aliento, en marchas que congregaron a miles en todo el país y que mostraron la división y polarización de Argentina _que en las urnas manifestó una clara elección por la fuerza política opositora.

La manifestación del sábado convocada en todo el país bajo el lema “Vamos a dar la vuelta” fue un intento de revertir la diferencia de puntos que supuso la victoria electoral de la dupla de Alberto y Cristina Fernández en las elecciones de principios de agosto. Con pancartas con frases como “Sí se puede” o “Macri te doy 4 años más, Cristina ya te dimos suficiente” o “Por la democracia, por la libertad, por la patria”, muchos mostraron un inequívoco apoyo a un gobierno que se ha caracterizado por un mal rendimiento de la economía.

Alberto Fernández se impuso con 47,6% de los votos y más de 15 puntos sobre Macri, situándose a los ojos de los mercados como favorito para la primera vuelta electoral en que el mandatario conservador busca su reelección. Los inversores temen que, de ganar, Fernández reinstale las políticas populistas que caracterizaron la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner _en cuyo primer gobierno ejerció como jefe de gabinete.

“Estoy acá para apoyar al gobierno y que no vuelva (Cristina) Kirchner”, declaró la manifestante Cristina Rizo a The Associated Press. Este gobierno “no fue perfecto pero prefiero eso antes que Cristina Kirchner”.

Bajo el lema de “salgamos a las plazas para defender la democracia y la República”, el movimiento se ha organizado en redes sociales a través de organizaciones influyentes que apoyan al macrismo, y con el respaldo de personalidades de la cultura, como el actor Luis Brandoni _que difundió hace poco un video de apoyo al gobierno que se hizo viral_ o el cineasta Juan José Campanella, ganador de un Premio Oscar.

Algunos sectores del macrismo creen que es posible dar la vuelta a los resultados electorales, aunque muchos analistas políticos opinan que, a menos de que suceda algo extraordinario, será difícil revertir un margen de ventaja tan amplio.

El resultado de las elecciones tuvo un alto impacto en la economía argentina que sufrió una abrupta depreciación del peso en la semana siguiente a las elecciones.

Luego del triunfo de Fernández la moneda se depreció 35% en tres días y los activos argentinos se desplomaron en los mercados nacionales e internacionales.

La derrota del oficialismo en las primarias tiene su raíz en el descontento social por el plan de ajuste llevado adelante por Macri para, según su visión, corregir los desajustes que provocó la política de despilfarro del kirchnerismo durante 12 años.

La manifestación se produce el mismo día que un equipo del Fondo Monetario Internacional (FMI) llegó al país para analizar los planes del gobierno de Macri.

El nuevo gobierno asumirá una economía estancada y una inflación acumulada de 22,4% hasta junio que se proyecta a 40% para fin de año.

Argentina ha recibido 44.100 millones de dólares desde que el FMI aprobará un préstamo de 56.000 millones en 2018. Fernández ha dicho que de llegar al poder renegociaría el préstamo, cumpliendo con el pago, pero postergando los vencimientos previstos a partir de 2021.