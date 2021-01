Lasso propone apertura del petróleo ecuatoriano al capital privado

La economía está siendo vapuleada por el coronavirus y un enorme déficit fiscal que ha llevado a que solo tres de cada diez ecuatorianos tengan empleos formales. Pero el candidato presidencial Guillermo Lasso se mostraba optimista mientras conversaba con el Miami Herald, asegurando que él sabe que es lo que hay qué hacer para superar la tormenta.

¿Su estrategia?

Lasso piensa abrir la industria petrolera al capital privado para atraer más de $20,000 millones de inversiones frescas y duplicar los actuales niveles de producción de crudo del país. El esperado auge petrolero, crearía dos millones de empleos y ayudaría a cerrar el déficit fiscal sin que sea necesario incrementar significativamente los impuestos, dijo.

“Nuestro objetivo es duplicar la producción petrolera en cinco años, convocando a la inversión privada, en este caso internacional, para que venga al Ecuador bajo un nuevo régimen de contratos de riesgo compartidos, para que puedan venir al Ecuador a ayudarnos a duplicar la producción petrolera y puedan recuperar su inversión con los barriles de petróleo que vamos a lograr con ese incremento”, dijo Lasso en la entrevista.

Lasso, visto como el candidato presidencial de la derecha ecuatoriana, ocupa el segundo lugar en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales a ser realizadas el 7 de febrero, en medio del duro impacto social provocado por el coronavirus y una marcada contracción económica. Lasso se describe a si mismo como el único candidato con la preparación necesaria para enfrentar los grandes retos que el país tiene por delante, pero recientemente se vio en el centro de una controversia cuando en publico deja escapar la embarazosa frase: “Ya qué chucha.”

Su propuesta económica, calificada como ambiciosa y muy cuesta arriba por analistas privados, apunta a que con las amplias reservas petroleras que tiene --unos 8,273 millones de barriles según la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (EIA)-- Ecuador debería estar produciendo mas de un millón de barriles diarios en vez de los cerca de 520,000 que produce actualmente.

Colombia, por ejemplo, con reservas de 2,300 millones según estimaciones independientes, ha estado produciendo entre los 800,000 y 900,000 barriles diarios.

“Ahí está la prueba que podemos lograr la duplicación de la producción petrolera y evitar así mayores costos para la población ecuatoriana. Ese incremento de la producción, buscaremos llevarlo a cabo con inversión privada internacional”, sostuvo.

Las elecciones de Ecuador

Lasso es uno de tres candidatos que figuran en la delantera en las elecciones presidenciales de este año, cuya primera vuelta está fijada para el 7 de febrero. Los otros candidatos son Andrés Arauz, candidato del ex presidente Rafael Correa, y Yaku Pérez, quien lidera el movimiento indígena.

Algunas de las últimas encuestas colocan a Arauz a la cabeza y otras a Lasso, mientras que Pérez aparece con frecuencia como la tercera opción, mientras que los más de una docena de candidatos restantes muestran marginales porcentajes de preferencias.

De no haber un ganador con más del 50 por ciento de los votos en la primera vuelta, los dos candidatos más votados se enfrentarían en una segunda vuelta el 11 de abril.

Las elecciones se realizan también en medio de la creciente desidia de los electores que registra Ecuador, al igual que muchos países de América Latina, debido en parte a la erosión de la confianza en las instituciones democráticas.

Ese desinterés fue recogido recientemente en un editorial del New York Times que reseñaba el desliz que tuvo Lasso cuando dijo durante una videoconferencia la frase “Ya qué chucha” -- en referencia a la candidatura del rival Alvaro Noboa. La frase vulgar es en ocasiones es usada en el Ecuador para decir “ya nada importa”.

Pero Lasso dijo que él más bien lo que estaba señalando ese día era todo lo contrario. “Yo estaba haciendo era una crítica, señalando que no podemos votar por el ‘quemeimportismo’, y yo invocaba a un voto responsable porque uno no le entrega el futuro de los hijos y el futuro de los nietos al ya que me importa”.

Lasso y su visión de futuro

El plan de Lasso también contempla la fusión “eficiente” de las empresas estatales PetroEcuador y Petroamazonas en aras de aplicar métodos modernos de administración, en línea con los requisitos de los mercados internacionales.

La fusión busca crear las condiciones para que la nueva empresa estatal pueda cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York y de esa manear convertirla en una empresa tan eficiente como la colombiana Ecopetrol, “que tiene su propia capacidad de apalancamiento y su propia capacidad de desarrollo sin depender del Estado”, explicó.

