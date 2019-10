Cami: ‘Mucha gente me critica por decir lo que pienso, con todo lo que pasa en Chile’

La cantante y compositora chilena Cami expresó su dolor y preocupación por la crisis en su país. Tanto así que ha decidido poner en pausa su carrera y sus planes laborales hasta que la situación en Chile vuelva a su normalidad.

Actualmente Cami se encuentra nominada al Latin Grammy en las categorías de Mejor Nuevo Artista y Mejor Album Vocal Pop Tradicional, y viene preparando su segunda producción discográfica. Sin embargo, le es muy difícil celebrar en este momento por toda la crisis que sufre su país.

Eso relató sobre la violenta situación en las calles de Chile: “El gran problema de Chile es que la gente de arriba dejó de escuchar. Mucha gente me ha criticado por decir lo que pienso, con todo lo que está pasando en Chile , yo no me voy a quedar callada”, afirmó la cantante.

“Es muy necesario que nosotros como artistas y todos en general puedan visibilizar lo que está pasando porque hay mucha desinformación. Si no somos nosotros, los artistas, los que alzamos la voz en estos momentos, ¿quién lo hará?”, dijo.

“Siempre a Chile de vez en cuando nos pega algo y nos volvemos a levantar. Mis respetos a toda la gente que esta haciendo el aguante y está siendo fuerte, NO ESTAMOS EN GUERRA”.

Haz click en el siguiente enlace para ver la entrevista completa: