‘Que no entre comida a las ciudades’: difunden presunta llamada de Evo Morales pidiendo bloqueos

El gobierno interino de Bolivia publicó este miércoles una grabación que asegura corresponde a una presunta llamada telefónica de Evo Morales organizando desde México, donde se encuentra exiliado, los bloqueos que impiden el abasto de comida y combustible en La Paz. Las protestas han dejado un saldo de 27 muertos y centenares de heridos.

“Hermano que no entre comida a las ciudades. Vamos a bloquear. Cerco de verdad”, se escucha decir presuntamente a Morales desde el otro lado de la línea telefónica. Del lado boliviano el hombre que se encontraba hablando con el ex gobernante fue identificado como Faustino Yucra Yarwui.

Presuntamente Morales le ordenó dividir “al sindicato en cuatro o cinco grupos” para extender el cerco.

“Si uno se concentra, se cansa y la gente abandona; pero si son grupos que se turnan, vamos a aguantar el bloqueo”, se escucha decir en la grabación.

“Cuando me han expulsado del Congreso en 2002, bloquearon. Ahora me expulsan de Bolivia y hay bloqueo. Vamos a ganar. (...) Si la Asamblea rechaza mi renuncia, voy a intentar como sea volver, aunque me detengan”, agregó.

Arturo Murillo, ministro de Gobierno (Interior) designado por la presidenta Jeanine Áñez, advirtió que denunciará al ex gobernante por “terrorismo y crímenes de lesa humanidad”.

“Fue hace tres días esta llamada. Las circunstancias no las sé, son sistemas de inteligencia que no puedo revelar y tengo que proteger mis fuentes”, explicó ante periodistas.

Según el diario El Deber, la grabación fue encontrada en un teléfono celular incautado en una redada policial en el área de Cochabamba, una zona donde Morales era altamente popular.

Por su parte el ex mandatario propuso en una entrevista reciente con The Wall Street Journal regresar a Bolivia y terminar su mandato a cambio de no presentarse nuevamente en las elecciones presidenciales.

“La rotunda demanda de la gente movilizada es que la dictadura debería renunciar (...) Eso significa que terminamos nuestro mandato y, a cambio, no seremos candidatos [en las próximas elecciones]. Si se trata de paz, entonces no se pierden más vidas, no hay problema, renuncio [a la candidatura]”, aseguró.

La crisis en Bolivia se desató cuando Morales se adjudicó la victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La oposición denunció fraude y una comisión de la Organización de Estados Americanos encontró graves irregularidades durante los comicios, por lo que pidieron fueran repetidos.

Morales tuvo que renunciar empujado por las protestas populares, la oposición de la Policía y el Ejército. Tras salir al exilio en México ha dicho en numerosas ocasiones que desea regresar a su país porque considera que su presencia es esencial para pacificar a la “amada Bolivia”.

