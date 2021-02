Cómo un negocio de oro sucio destruye la selva tropical y enriquece a los narcos

Lo que sigue es un fragmento del libro de próxima publicación “Dirty Gold: The Rise and Fall of an International Smuggling Ring” de los periodistas del Miami Herald Jay Weaver y Nicholas Nehamas y de los ex periodistas del Herald Jim Wyss y Kyra Gurney, basado en una serie del Herald que fue finalista del Premio Pulitzer. Copyright © 2021. Disponible en PublicAffairs, un sello de Hachette Book Group, Inc.

Juan Pablo Granda entró en una pequeña oficina en un barrio de clase media en la ciudad de Lima, Perú, permanentemente neblinosa, el 18 de febrero de 2013.

Las luces estaban apagadas.

No podía ver.

Cuando sus ojos se adaptaron a la oscuridad, Granda empezó a distinguir formas amenazantes: dos hombres, bajos y en cuclillas, con pistolas a la cadera. Detrás de ellos, su jefe estaba sentado en un escritorio. Una escopeta de un solo cañón estaba apoyada en la pared.

Granda, un joven de treinta y un años graduado de la Florida State University con licenciaturas en administración y negocios internacionales, no estaba allí para comprar cocaína o armas, como podría sugerir la gran tensión de la habitación.

Estaba allí para comprar oro, el metal que ha desconcertado, fascinado y llevado a los seres humanos a destruirse desde el principio de los tiempos.

La oficina pertenecía a uno de los mayores exportadores de oro en Perú, un país sudamericano en vías de desarrollo donde los intermediarios de metales preciosos a veces actúan más como traficantes de drogas que como comerciantes de materias primas con traje y corbata. Mientras que África tiene sus “diamantes de sangre”, Perú y sus vecinos de Sudamérica tienen “oro sucio”; y gran parte de él acaba en joyas y artículos electrónicos comprados por consumidores no conscientes de ello en Estados Unidos.

El metal que buscaba Granda es producido por una economía criminal poco conocida e increíblemente destructiva, alimentada por el tráfico de cocaína. En las narices de los gobiernos y las fuerzas del orden de todo el mundo, el oro sucio se ha infiltrado en la industria mundial de los metales preciosos.

En las profundidades de la selva amazónica de Perú, decenas de miles de esforzados mineros ilegales utilizan retroexcavadoras, picos y mangueras de alta potencia para arrancar el metal de las riberas prístinas de la selva y mercurio tóxico para extraerlo de la roca. Violentos narcotraficantes y otras bandas criminales controlan muchas de las minas y las rutas de contrabando. Los campamentos mineros están invadidos de alimañas y enfermedades. Las mujeres y los niños son obligados a ejercer el comercio sexual para servir a los mineros, que viajan desde las montañas y las costas de Perú para encontrar uno de los trabajos más lucrativos disponibles en este país de 32.5 millones de personas. Casi la mitad de las personas que viven en la zona montañosa rural de Perú, a lo largo de sus ríos selváticos o en los bordes de sus desiertos subtropicales lo hacen en la pobreza, muchos sin agua corriente, electricidad o atención sanitaria básica. La extracción ilegal de oro es una de las mejores escapatorias.

Los mineros han convertido una zona de la selva tropical del sureste de Perú conocida como La Pampa en una de las más grandes minas de oro ilegales del hemisferio, un gigantesco desierto en forma de lágrima que se extiende por más de cuarenta y dos millas cuadradas. En La Pampa, entre 30,000 y 40,000 hombres, mujeres y niños excavan día y noche en el fango en busca del escurridizo metal. Aunque las selvas tropicales de la provincia circundante, Madre de Dios, albergan a parte de la fauna silvestre más rica de la Tierra, La Pampa se ha transformado en un planeta hostil y extraño. Por cada onza de oro que extraen los mineros, los investigadores calculan que dejan atrás nueve toneladas de residuos, en medio de cráteres gigantescos llenos de agua contaminada por productos químicos y coloreada con tonos sobrenaturales de azul eléctrico y naranja metálico.

