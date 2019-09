Bahameños expulsados de ferry de evacuación con destino a Florida por no tener identificación

Residentes sin hogar de las islas Abaco esperan transporte y donaciones Los evacuados se reúnen en el puerto de Marsh Harbour en Abaco el viernes 6 de septiembre de 2019 en espera de abandonar la isla después de que el huracán Dorian azotara las Bahamas. Up Next × SHARE COPY LINK Los evacuados se reúnen en el puerto de Marsh Harbour en Abaco el viernes 6 de septiembre de 2019 en espera de abandonar la isla después de que el huracán Dorian azotara las Bahamas.

Más de un centenar de evacuados de las Bahamas que huían de la destrucción del huracán Dorian fueron expulsados abruptamente de un ferry con destino a Fort Lauderdale el domingo en la noche.

Los bahameños habían esperado en fila en el puerto de Freeport, en Gran Bahamas, todo el domingo para abordar el barco Balearia Caribbean, programado para zarpar hacia Fort Lauderdale esa noche. Una vez a bordo, los miembros de la tripulación ordenaron a 103 personas que se bajaran después de verificar las visas de Estados Unidos apenas unos minutos antes de la salida.

Cuatrocientos evacuados pudieron viajar a Florida.

La decisión irreflexiva, de acuerdo con la CPB (oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) no fue de esa entidad, dijo la agencia al Miami Herald el lunes. Un portavoz de la CBP dijo que los 103 bahameños a los que no se les permitió viajar no tenían ningún tipo de identificación.

Pero una grabación de video del anuncio dado en el barco muestra que se les dijo a los pasajeros sin visas estadounidenses que desembarcaran.

“Si no tenían identificaciones, tendrían que pasar por un proceso muy largo”, dijo el portavoz. “Lo que realmente sucedió fue que el operador del trasbordador sabía que este se retendría porque los pasajeros tendrían que pasar por un proceso muy largo de aproximadamente 12 horas una vez estuvieran en el puerto”.

“Esto habría impedido que el barco volviera a recoger pasajeros, y la compañía no quería eso. Entonces les dijeron que se bajaran”, dijo.

La compañía trasbordadora Balearia Caribbean no devolvió las llamadas telefónicas y correos electrónicos al Miami Herald el lunes.

Los boletos de ida desde Gran Bahamas a Fort Lauderdale cuestan alrededor de $150. No está claro si los pasajeros expulsados recibieron los reembolsos correspondientes.

El comisionado interino Mark Morgan dijo a través de un tuit que la CBP puede otorgar libertad condicional humanitaria o médica a los viajeros “caso por caso”.

El lunes, los representantes de la Florida Rick Scott y Marco Rubio pidieron a la agencia que aclare qué documentos necesitan los bahameños para viajar a Estados Unidos. La solicitud de Scott y Rubio al presidente Donald Trump para que desista de los requisitos de visa para los bahameños aún está pendiente.

“Mientras que cientos de miles de bahameños buscan refugio o comienzan la reconstrucción después del huracán Dorian, no podemos tener el tipo de confusión que ocurrió anoche en Freeport”, dijo Scott. “El senador Rubio y yo seguimos exhortando al presidente Trump a que desista de algunos requisitos de visa para aquellos habitantes de las Bahamas que tienen familia en los Estados Unidos. Pero hasta que eso suceda, debe haber claridad sobre las reglas actuales”.

Cuando el barco Balearia llegó a Fort Lauderdale el domingo, un oficial de la CBP le dijo a WSVN 7 News que la agencia habría procesado a los bahameños que fueron expulsados del barco.

“Si esas personas se hubieran quedado en el barco, los habríamos procesado y habríamos trabajado de acuerdo con nuestras leyes y protocolos y hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer para favorecerlos”, dijo un oficial de CBP. “La decisión comercial de Balearia de expulsarlos no fue ordenada por ninguna entidad del gobierno de los Estados Unidos”.

Durante los últimos días, casi 1,500 sobrevivientes del huracán Dorian llegaron al puerto de Palm Beach a bordo de transbordadores y cruceros de las áreas de las Bahamas devastadas por el huracán Dorian, el huracán más potente registrado en el país.

La CBP dijo que las compañías coordinaron con las autoridades de las Bahamas y Estados Unidos, y los evacuados fueron procesados sin incidentes.

Según la CBP, los ciudadanos de las Bahamas no necesitan visa para viajar por avión a los Estados Unidos si solicitan el ingreso en las instalaciones de “autorización previa” de la CBP en los aeropuertos internacionales de Nassau o Freeport. También tendrían que mostrar prueba de ausencia de antecedentes penales mediante un certificado emitido por la policía de las Bahamas.

Durante una reunión con la prensa afuera de la Casa Blanca el lunes, el presidente Donald Trump dijo que todos los que salgan de las Bahamas a Estados Unidos deben tener la documentación adecuada porque las Bahamas han tenido “tremendos problemas” con la inmigración ilegal.

“No quiero permitir que personas que no deberían estar en las Bahamas entren a los Estados Unidos, incluidas algunas personas muy malas y algunos miembros de pandillas muy malos y algunos traficantes de drogas muy, muy malos”, dijo.

“Vamos a ser muy, muy fuertes (...) Grandes secciones de las Bahamas no fueron golpeadas [por Dorian]. Y no estamos dejando entrar a esas personas de las secciones que no fueron golpeadas “, continuó Trump. “Hemos trabajado mucho con nuestra Guardia Costera, nuestra gente de FEMA que ha sido fenomenal”, dijo.

Los periodistas del Miami Herald Alex Daugherty y Michael Wilner contribuyeron con este reporte.