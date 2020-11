Algunos líderes dan bienvenida a la victoria de Biden. Otros se ponen a pensar en serio

El presidente brasileño Jair Bolsonaro, en una visita a la Casa Blanca en marzo, encontró un aliado en el preisdente Trump. Getty Images

Mientras los haitianos veían el agonizante escrutinio de votos en Estados Unidos la semana pasada, el diario Le Nouvelliste resumía el estado de ánimo en el liderazgo de la nación caribeña con una caricatura del presidente Jovenel Mose viendo la televisión, que muestra a Joe Biden por delante del presidente Donald Trump en el colegio electoral.

Moïse quien disfrutado del apoyo de la administración de Trump durante su asediada presidencia, dice deprimido en creole: “Cariño, ve a buscar el champán y ponlo de nuevo en el refrigerador”.

La caricatura fue una de las muchas que se publicaron en los periódicos y páginas digitales en América Latina y el Caribe, y se compartieron en las redes sociales, a medida que la ansiedad subía de tono sobre quién presidirá Estados Unidos durante los próximos cuatro años.

En esta caricatura del 5 de noviembre en el diario haitiano ‘Le Nouvelliste, el presidente Jovenel Moïse, que mira los resultados electorales de los comicios en Estados Unidos, dice en creole: “Cariño, ve a buscar el champán y vuelve a ponerlo en el refrigerador. La abriremos cuando termine el referendo”. Courtesy of Le Nouvelliste

Cuando Biden fue finalmente declarado ganador el sábado, muchos líderes dieron la bienvenida a la noticia con alivio, viéndolo como una oportunidad para relanzar las relaciones hemisféricas basadas más en la diplomacia que en la bravuconería y la presión política. Para otros, fue un momento de pensar en serio, ya que años de cortejo a Trump podrían llegar a su fin e incluso hacerles daño políticamente en sus países.

En el Caribe, Moïse no felicitó a Biden hasta el sábado a última hora, mucho después que Jamaica y Antigua. Los analistas dicen que una victoria de Trump habría sido más beneficiosa para el presidente haitiano, que fue uno de cinco líderes caribeños invitados a reunirse con Trump en Mar-a-Lago en 2019, después de que Haití cortó los lazos de larga data con el gobernante venezolano Nicolás Maduro.

No es de extrañar que los políticos de América Latina y el Caribe hayan estado mirando las elecciones presidenciales de Estados Unidos a través del prisma de sus propios intereses internos, dijo Eric Farnsworth, vicepresidente del Consejo de las Américas y ex funcionario del Departamento de Estado.

“La gente está interpretando esta elección sobre la base de sus propias prioridades políticas, y creo que eso es natural”, dijo Farnsworth. “Parece que algunos líderes han desarrollado claramente buenos momentos con la Casa Blanca, y por lo tanto han escuchado algunos de los mismos comentarios y voces de los medios de comunicación que la Casa Blanca de Trump está escuchando y desarrollando su propia comprensión del proceso electoral estadounidense basado en eso”.

Eso podría ser particularmente cierto en referencia a Brasil, añadió.

Después de decir que “Trump no es la persona más importante del mundo” cuando los resultados comenzaron a parecer desfavorables para el presidente de Estados Unidos, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro se quedó en silencio. Pero su hijo, el legislador Eduardo Bolsonaro, quien ha estado en la órbita de su padre, al igual que los hijos de Trump en Estados Unidos, repitió las acusaciones no probadas del presidente de fraude electoral.

Conocido como el “Trump de los Trópicos”, el presidente brasileño, que respaldó la reelección de Trump, está “mal posicionado políticamente” después de las elecciones, dijo a la BBC el ex embajador de Estados Unidos en Brasilia Thomas Shannon. Bolsonaro tiene mucho que perder, ya que la victoria de Biden de repente elimina su afirmación de acceso directo a la Casa Blanca y las oportunidades de fotos que han impulsado su popularidad entre los seguidores. La promesa de Biden durante la campaña de actuar sobre el cambio climático añadirá presión al muy criticado manejo de los incendios en el Amazonas por parte de Bolsonaro.

También estará cada vez más aislado en una región que recientemente eligió gobiernos de izquierda en Argentina y Bolivia.

