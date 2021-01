Candidato indígena ecuatoriano promete gobierno de inclusión y aplastar la corrupción

Yaku Pérez no es un político típico. Tras salir electo como prefecto de la provincia ecuatoriana de Azuay en el 2019, se bajó el sueldo a la mitad, despidió a los asesores de la prefectura y comenzó a trasladarse desde su casa a su despacho en bicicleta.

Y de salir victorioso en las elecciones presidenciales de este año, Pérez, 51, aseguró que su gobierno será muy diferente a lo que los ecuatorianos están acostumbrados a ver o a los que tendrían sus rivales.

“La mayoría del gabinete serán mujeres. Y al frente de mi equipo estará gente que venga de la academia y del movimiento indígena, será gente que venga de los profesionales y de los trabajadores”, dijo Pérez en una entrevista con el Nuevo Herald.

“El gobierno de ellos”, agregó en referencia a sus adversarios. “Será como siempre, compuesto por hombres, machos, gentes de las élites económicas, y no pondrán, jamás, a un representante indígena, salvo que sea para folclorizar y adornar un poco el gabinete”.

Pérez, candidato por el partido indígena Pachakutik, compite por la presidencia bajo la promesa de luchar por la inclusión de los sectores de la población tradicionalmente excluidos, además de velar por el medio ambiente y emprender una gran cruzada contra la corrupción.

De ganar, Pérez sería el primer dirigente indígena ecuatoriano en alcanzar la presidencia.

El político ecuatoriano, quien renunció como prefecto en octubre para lanzarse como candidato, es de nacionalidad Kichwa-Kañari y fue presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa y de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas.

Bautizado originalmente con el nombre de Carlos Ranulfo, Pérez cambió legalmente su nombre a Yaku Sacha, o “Agua del Monte” en lengua quichua.

Pérez compite por la presidencia en medio de una aguda crisis económica acentuada por la pandemia del coronavirus y la erosión de la confianza de la población sobre sus líderes y las instituciones democráticas. En juego están las esperanzas de que Ecuador pueda reactivar su economía, recortar un pronunciado déficit fiscal y continuar cumpliendo con el servicio de la deuda externa.

El dirigente indígena ocupa el tercer lugar en las preferencias de cara a las elecciones generales, detrás del banquero Guillermo Lasso y el correista Andrés Arauz, en una contienda donde compiten 16 candidatos. Si ninguno de ellos gana en la primera vuelta del 7 de febrero con más del 50 por ciento, los dos candidatos más votados se medirán el 11 de abril en una segunda vuelta.

Pérez sostiene que el Ecuador debe ser sometido a una profunda reforma, a ser adoptada a través de una consulta popular, para recortar el tamaño del Estado, incluyendo una reducción en el número de integrantes de la Asamblea Nacional y la eliminación de determinadas agencias gubernamentales que se han convertido en parasitarias.

“Vamos a eliminar pensiones vitalicias de los ex presidentes y de los ex vice presidentes, vamos a reducir a la mitad el número de asambleístas, no queremos cantidad sino calidad. Vamos a eliminar algunas instituciones que son parásitas, como el Consejo de Participación Ciudadana y el Tribunal Contencioso Electoral”, explicó.

“Pero lo más importante, es que el dinero de los ecuatorianos se destinará para los más necesitados. Nosotros vamos a gobernar no para el FMI (Fondo Monetario Internacional), sino para los ecuatorianos. Y privillejaremos a los más necesitados, a los más excluidos, a los campesinos, a los indígenas, a los que fueron expulsados del campo y hoy se encuentran en el comercio informal, en el subempleo y en el desempleo”, agregó.

Reformas de esas proporciones son de difícil ejecución en el Ecuador y requerirían de una extensa mayoría dentro de la Asamblea Nacional, advirtieron expertos consultados.

Salvo que “cuente con un amplio mandato popular y una mayoría dentro de la Asamblea Nacional, que probablemente el próximo presidente no lo tendrá, no se producirán en el país grandes cambios de política, porque cualquier iniciativa de ese tipo va a tener mucha resistencia”, advirtió Norman McKay, analista para América Latina y el Caribe de The Economist Intelligence Unit.

Perez señaló que su gobierno entablaría conversaciones con el FMI para poder renegociar los pagos de la deuda porque Ecuador en este momento no puede seguir cumpliendo con sus obligaciones externas por efectos de la crisis económica y el coronavirus.

Y para tranquilidad de los inversionistas extranjeros, a quienes dijo que intentará atraer, Pérez declaró enfáticamente que no tiene intenciones de tocar la dolarización del Ecuador.

Hablando sobre el aborto, Pérez dijo que él respeta el concepto de la vida pero que está de acuerdo que una mujer que haya sido víctima de una violación “tiene la capacidad de decidir” si continúa o si suspende el embarazo”.

Abogado de profesión con cuatro doctorados, Pérez dice ser fundamentalmente un hombre del campo. “La vida en el campo no es fácil, es muy dura. Pero a la vez tiene recompensas enormes, como la de poder conocer mejor la realidad del pueblo ecuatoriano, la de acariciar la tierra, y la de tener mucha sensibilidad al estar juntos con nuestros animalitos”.

Pero Pérez dijo que su candidatura no representa solo al sector indígena o sólo al campesino, sino a todos los ecuatorianos cansados de la corrupción, de la mala administración pública y del desempleo.

Entre sus primeras prioridades sería la generación de empleos y de oportunidades para el micro y pequeño empresario.

“El pueblo, cuando uno recorre nos dice, no queremos que nos regales dinero. Queremos créditos accesibles y a bajos intereses. Vamos a bajar las tasas de interés del sistema bancario, vamos a crear un millón de fuentes de trabajo, no creando más burocracia, sino apoyándonos en el sector privado y en la economía familiar, la familia comunitaria”, dijo.

Para ello, piensa introducir un programa de pequeños créditos pagaderos a cinco años, por montos de $10,000 y el primer año sin intereses para estimular al sector de la agroecología, la producción limpia, el reciclaje, las artesanías, el turismo y el comercio.

“Con mejorar el empleo, estaríamos mejorando las condiciones de vida, habrá liquidez. Se revitalizará el aparato productivo”, dijo.

El gasto social, que también incluye planes mejorar la educación incrementando el acceso a la internet de los sectores desposeídos, será financiado con fondos a ser recuperados a través de la lucha contra la corrupción, que según Pérez genera pérdidas de cientos de millones y hasta miles de millones de dólares de las arcas del Estado.

Para ello, el dirigente piensa introducir una serie de proyectos de reforma de ley.

“Vamos a endurecer las penas a 40 años a la gente que roba los dineros de los ecuatorianos; vamos a reformar la ley de extinción de dominio, que sea de carácter retroactivo para que devuelvan los bienes que adquirieron con dineros de la corrupción 20 años atrás y vamos evitar el direccionamiento de los contratos de asignación y contratación para que no haya direccionamiento para los amigos (…) de contratos con sobreprecios”, dijo.

“Estamos seguros que cuando la plata no se la roban, alcanza para todos, pero cuando se la roba, obviamente que siempre habrá necesidades”, agregó.