Gracias en parte a minas como La Pampa, la antigua selva tropical de Sudamérica se está convirtiendo en un páramo desolado. Después de la combustión de los combustibles fósiles, se cree que la deforestación es el segundo causante principal del cambio climático. Solo en Perú, un área más grande que los cinco distritos de la Ciudad de Nueva York ha sido despojada hasta dejar una tierra desnuda y moteada. La historia es la misma en gran parte de la Amazonia. Aunque los madereros y los ganaderos talan mucha más selva que los mineros, el mercurio utilizado en la extracción ilícita de oro puede envenenar a la selva tropical y a la población local durante generaciones.

Para el gobierno de Perú, La Pampa se convirtió en algo aún más siniestro que una catástrofe medioambiental: una mezcla tóxica de pobreza y criminalidad, donde la policía no se atrevía a pisar y las leyes internacionales y peruanas eran meras conjeturas. Si los mineros querían acostarse con chicas menores de edad, había un precio por ello. Si necesitaban ajustar cuentas, los pozos mineros de La Pampa eran tumbas preparadas sin que ningún enterrador hiciera preguntas.

“Allí se puede encontrar de todo … abusos de todo tipo”, dijo el ministro peruano de Defensa, José Huerta Torres.

Aunque existen soluciones – incluidas formas de minería menos destructivas que realmente aumentarían el rendimiento del oro– hay poca voluntad de resolver los problemas mientras el oro siga fluyendo. Y la fiebre del oro no se detendrá mientras haya hombres como Granda que vengan del extranjero a comprarlo.

Cuando entró en aquella oscura oficina de Lima, Granda lo sabía todo sobre los males de la minería ilegal; simplemente no le importaba. Su trabajo consistía en adquirir oro para NTR Metals, la filial en Miami de Elemetal, con sede en Dallas, una de las mayores empresas internacionales de comercio de oro de Estados Unidos. Todo el oro que él pudiera encontrar.

Para Granda, convencer al comerciante de oro peruano de que aceptara una relación exclusiva con NTR pudiera darle impulso su nueva carrera, la cual siguió a empleos en el sur de Florida vendiendo hipotecas de alto riesgo y clases para una universidad en línea.

Granda se lanzó a un discurso cuidadosamente elaborado. NTR tenía los mejores precios, dijo Granda al vendedor de oro; y podía pagar más rápido que cualquiera de sus competidores. Había visto cómo las empresas estadounidenses rivales que operaban en Perú pesaban mal y subvaloraban el oro que los proveedores llevaban para vender.

“Te están estafando”, dijo Granda.

El comerciante de oro peruano quedó impresionado. Era el segundo al mando en su oficina; que, resultó, estaba a oscuras no por motivos de intimidación, sino debido a uno de los frecuentes cortes de electricidad de Lima. Invitó a Granda y a su compañero de ventas de NTR, Renato Rodríguez, a cenar con su jefe esa noche.

Mientras comían ceviche, el plato de pescado crudo curado con cítricos característico de Perú, cerraron el trato. El novato agente había conseguido su primer cliente para NTR.

La fiesta

Tres días después de cerrar su primer negocio de oro, Granda se aferró a un retrete en el baño del restaurante limeño de moda junto a la playa Costa Verde, vomitando incontroladamente.

Un torrente de ácido estomacal amargo mezclado con pisco sours – la bebida nacional peruana superdulce y mortalmente fuerte – llovió al interior de la taza de porcelana.

Había sido una fiesta de cumpleaños infernal para el mayor proveedor de su empresa, Pedro David Pérez Miranda, un playboy musculoso con una espesa melena negra rizada al que la prensa local había apodado “Peter Ferrari” por su afición a los coches deportivos europeos, las camisas ajustadas y las mujeres hermosas. Abundaban los rumores sobre su afición a la cirugía plástica. Ferrari no escatimó en gastos en su cincuenta y tres cumpleaños. En cada mesa había una botella de Johnnie Walker. Gold Label, por supuesto. Modelos y hombres con trajes costosos bailaban al ritmo de una banda de salsa en vivo. La sala gritaba dinero, y no necesariamente del tipo legítimo. En Perú, el segundo productor mundial de cocaína, el llamativo Pérez Miranda llevaba dos décadas esquivando las acusaciones de que traficaba con algo más fuerte que el oro, acusaciones que él siempre negó.

Granda comenzaba su nuevo trabajo viajando por América Latina y el Caribe como comprador de oro para NTR Metals. Su jefe, Samer Barrage, y el vendedor más experimentado Renato Rodríguez lo habían llevado a la fiesta del 21 de febrero de 2013.