Lasso, banquero de profesión, es un influyente empresario de la región del Guayas y es dueño de un importante holding financiero, entre los que se encuentra el Banco Guayaquil. Este es su tercer intento para ganar la presidencia de su país. Ya fue candidato en las elecciones de 2013 y 2017.

Considerado como el candidato de la derecha, Lasso también es un devoto católico que ha manifestado estar totalmente en contra del aborto, incluso en caso de violaciones. De ser presidente, el crearía un programa de adopción de niños, incluso cuando éstos estén en el vientre de sus madres.

El empresario candidato dijo que reconoce que Ecuador es un Estado laico y reconocerá el punto de vista diverso que tendrán todos los ecuatorianos pero al preguntársele si estaría dispuesto a vetar una ley favorable al aborto si esta es aprobada por la Asamblea Nacional, tal como sucedió recientemente en Argentina, Lasso declinó comentar, diciendo solo: “dejeme ganar elecciones, dejeme poscionar, dejeme que ese supuesto se dé y allí encontrará y sabrá mi respuesta”.

Un auge petrolero ciertamente podría ayudar a aliviar los problemas económicos del Ecuador que en el 2020 vio su Producto Interno Bruto contraerse en cerca de un 9.0 por ciento, principalmente por efecto del Coronavirus, según reseño un informe publicado en diciembre por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“El impacto de la crisis actual producto de la pandemia ha profundizado la situación económica compleja que ya se había perfilado desde el tercer trimestre de 2019”, señaló Cepal al resaltar una drástica caída de todos los componentes de la demanda agregada, incluyendo una caída del consumo de los hogares del 12 por ciento y del gobierno de 10.5 por ciento con relación al mismo periodo de 2019.

Pero el concepto de abrir la industria petrolera al capital privado no luce fácil en Ecuador, país que tradicionalmente ha rechazado las propuestas para reformar la economía, particularmente aquellas que generan simpatías en los mercados internacionales y organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijeron analistas.

Camino cuesta arriba

Esa resistencia política ínterna además de la volatilidad económica del país podría restarle brillo a Ecuador ante el capital privado internacional, dijo Norman McKay, analista para América Latina y el Caribe de The Economist Intelligence Unit.

“Las consideraciones con el medio ambiente, el mal estado del clima empresarial y la incertidumbre política hacen que simplemente hayan demasiado factores haciendo presión sobre las condiciones de negocios y sirviendo de obstáculo para los inversionistas que estén interesados en invertir en petróleo, dijo McKay.

“Es posible para Ecuador atraer el capital extranjero, pero por todas estas razones expuestas yo diría que es extremadamente difícil”, agrego.

Y aún cuando el próximo presidente lograra impulsar esa apertura, siempre existe el riesgo que el siguiente presidente tome medidas para revertir esos cambios.

Lasso, quien fue ministro de Economía durante la era de turbulencia financiera de 1999, dijo que está trabajando en la conformación de una coalición en la Asamblea Nacional de Ecuador para poder contar con suficiente respaldo para la apertura del sector energético del país, que además de la producción de crudo también contempla la apertura al capital privado para la generación de electricidad.

Ese respaldo provendría del movimiento que él fundó, Creando Oportunidades (CREO), y el partido Social Cristiano, que son los que le respaldan.

El auge petrolero facilitaría la inversión del estado, y también del sector privado en áreas prioritarias como la infraestructura pública, pero también para estimular la creación de pequeñas y medianas empresas, así como la recuperación de muchas de las microempresas que fueron golpeadas por la pandemia, dijo.

Lasso dijo que él mantendría muy buenas relaciones con el FMI, pero que su programa económico no estaría basado necesariamente en las recetas que podría brindar el organismo multilateral.

Eso no se debe a las críticas que podría generarle adoptar un paquete del FMI, sino porque él y su equipo saben lo que hay que hacer para mantener las cuentas del país en orden.

“Al Fondo monetario internacional se le ha satanizado toda la vida. (Pero) El objetivos de ellos no es torturar un país, ni exigir que se tome una medida específica (…) Cuando un gobierno no sabe qué hacer, el Fondo Monetario le da una receta, pero cuando un gobierno, como será el mío, sabe que hacer” entonces no es necesario. “Seremos nosotros los que plantearemos en la mesa de trabajo con el fondo monetario lo que vamos a hacer”.