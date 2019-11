Candidatos del oficialismo y oposición chocan en último y tenso debate en Uruguay

Un tenso debate final a días del decisivo balotaje exhibió este miércoles profundas diferencias entre los dos aspirantes a la Presidencia de Uruguay, por el oficialismo y la oposición, en materia de economía, seguridad pública y posicionamiento del país hacia Venezuela.

El ingeniero y ex alcalde de Montevideo, Daniel Martínez (62 años), candidato del oficialista Frente Amplio (izquierda), y el abogado y ex senador Luis Lacalle Pou (46), que encabeza una coalición liderada por el Partido Nacional (PN, centroderecha), chocaron fuerte en el primer debate organizado por ley en la historia de Uruguay, de cara a la segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo 24 de noviembre.

En 2005 cuando llegó al poder la coalición Frente Amplio “tuvo que hacer política de ordenamiento” lanzó Martínez sobre los años anteriores a la gestión de su fuerza política en los que gobernaron simultáneamente el PN y el Partido Colorado, las dos fuerzas tradicionales del país. Uruguay pasó a ser “el país más igualitario en distribución de riqueza de América Latina” con la administración de la izquierda, dijo.

Con el marco de una economía estancada, un fuerte desempleo de 9,5% y un persistente rojo de las finanzas públicas de 4,9% del PIB en Uruguay, Lacalle Pou sostuvo de su lado que “el programa del Frente Amplio establece subir impuestos”, una estrategia que el gobierno ha utilizado reiteradamente para hacer ajustes fiscales.

Precisamente, cuestionó al oficialismo por no cumplir su promesa al asumir en 2014 de no subir impuestos. “La gente no puede más con los impuestos”, sentenció.

Además, Lacalle Pou propuso ahorro en el Estado para poder “bajar las tarifas de combustibles (entre las más caras del mundo) y electricidad”, abrir aún más la economía al mundo para bajar aranceles y lograr nuevos acuerdos comerciales en el marco del bloque Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay).

Martínez sostuvo que una polémica inversión de la multinacional finlandesa UPM para construir una segunda planta de procesamiento de celulosa en el centro de Uruguay -cuestionada firmemente por ambientalistas- generará 10,000 puestos de trabajo a partir de 2020.

De su lado, Lacalle Pou disparó sus dardos por la cercanía del FA el régimen chavista en Venezuela.

“¿Es un error y una equivocación seguir abrazado a la dictadura venezolana?”, preguntó Lacalle Pou, quien acusó a “gente muy cercana” al candidato oficialista de haber hecho “grandes negocios” con el régimen venezolano.

“Es una cuestión de derechos humanos, de muertos, de tortura”, dijo, acotando que Uruguay “tiene que salir de la lista triste que nos deja excluidos en el mundo” por su cercanía con Venezuela.

En un debate con un formato que habilitaba interrupciones entre los candidatos, los postulantes apelaron poco a este recurso hasta que abordaron el espinoso tema de la seguridad ciudadana, prioridad entre los votantes. Lacalle criticó duramente la gestión del gobierno en ese sentido.

Uruguay registró un incremento de 45% de la tasa de homicidios en 2018 sobre 2017 y varios grandes embarques de drogas llegaron a Europa desde suelo uruguayo por vía aérea y marítima.

El candidato oficialista propuso más inteligencia para combatir el narcotráfico y aumentar los operativos policiales en curso, mientras que su contrincante le acusó de tener “un tema ideológico con la seguridad” y el ejercicio de la autoridad.

“Hace 15 años que tienen recursos. En este tema no es por falta de policías ni de recursos”, le achacó Lacalle Pou quien propuso asignar militares al patrullaje de fronteras para combatir el narcotráfico.

Unos 2,6 millones de uruguayos están convocados a sufragar en la segunda vuelta del domingo 24 de noviembre para definir por mayoría simple de votos al sucesor de Tabaré Vázquez a partir del 1° de marzo. La coalición encabezada por Lacalle Pou lidera las encuestas con 49% de la intención de voto contra 42% de Martínez.