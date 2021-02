Dos detenidos en caso del asesinato de presentador de televisión en Ecuador

Leer más

La Justicia argentina suspendió este jueves la resolución que habilitaba a la ex presidenta (2007-2015) y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a cobrar una doble pensión vitalicia: la suya como ex mandataria y otra en carácter de viuda por el fallecimiento de su esposo, el también ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007).

En un breve fallo publicado hoy por el Poder Judicial, el juez federal subrogante Ezequiel Pérez Nami, perteneciente al Juzgado N° 10 del fuero de la Seguridad Social, accedió a tres recursos de apelación contra la sentencia mediante la que, a finales del año pasado, permitía a Cristina Fernández cobrar esas dos prestaciones de forma simultánea.