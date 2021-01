El Salvador: acusan de corrupción a exministro de Seguridad

Leer más

La vida de un grupo de latinas radicadas en Miami, con sus penas y alegrías, conforman la trama de Femme, (Bistoury Physical Theatre and Film), un cortometraje escrito, dirigido y protagonizado por Carla Forte, que tendrá su estreno mundial el viernes 22 de enero en el New World Center’s Projection Wall at Soundscape Park, de Miami Beach.

La proyección formará parte del festival ScreenDance Miami.