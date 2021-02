El Salvador comienza vacunación contra COVID-19

El Salvador comenzó el miércoles la aplicación de la primera dosis de un lote de 20.000 vacunas desarrolladas por la farmacéutica AstraZeneca contra COVID-19. Es la primera nación del llamado Triángulo Norte de Centroamérica —integrado por este país junto a Honduras y Guatemala— que pone en marcha el proceso de inmunización para combatir la pandemia.

Mirna Esmeralda Moreno fue la primera en recibir la inyección horas después del arribo del lote de vacunas. La salvadoreña de 53 años de edad lleva más de dos décadas trabajando para el Ministerio de Salud y ha luchado contra el coronavirus en primera línea a pesar de que padece de hipertensión arterial y diabetes mellitus.

“Vamos a sonreír, pero la carita no me la van a ver”, dijo Mirna, quien no se quitó la mascarilla, mientras el ministro de Salud, Francisco Alabí, se preparaba para aplicarle la vacuna. El presidente Nayib Bukele se paró al lado de la mujer para observar todo el proceso mientras ella sonría y le dijo al ministro “dele, dele, yo ya estoy acostumbrada”.

En breve conferencia de prensa, el mandatario salvadoreño tomó tiempo para aclarar las versiones de la procedencia de las vacunas.

“Ha habido una confusión, generalmente creada por la oposición, de que estas vacunas provienen de la iniciativa COVAX. ” Estas vacunas han sido adquiridas 10% por el gobierno de El Salvador”, afirmó.

“Queremos agradecer al Instituto Serum que nos ha podido brindar esta vacuna, también el gobierno de la India, su Primer Ministro y por supuesto a la farmacéutica AstraZeneca”, dijo el ministro Alabí al recibir el cargamento en el aeropuerto internacional Oscar Arnulfo Romero.

Alabí, junto al ministro de Defensa y el director de la Policía Nacional Civil, supervisaron el embalaje de las vacunas que fueron trasladadas en camiones refrigerados hasta el Centro Nacional de Biológicos del Ministerio de Salud, donde se resguardará su cadena de frío para luego ser enviadas a los centros de vacunación.

El gobierno salvadoreño ha anunciado que tiene acuerdos con diferentes farmacéuticas para adquirir nueve millones de dosis que serán utilizadas para inmunizar a 4,5 millones de personas.

“¿Porque serán 4,5 millones de vacunados? Primero porque es voluntaria, aunque esperamos que la mayoría de la población se la ponga, y en segundo lugar porque no es recomendable aplicarla a los niños pequeños”, agregó Bukele.

La población del país asciende a siete millones de personas.

El acuerdo con AstraZeneca es para adquirir dos millones de vacunas, mientras que por el mecanismo COVAX —respaldado por la Organización Mundial de la Salud para garantizar un acceso equitativo a la vacuna— El Salvador recibirá 51.480 dosis de Pfizer y 324.000 de AstraZeneca.

El mecanismo COVAX enviará en marzo a Guatemala 847.200 dosis de la vacuna de AstraZeneca, mientras que Honduras espera recibir 496.800 de la misma farmacéutica.

Alabí dijo que en las próximas semanas esperan que llegue al país un lote de 800.000 vacunas y que esperan aplicar unas 2.000 diarias en los 162 puntos de vacunación.

Según el plan de inmunización, las primeras dosis serán para los médicos, enfermeras y todos los trabajadores de los hospitales públicos y además se aplicará la vacuna al personal médico y administrativo de las clínicas privadas. Posteriormente se aplicará al personal de policía, miembros de las fuerzas armadas y bomberos.

En el plan seguirán las personas mayores de 80 años -que representan el 22% de los fallecimientos- y luego los mayores de 70 años.

Alabí afirmó que el país está preparado para iniciar la vacunación. “Se cuenta con toda la logística y esperamos que se complete en el menor tiempo posible”.

El Salvador ha registrado 58.023 casos confirmados de coronavirus y 1.767 decesos, según el Centro de Ciencia en Ingeniería en Sistemas de la Universidad Johns Hopkins.