Colombia busca ayuda de sus ciudadanos en el exterior para reactivar el turismo

Colombia reactivará su turismo internacional con los colombianos que residen en el exterior, una iniciativa para reactivar al sector impactado por la crisis económica ocasionada por el coronavirus, y que es considerada positiva por la comunidad de ese país en Miami.

Procolombia diseñó la estrategia “Ir a casa, tu mejor destino” mediante la cual invita a los colombianos residentes en el exterior a regresar a sus lugares de origen y conocer más los destinos turísticos de su país.

Con esta estrategia se espera motivar a que los colombianos residentes en el exterior, incluidas las segundas y terceras generaciones, viajen dentro de Colombia e inviten a sus amigos y compañeros de estudio y trabajo extranjeros a hacerlo igualmente, dijo la oficina de Procolombia en Miami.

“De cara a una reactivación económica del país, se hizo evidente la importancia de trabajar de la mano con los colombianos residentes en el exterior, quienes sin duda son los primeros que están viajando y viajarán al país buscando reencontrarse con sus familiares y personas más cercanas, pero también, quienes son los mejores embajadores del turismo que el país pueda tener en el exterior,” dijo Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.

El plan tiene cuatro objetivos: Restablecer la conectividad tanto aérea como marítima y terrestre; brindar herramientas a los empresarios; promover y fortalecer alianzas y sinergias; y realizar acciones de promoción acordes a las fases de reactivación de manera segmentada, detalló.

Boletín Noticias Las noticias más importantes del sur de la Florida, Estados Unidos y América Latina. Recaptcha INSCRÍBASE Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y Términos de Servicio de Google.

Las fronteras de Colombia estuvieron cerradas durante varios meses y los vuelos fueron suspendidos, como medida para evitar la propagación del COVID-19.

El gobierno colombiano reinició la operación de vuelos internacionales de manera gradual el pasado 21 de septiembre hacia Estados Unidos, Ecuador, México, Bolivia, Brasil, República Dominicana y Guatemala, de acuerdo con datos del ministerio de Transporte del país andino.

#Comunicado | Gobierno reactiva de manera gradual la operación de vuelos internacionales a partir del

próximo 21 de septiembre.



- Estados Unidos, Ecuador, México, Bolivia, Brasil, República Dominicana y Guatemala, serán los primeros países. ¡#VolamosJuntos! pic.twitter.com/LHLcmispmF — MinTransporte (@MinTransporteCo) September 16, 2020

Procolombia informó que la iniciativa contempla trabajar con los actores de la cadena de turismo para generar y comunicar la oferta adecuada para el grupo de interés, generar campañas de promoción que permitan crear confianza, sentido de pertenencia y añoranza.

También incentivar actividades turísticas para los colombianos en el exterior durante su visita al país; y crear herramientas e instrumentos para motivarlosa que inviten a los extranjeros a su alrededor a viajar por el país y realizar sus eventos internacionales.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

“Como primera acción se desarrollará una campaña en redes invitando a los colombianos residentes en el exterior con el mensaje: “Ir a casa, tu mejor destino” a través de la etiqueta #ColombiaTuMejorDestino

Buen plan, pero aún hay virus

El colombiano Fabio Andrade, un ejecutivo de aviación en Miami, consideró la iniciativa como excelente para reactivar a la economía del país y ayudar a los colombianos que en este momento necesitan mucha ayuda debido a la crisis generada por el COVID-19.

“Yo estoy en el sector de la aviación y es muy importante la iniciativa siempre y cuando cumplan con todos los protocolos de salud” para proteger a las personas del virus, dijo a el Nuevo Herald.

Resaltó que este tipo de estrategias pueden beneficiar tanto al país como los colombianos que decidan viajar porque suelen ofrecer promociones con descuentos y en el caso del sector transporte eso ayuda a movilizar mucho el tráfico aéreo hacia Colombia.

“Y motiva a los colombianos en todas partes del mundo a viajar, a conocer y apoyar al país”, expresó.

Andrade no ha viajado a su país de origen desde que estalló la pandemia y se ha concentrado en la reactivación de una empresa de vuelos chárter, Miami Air International, adquirida recientemente por un empresario amigo de él y que próximamente ofrecerá servicios de turismos a varios países.

Adriana Sánchez Vargas, profesora universitaria colombiana de Minnesota y que se ha visto obligada a vivir en Miami debido a la pandemia, también consideró positiva la iniciativa, pero mostró cautela.

La estrategia es una buena manera de reactivar el turismo internacional y generar ingresos para Colombia.

Pero Sánchez Vargas dijo que en este momento no estaría dispuesta a viajar a su país de origen por la situación del COVID-19.

“Por el problema de la pandemia no viajaría ni a Colombia ni ningún otro país. Aunque me parece positiva la iniciativa, creo que debería haber una campaña para garantizar que no sería riesgoso para la salud viajar”, manifestó a el Nuevo Herald.