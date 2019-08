Guatemala nombra embajador ante la ONU a abogado de Morales

El gobierno de Guatemala designó como nuevo embajador ante las Naciones Unidas a Luis Antonio Lam Padilla, abogado del presidente Jimmy Morales.

El vocero presidencial Alfredo Brito confirmó el nombramiento a The Associated Press y dijo que Lam Padilla cumple los requisitos para ocupar el cargo. Sustituye al embajador Jorge Skinner, que será enviado a otra sede diplomática, agregó.

Lam Padilla no tiene experiencia en la diplomacia, pero no es un desconocido en la política guatemalteca. Estuvo a cargo de la defensa de la cancillería cuando intentó, sin éxito, expulsar al embajador de Suecia en Guatemala, Anders Kompas. La Corte de Constitucionalidad ordenó que el diplomático europeo y exdefensor de los derechos humanos permaneciera en el país.

Además Lam Padilla asesoró a la presidencia de Morales en la expulsión de Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo de la ONU que trabajó 12 años en el país y desarticuló 70 estructuras del crimen organizado y corrupción incrustadas en el Estado.

Por otro lado, también le prestó sus servicios a Morales cuando este denunció a un activista de derechos humanos que lo increpó a la salida de un evento.

“¿Podés verme a los ojos y decirme que no te has robado un centavo?”, le dijo el activista al mandatario, y luego insultó. Un tribunal desestimó la denuncia al considerar que no era de su competencia.

Según medios locales Lam Padilla además asesora al presidente electo Alejandro Giammattei.