Los tres hombres se habían frecuentado en Miami durante casi una década antes de entrar a trabajar en NTR. Ahora, a 2,600 millas al sur, en Perú, se embarcaban en una gran aventura.

Granda, de baja estatura y cara redonda con el pelo negro azabache, era el más joven del grupo, un soltero trabajador y fiestero de los suburbios del sur de Miami que acababa de obtener su MBA.

Rodríguez, de cuarenta años, era un hombre de familia de clase obrera, hijo de inmigrantes ecuatorianos y criado en Brooklyn. Se hacía llamar “Ronnie”. En sus brazos llevaba tres tatuajes: la firma de su padre, las huella de los pies de su hija y el matasellos de la carta que su padre había enviado a su madre pidiéndole que se casara con él. Era un hombre grande, de 6.1 pies y 280 libras, sensible sobre su peso y desesperado por encajar con Barrage y Granda, ambos guapos y afables. Cuando los otros dos le llamaban “Gordo Ronnie”, como hacían a menudo, el apodo le escocía. Pero Rodríguez no se defendía. Ansiaba ser uno más de la banda. En sus viajes de negocios por Sudamérica, cuando Granda y Barrage contrataban frecuentemente escorts en los hoteles locales, Rodríguez se despojaba de su apariencia de hombre de familia y se les unía.

Barrage, de treinta y seis años, era el jefe, más mundano y sofisticado que sus subordinados. Nacido en Londres, hablaba con un elegante acento británico y tenía casas en Nicaragua y España. Su hermano trabajaba en un importante bufete de abogados en Washington, DC. Su hijo iba a una escuela de élite de Miami de la que han salido la mitad de los alcaldes, abogados y jueces de la ciudad.

Eran tres amigos, iguales en su ambición y en su desprecio por seguir las normas. Anhelaban su visión del Sueño Americano. Y Miami, la Casablanca moderna de Estados Unidos, era el mejor lugar para encontrarlo. Por su proximidad a América Latina, Miami se había convertido en la capital estadounidense de la importación de oro, el centro de una industria aurífera multimillonaria que vende el metal a cientos de empresas de la lista Fortune 500 y a bancos centrales.

La cadena de suministro mundial se apoya en exportadores como Pérez Miranda. Durante un año, Barrage y Rodríguez habían cultivado la relación con el hombre más conocido como Peter Ferrari, robándole finalmente su negocio a una empresa aurífera rival de Miami en 2012. Fue un gran golpe. Pérez Miranda no era dueño de ninguna mina; más bien, era un “coleccionista” o “agregador” de metal que compraba a mineros y a pequeños comerciantes. Estos intermediarios – en español llamados “comercializadoras” – introducen el metal de la selva de lugares como La Pampa, la gigantesca mina ilegal de la selva, en nuestros bolsillos, a través de nuestras orejas y alrededor de nuestros dedos, muñecas y cuellos.

Cuando Granda terminó de vomitar en la fiesta de cumpleaños de Peter Ferrari, Barrage y Rodríguez le ayudaron a pasar del baño a un sofá del salón del restaurante. Se echó una siesta de quince minutos y luego se levantó de un salto y empezó a beber de nuevo.

No había tiempo para descansar. Con Ferrari como cliente principal, los estadounidenses creían haber comprado un lucrativo billete de ida al inframundo del comercio ilegal de oro alimentado por los narcóticos. Los narcotraficantes, que siempre buscan formas de blanquear su dinero y aparecer ante el mundo exterior como hombres de negocios legítimos, habían empezado a invertir su dinero generado por la cocaína en la industria minera de oro informal de Sudamérica. Era una tapadera perfecta.

El comercio de oro también tenía sentido desde el punto de vista financiero. Entre 1999 y 2011, el precio de un solo lingote de oro de catorce libras se disparó de $51,000 a $390,000, impulsado por los atentados terroristas, la inseguridad financiera y un hambre intensa de joyas y productos electrónicos en los mercados de consumo de India, China y Estados Unidos. En Estados Unidos, el auge se vio favorecido por los fanáticos del oro, como el entonces presentador de Fox News Glenn Beck, quien producía anuncios que infundían miedo e instaban a la audiencia a invertir en el fiable metal.

