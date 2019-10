Una Argentina cada vez más polarizada vota con el peronismo favorito para regresar al poder

Argentina elige presidente este domingo con el peronista de centroizquierda Alberto Fernández como favorito frente al gobernante liberal Mauricio Macri, con el país sumido en la peor crisis de los últimos años.

Bajo un clima de tensión en varios países de América Latina, con masivas protestas en Chile, Bolivia y Ecuador, crisis en Venezuela y comicios en Uruguay, la elección de Argentina es clave en la configuración de fuerzas en la región.

Al votar, Alberto Fernández prometió dejar atrás la feroz división política entre peronistas y seguidores de Macri, quien busca la reelección.

“Se terminaron el ‘nosotros’ y el ‘ellos’”, dijo este abogado de 60 años, acompañado en la fórmula por la expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015).

“Estamos en una crisis enorme, todos tenemos que tener mucha responsabilidad por lo que viene”, insistió.

“Esa Argentina que soñamos”

A su vez, Macri expresó “tener la confianza de los argentinos para seguir construyendo esa Argentina que soñamos”, tras emitir su voto.

Quienquiera que gane deberá además lograr consensos para salir de la crisis, lo que no es nada fácil en una Argentina cada vez más polarizada.

“No he parado de rezar en estos meses. Hay que rezar mucho para que no vuelva el peronismo”, declaró Josefina, de 78 años, al salir de la misa, y dirigiéndose a votar en el centro de Buenos Aires. Los argentinos prefieren no decir su apellido este domingo por temor a que se les anule el voto.

Macri, un ingeniero de 60 años, deja su mandato con el país sumido en la peor crisis económica desde 2001, con alta inflación (37.7 por ciento a septiembre) y un aumento de la pobreza (35.4 por ciento).

“Hay dos modelos que están en discusión. Alberto y Cristina representan un modelo de mayor equidad. Me entusiasma que se acabe con un país que solo beneficia a un pequeño grupo”, apuntó Liliana, una arquitecta de 64 años.

Paseando a Dylan

Si se confirman los sondeos, Fernández ganará en primera vuelta, pues le alcanza con obtener más de 45 por ciento de los votos o más de 40 por ciento y superar en al menos 10 puntos a su rival. De lo contrario, el balotaje será el 24 de noviembre.

Las urnas cerrarán las 6 p.m. hora local. Los primeros resultados se conocerán a partir de las 9 p.m. hora local.

Fernández, que en las primarias de agosto consiguió 49 por ciento de los votos frente a 32 por ciento de Macri, se mostró distendido este domingo y antes de ir a votar paseó a su perro Dylan, convertido en personaje de campaña, con sus propias cuentas en las redes sociales.

“Estén tranquilos”

Los inversores temen que una victoria de Fernández implique el retorno de las políticas intervencionistas del kirchnerismo (2003-2015). Analistas se preguntan además quien gobernará: Fernández —exjefe de gabinete de Cristina y de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner- o la expresidenta de 66 años.

“Que los argentinos estén tranquilos, vamos a respetar sus depósitos”, aseguró Fernández durante la campaña al aludir al fantasma del “corralito” durante la crisis del año 2001, cuando se congelaron los depósitos bancarios y se pesificaron luego los que eran en dólares.

Desde las primarias, hubo retiros de depósitos en dólares por más de 12.000 millones (36.4 por ciento del total). Y tan solo el viernes, el Banco Central perdió otros 1,755 millones de dólares en reservas.

Deuda con el FMI

Más allá de mostrar su firme intención de cambiar, Fernández no ha dado detalles de cómo planea hacerlo.

A mediados de julio de 2018, en medio de una corrida bancaria, Macri acudió al Fondo Monetario Internacional que otorgó un préstamo de $57,000 millones a cambio de un ajuste fiscal que frenó aún más la economía. Todavía falta la entrega de $13,000 millones, pero el FMI espera el resultado electoral.

Fernández, pese a criticar al presidente por aumentar la deuda a niveles insostenibles, aseguró que cumplirá: “No voy a declarar la cesación de pagos”, ha insistido.

El consultor político Carlos Fara cree que el candidato peronista no tiene más alternativa que “negociar (con el FMI), porque sino vuela todo por el aire”.

En el último mes, Macri concentró sus esfuerzos en convencer a los indecisos para sumar votos que permitan ir al balotaje.

Sus simpatizantes advierten que puede haber sorpresas ya que no hubo sondeos después de la masiva manifestación del pasado sábado de apoyo al presidente en Buenos Aires ni después del último debate.