“La derrota de Donald Trump en Estados Unidos aumenta la sensación de aislamiento del gobierno brasileño en las Américas y entierra definitivamente el sueño de una coalición de derecha en el continente”, escribió el influyente periódico brasileño Folha de S. Paulo.

Eso se hizo evidente cuando el presidente de izquierda de Argentina, Alberto Fernández, y el conservador presidente colombiano Iván Duque se apresuraron a felicitar a Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris.

Felicito al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular”, escribió Fernández en Twitter cerca de la 1:00 p.m. del sábado. Saludo a @JoeBiden, próximo presidente de Estados Unidos, y a @KamalaHarris, que será la primera vicepresidenta mujer de ese país”.

Duque fue uno de los aliados más cercanos de la administración de Trump en la región, relanzando la cooperación antinarcóticos y coordinando el aislamiento a Maduro . Duque se reunió con Trump dos veces y recibió visitas del vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Mike Pompeo y otros funcionarios de alto rango de Estados Unidos.

Los resultados preliminares muestran que Trump hizo avances significativos entre los electores colombianos en el sur de Florida, y los medios colombianos cuestionaron si el gobierno de Duque estaba interfiriendo en la campaña de Estados Unidos para ayudarlo. En un mitin de campaña de Trump en Miami a mediados de octubre, Pence elogió al ex presidente y mentor de Duque, Álvaro Uribe, quien es objeto de una investigación y fue brevemente arrestado por cargos de manipulación de testigos.

“Desde el principio, nos mantuvimos firmes con Colombia, país amante de la paz, con el presidente Duque, y el mes pasado, cuando un gran héroe de la libertad, el expresidente Álvaro Uribe fue colocado bajo arresto domiciliario, el presidente Trump y nuestra administración pidió al poder judicial colombiano que liberara a este heroico defensor de la libertad”, dijo Pence entre los aplausos de los partidarios.

Pero a pesar de ese amor mutuo, el pragmatismo prevaleció en los cálculos de Duque, arraigado en el entendimiento de que la ayuda a Colombia, desbordada por millones de migrantes venezolanos, el aumento del narcotráfico y las amenazas terroristas, tiene apoyo bipartidista en Estados Unidos.

“Felicitamos a @JoeBiden, nuevo presidente de Estados Unidos, y a @kamalaharris, primera mujer vicepresidenta de Estados Unidos. Les deseamos los mejores éxitos en su gestión”, dijo Duque poco después del mensaje de Fernández en Twitter. “Trabajaremos juntos en fortalecer la agenda común en comercio, medioambiente, seguridad y lucha contra el crimen trasnacional”.

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, reconocido por Estados Unidos y otros países como el presidente interino legítimo, también está apostando por el apoyo demócrata a su causa, que ha sido defendida por la administración Trump. Venezuela ha estado en el centro de la política latinoamericana de la administración, en detrimento de otros temas regionales apremiantes, dicen los críticos. Pero cuando Trump señaló la presencia de Guaidó en su discurso sobre el Estado de la Unión este año, los legisladores estallaron en aplausos en uno de los pocos gestos bipartidistas esa noche.

En una declaración cuidadosamente redactada el sábado por la tarde, Guaidó felicitó a Biden y a Harris, y agradeció a Trump por “su firmeza y determinación al enfrentar la dictadura de Maduro y sus esfuerzos para ayudar a nuestra gente que vive hoy en una emergencia humanitaria”. Luego señaló que “la causa de la causa de la libertad y la democracia en Venezuela tiene apoyo bipartidista en Estados Unidos”.

Veinte minutos más tarde, después de haber criticado el proceso electoral de Estados Unidos porque en Venezuela, “los resultados se conocen el mismo día”, Maduro, el caudillo que todavía gobierna el país a pesar de la creciente presión de Trump, emitió su propia declaración felicitando al “pueblo estadounidense” y a Biden y Harris por su victoria.

Pero la mayor sorpresa en la región ha sido la reacción del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Para consternación de muchos mexicanos e hispanos en el Congreso, el mandatario mexicano se ha negado a felicitar a Biden hasta que se resuelvan los desafíos legales sobre la votación.

“Con respecto a las elecciones a Estados Unidos, vamos a esperar hasta que se resuelvan todos los asuntos legales”, dijo López Obrador en una conferencia de prensa el sábado por la tarde. “No puedo felicitar a un candidato u otro. Quiero esperar hasta que termine el proceso electoral”.

