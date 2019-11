Evo Morales quiere regresar a Bolivia y terminar su mandato

El ex presidente boliviano Evo Morales dijo en una entrevista con la cadena Al Jazeera este fin de semana que deseaba regresar a su país y terminar su mandato. Si lo hacía, prometía entonces no presentarse como candidato en unas nuevas elecciones presidenciales.

Las declaraciones de Morales ocurren en un momento álgido para su país y justo tras otra entrevista, esta vez con la cadena BBC, en que dijo que tiene derecho a presentarse a nuevas elecciones y que iba a volver a su país “en cualquier momento”.

“No puedo estar fuera del país. Estoy acostumbrado a estar con la gente como líder sindical, presidente, haciendo trabajo”, dijo Morales a Al Jazeera.

“Extraño mucho [a Bolivia]. Estoy buscando una forma legal de regresar y estar con la gente mientras resisten la dictadura, el golpe”, agregó desde su asilo en México, adonde llegó el lunes pasado tras renunciar a la presidencia, presionado por las protestas que lo acusaron de fraude en las recientes elecciones presidenciales.

“No sé por qué le tienen tanto miedo a Evo, no quieren que participe; está bien, todo para la vida, para la democracia. Retiro mi candidatura, pero deberían dejarme terminar mi mandato. Es eso ¿entendido?”, dijo el primer presidente indígena de Bolivia, a quien todavía el Congreso no le ha aceptado la renuncia formal.

En una entrevista anterior con el servicio en español de la BBC, Morales había asegurado que aunque no tenía fecha para regresar iba a volver “en cualquier momento”.

“Tengo todo el derecho de participar en las elecciones, pero dicen no Evo, no Evo. ¿Por qué tienen miedo a Evo?”, dijo visiblemente irritado ante un corresponsal que le cuestionó por qué no se retiraba de la vida política dejando un legado de progreso económico y bienestar social.

En esa misma entrevista, Morales se negó a afirmar que no regresaría al ruedo electoral una vez concluido su mandato. “Eso no depende de mí, depende de los movimientos sociales, depende de Bolivia”, dijo el ex presidente.

Bolivia está sumida en una profunda crisis social que ya ha dejado 23 muertos y centenares de heridos. Tras una cuestionada primera vuelta de las elecciones presidenciales el 20 de octubre, decenas de miles de personas salieron a las calles a protestar contra un presunto fraude electoral. Morales, con 14 años en el poder, se declaró vencedor de la contienda.

La Organización de los Estados Americanos envió una comisión de expertos, que tras publicar un demoledor informe que daba cuenta de diversas irregularidades en el proceso electoral, precipitó el anuncio de Morales de nuevas elecciones. Un poco más tarde, la sublevación de la Policía en diversos departamentos del país y la sugerencia del Ejército de que Morales debía dar un paso a un lado para pacificar el país lo empujaron a renunciar.

El gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador le concedió refugio a Morales y organizó su salida de Bolivia, para lo cual tuvo que realizar una complicada operación internacional, que fue descrita por el canciller mexicano Marcelo Ebrard como “un viaje por la política latinoamericana”.

En Bolivia tomó el poder un gobierno interino, encabezado por Jeanine Áñez, quien ha dicho que en caso que Morales regrese al país tendría que enfrentar cargos por delitos electorales y casos de corrupción durante su gobierno.