La mayor parte del oro del mundo procede de minas controladas por conglomerados multinacionales. Solo cinco países producen la mitad del suministro anual de oro del mundo: China (unas 400 toneladas anuales), Australia (300 toneladas anuales), Rusia (295 toneladas anuales), Estados Unidos (210 toneladas anuales) y Canadá (180 toneladas anuales).

Esas grandes minas tienen un sinfín de problemas: Destruyen montañas, arrasan con los paisajes y contaminan el aire, el agua y el suelo. En los países con escasa protección laboral donde también se extrae oro –como Indonesia, Sudáfrica y Ghana–, las grandes minas son conocidas por la explotación de los trabajadores. Pero las grandes minas suelen estar sujetas a muchas más regulaciones, y están más libres de la influencia de la delincuencia organizada, que la industria que ha llegado a conocerse como minería informal o “artesanal”. Los mineros informales trabajan al margen del sistema gubernamental regulado.

No hay nada de artesanal en cómo extraen el oro la gran mayoría de ellos; no son queseros artesanales ni viticultores rurales. Se trata más bien de personas que intentan desesperadamente ganarse la vida mediante la minería de subsistencia, con poca educación o acceso a financiación y a equipamiento seguro.

Debido a sus métodos rudimentarios, los pequeños mineros se han convertido en la mayor fuente de contaminación por mercurio del mundo, liberando cada año unas 1,400 toneladas de este peligroso producto químico en el medio ambiente. A medida que las grandes minas y las fuentes tradicionales de oro se agotan, el crecimiento de la industria minera a pequeña escala ha sido enorme. Hace veinticinco años, unos seis millones de personas trabajaban en pequeñas minas. Hoy en día, el Banco Mundial calcula que cien millones de mineros artesanales en todo el mundo están activos en ochenta países, y producen el 20 por ciento del suministro mundial de oro. Se cree que al menos un tercio de ellos son mujeres y niños.

El oro, dijo el Papa Francisco en un viaje a la devastada selva tropical de Perú, es un ídolo pernicioso y corruptor: “un falso dios que exige sacrificios humanos”.

Pero Elemetal, la empresa matriz de NTR, vio en los pequeños mineros una oportunidad.

Antes de que la Gran Recesión disparara los precios, Elemetal solo compraba oro nacionalmente, operando una cadena de tiendas “We Buy Gold” en todo Estados Unidos. Las tiendas recibían el metal de casas de empeño, tiendas de antigüedades y personas que querían deshacerse de sus reliquias y monedas antiguas.

Pero en 2012, la empresa amplió sus operaciones al extranjero, a Latinoamérica, donde la legión de mineros artesanales estaba extrayendo una nueva y valiosa fuente de oro en la selva. Elemetal superó rápidamente a sus competidores como el mayor comprador de oro sudamericano. La rápida expansión puso a la empresa estadounidense en contacto con personajes desagradables como Peter Ferrari, especialmente en los principales países productores de oro (Perú, Colombia y Bolivia), que suministran el 40% de las exportaciones de oro en bruto a Estados Unidos; y toda su cocaína. Gracias a las agresivas tácticas de venta de los tres amigos y a su enfoque de no ver el mal, NTR Metals compraría casi $1,000 millones en oro peruano a finales de 2013, o una de cada dos onzas de metal peruano con destino a Miami.

Granda, Barrage y Rodríguez estaban lejos de ser los únicos comerciantes que compraban oro sucio en América Latina.

Simplemente eran los mejores.

Pero sin que los tres miamenses lo supieran, se estaba formando un improbable equipo de agentes de la ley estadounidenses para combatir un problema que su gobierno había ignorado durante décadas. Se llamaban a sí mismos, solo medio en broma, “la Comunidad del Anillo”, por el irritable grupo de personajes de J. R. R. Tolkien encargados de destruir el malvado anillo dorado de poder de Sauron.

Entre ellos se encontraban un fiscal federal de Miami rebelde y con corbata de moño; un agente de seguridad nacional cubano-estadounidense de carácter impetuoso; un ex pararrescatador de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y antiguo vaquero de rodeo que se había unido a la Drug Enforcement Administration en busca de justicia y aventura; y una agente del FBI de voz suave y veterana de la inteligencia militar decidida a llevar a buen término su primer gran caso.

A pesar de sus antecedentes y enfoques radicalmente diferentes, al final los uniría una misión: Acabar con el oro sucio.