El presidente Trump ha presentado varias demandas para impugnar los resultados de las elecciones y prometió agregar más el lunes. Pero los funcionarios electorales estatales han refutado sus acusaciones no probadas de fraude generalizado. Para López Obrador, un líder populista de izquierda que ha ido lejos para mantener una relación amistosa con Trump, es una situación conocida a nivel personal. En 2006 perdió una candidatura presidencial por menos de un punto y al igual que Trump, se negó a aceptar su derrota y alegó que hubo fraude.

Los responsables políticos estadounidenses han señalado que su reacción podría dañar las relaciones diplomáticas.

“Esto representa un impresionante fracaso diplomático por parte del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un momento en que la próxima administración de Biden tratar;a de iniciar una nueva era de amistad y cooperación con México”, tuiteó el representante texano Joaquín Castro, presidente del Concilio Hispano del Congreso.

Verónica Escobar, representante por El Paso, tuiteó que “AMLO ha sido también culpable en los esfuerzos... de Donald Trump para socavar los derechos humanos de los solicitantes de asilo vulnerables”, una referencia al acuerdo con México —bajo presión de Trump— de implementar el programa y enviar a los militares a controlar las fronteras del país para impedir los migrantes lleguen a Estados Unidos.

Sin embargo, Farnsworth cree que los políticos estadounidenses no deben usar la reacción de López Obrador como cuña entre los dos países.

“Todo el alboroto sobre que AMLO no ha felicitado a Biden no reconoce su propia experiencia personal de México en las elecciones de 2006”, dijo. “Ya sea que estemos de acuerdo en cómo manejó eso o no, esa es su experiencia personal y claramente está afectando su propia reacción al proceso electoral de Estados Unidos”.

Aunque la respuesta de AMLO fue noticia, otros líderes regionales compartieron un enfoque cauteloso para evitar críticas a Trump durantee el tiempo que le queda en la Casa Blanca.

Un día después de se proyectara que Biden era el ganador, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel emitió un comunicado reconociendo “que el pueblo de Estados Unidos ha elegido una nueva dirección en las elecciones presidenciales” y esperaba “relaciones bilaterales constructivas”, sin felicitar ni siquiera mencionar a Biden.

En privado, los funcionarios cubanos habían estado nerviosos por las perspectivas de la reelección de Trump cuando la economía de su país atraviesa por momentos dramáticos. Su administración ha estado endureciendo agresivamente el embargo e imponiendo nuevas sanciones por el apoyo del gobierno a Maduro y el aumento de la represión en la isla. Pero la respuesta del gobierno cubano mostró luchas internas, como en el diario Granma, periódico del Partido Comunista, que encabezó una campaña de propaganda contra las políticas de compromiso del ex presidente Barack Obama, advirtiendo a los lectores que una victoria de Biden será “más de lo mismo”.

La política de la administración de Trump sobre Cuba y Venezuela no siempre ha sido bien recibida en el Caribe, y no es de extrañar que uno de los primeros países de la región en felicitar a Biden el sábado fue Antigua y Barbuda. El primer ministro del país, Gaston Browne, ha sido un crítico abierto de la política estadounidense durante el mandato de Trump.

“Claramente, creemos que Biden ha ganado esta elección a pesar de los deseos del presidente Trump de desafiar el conteo de los votos en los tribunales”, dijo Sir Ronald Sanders, embajador de Antigua y Barbuda en Estados Unidos y la Organización de los Estados Americanos.

La postura endurecida de la administración sobre Venezuela ha llevado a tensiones entre los miembros del bloque regional caribeño de 15 países, conocido como Caricom: en enero varios líderes caribeños acusaron a Estados Unidos de tratar de dividir el grupo cuando cuando el secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunió con algunos miembros en Jamaica.

Aunque algunos observadores dicen que es posible que no haya mucho que cambiar en términos de fondo con la nueva administración estadounidense, al menos creen que habrá un cambio de tono y cuestiones potencialmente divisivas como China, Venezuela y Cuba deberían ser un roce menos fuerte.

“Países como Haití estaban siguiendo a Trump, casi regalando su voto en la OEA, con el fin de mantener la buena voluntad de Washington”, dijo Sanders. “Pero eso nunca iba a durar”.

Traducción de Oscar Díaz.