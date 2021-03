Presidente argentino nombra nuevo ministro de Justicia

Leer más

El Departamento de Justicia de Puerto Rico ha radicado cargos por delitos graves contra tres turistas, incluida una mujer de Florida, por supuestamente no mantener la cuarentena después de jurar que lo harían en un formulario de declaración de viaje, mientras la isla lidia con una ola de turistas que se no está siguiendo los protocolos del coronavirus.

Es la primera vez que se presentan cargos por las llamadas “falsedades ideológicas” en Puerto Rico para turistas que no cumplen con el aislamiento, dijo Jesús Hernández, director de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Salud de Puerto Rico. Cualquier persona que complete el formulario de viaje del Departamento de Salud de Puerto Rico y no cumpla con una cuarentena de 14 días, la cual es obligatoria para las personas que no ofrecen evidencia de una prueba de COVID-19 negativa a su llegada, podría ser acusada. El delito conlleva una pena fija de tres años de cárcel.