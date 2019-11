Pierina Correa: mi hermano volvería a Ecuador si hubiera garantías legales

Nueva York El ex presidente de Ecuador Rafael Correa, que desde Bélgica lidera la oposición al Gobierno de Lenin Moreno, “no tiene miedo” de regresar al país y estar preso “si tuviera la garantía de que se hiciera el debido proceso” de ley, aseguró en entrevista con Efe su hermana Pierina Correa.

“Pero no hay las garantías en nuestro sistema jurídico actual de ejercer una defensa como tiene que ser”, dijo Pierina Correa, quien citó como ejemplo el caso reciente del ex asambleísta Virgilio Hernández, contra quien un juez dictó prisión preventiva por presunta rebelión tras ser acusado de participar en la organización de actos violentos durante las protestas del pasado octubre.

Hernández, del movimiento de Correa, asegura que se trata de persecución política.

De acuerdo con la hermana del ex mandatario, que hace campaña en Nueva York al movimiento de oposición política Compromiso Social por la Revolución Ciudadana de cara a “recuperar el Gobierno” en las elecciones de 2021, Hernández se entregó voluntariamente luego de que se allanara su residencia para que se le permitiera defenderse estando en libertad, pero “se le metió preso” el 5 de noviembre.

El ex presidente Correa (2007-2017) reside en Bélgica desde que dejó la Presidencia, tras lo cual se le han presentado en su contra una veintena de cargos, entre ellos el de aceptar soborno, que no prescribe pero puede ser juzgado en ausencia, según su hermana, quien aseguró que “Rafael jamás recibió dos reales”.

“La consigna es clara, sobre todo en el caso de Rafael Correa y Jorge Glas (ex vicepresidente de Ecuador): anular no solo su participación política en este proceso electoral que se avecina del 2021, sino de por vida”, afirmó Pierina Correa, quien argumentó que no se han presentado los nombres de quienes presuntamente sobornaron a su hermano a cambio de contratos con el Gobierno de Moreno.

Afirmó que si bajo el Gobierno de su hermano pudieron haberse cometido errores, y que algunos funcionarios pudieron haber abusado de la confianza y de sus posiciones, “para hacer cosas indebidas” que los juzguen “pero respetando el principio universal de inocencia”, que insiste no existe en Ecuador.

Aseguró que en este momento no hay cómo determinar si su hermano podría regresar al país y cómo podría hacerlo, “porque no sabemos cómo se van a decantar estos juicios”, explicó.

“A partir de los resultados electorales en Argentina, donde vuelve a moverse el péndulo hacia la izquierda, después de las marchas en Ecuador, en Chile, el problema de Bolivia, lo que está sucediendo en Colombia, el mensaje ¿cuál es? Que vuelven a soplar vientos de progresismo en la región y eso no conviene al Gobierno actual”, indicó.

“Parece que la consigna es pisar al fondo el acelerador para lograr convicciones y sentencias que le bloquearían de por vida” de cualquier puesto público, agregó.

De acuerdo con Pierina Correa, con ese escenario en su país, el movimiento Compromiso Social por la Revolución Ciudadana que su hermano dirige desde Bélgica se ha dado a la tarea de “recuperar el Gobierno” y, para ello, “estamos llevando un mensaje de unidad y organización”.

“Estamos convocando a una gran coalición, que hemos llamado de la esperanza, que aglutine y convoque a movimientos, partidos, frentes, organizaciones de línea progresista y de izquierda para enfrentar con acuerdos las elecciones del 2021”, subrayó.

En este sentido, añadió: “Estamos consolidando la estructura del movimiento, trabajando en una estrategia de comunicaciones, haciendo análisis de las tendencias sociales, del manejo a nivel mundial de lo que eran antes tendencias muy drásticas, muy claras, con una línea divisoria bien marcada entre la derecha y la izquierda, considerando también al votante joven que no ha vivido la dictadura, el regreso a la democracia del país”, que ya cumple 40 años.

Según Correa, como parte de esa estrategia “hemos cambiado un poquito sin dejar de lado el concepto patria” para hablar ahora de recuperar el futuro del país porque, alega, el nuevo Gobierno de Lenin Moreno interrumpió ese proceso al no continuar con la agenda que propuso su hermano cuando presidió Ecuador.

“Consideramos que nos quitó, sobre todo a las nuevas generaciones, la oportunidad de construir nuestro futuro”, argumentó Correa, que comenzó su recorrido en California y tras Nueva York continuará a la Florida.EFEUSA

