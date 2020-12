“Impecable:” Así describe oficial la primera semana de vacunación contra COVID-19 en Puerto Rico

Syra Ortiz-Blanes is a Puerto Rican journalist who covers Puerto Rico and Latin America for El Nuevo Herald and Miami Herald through Report for America. She graduated with a master’s degree from the Columbia Journalism School in May 2020. Her work has appeared in The New York Times, The Philadelphia Inquirer and others. Syra Ortiz-Blanes es una periodista puertorriqueña. Cubre Puerto Rico y Latinoamérica para El Nuevo Herald y Miami Herald a través de Report for America. Se graduó con una maestría de la Escuela de Periodismo de Columbia en mayo de 2020. Su trabajo ha aparecido en The New York Times, The Philadelphia Inquirer, y otros.