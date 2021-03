Teorías conspirativas afectan campaña de vacunación en América Latina y el Caribe

Lionel Walker, de Antigua y Barbuda, recibe la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 el 4 de marzo de 2021. Walker, de 67 años, fue una de varias personas vacunadas en el Policlínico Glanvilles.. Johnny Jno-Baptiste

El velocista campeón mundial Yohan Blake acababa de correr en un encuentro en de atletismo en Jamaica cuando dejó clara su posición: prefiere perderse los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano que vacunarse contra el coronavirus.

“No me voy a vacunar”, le dijo a The Gleaner,un diario de la isla. “Realmente no quiero entrar en esto ahora, pero tengo mis razones”.

La renuencia de Blake a vacunarse para protegerse del virus que ha abrumado a los hospitales de su país pone de relieve un desafío al que se enfrentan funcionarios de salud en América Latina y el Caribe a medida que se inician las campañas de inoculación: la resistencia de la población a vacunarse.

“Desafortunadamente, su postura es frecuente en muchos segmentos de nuestra población”, dijo el ministro de Salud de Jamaica, Christopher Tufton, sobre Blake, quien es considerado el segundo hombre más rápido del mundo después de Usain Bolt. “La diferencia, por supuesto, es que es un talento nacional y por lo tanto tiene influencia, especialmente entre la población más joven”.

A medida que los primeros envíos de vacunas de una iniciativa respaldada por las Naciones Unidas, llamada COVAX, comienzan a llegar a la región, un año después de que se confirmaran las primeras infecciones y meses después que Estados Unidos y Gran Bretaña comenzaran a inocular a sus ciudadanos, los gobiernos se están dando cuenta rápidamente de que la carrera para controlar la pandemia mortal está plagada de desconfianza, teorías conspirativas y una campaña antivacunas cada vez más fuerte.

Una investigación del Consorcio de la Escuela de Comunicación y Salud Global de la Universidad Internacional de Florida muestra que, aunque el acceso a una vacuna COVID-19 sigue siendo una preocupación abrumadora para la mayoría de los ciudadanos de la región, que han estado observando a las naciones más ricas inmunizar a sus poblaciones, persiste la vacilación vacunarse ellos mismos.

“El movimiento antivacunas de Europa y Estados Unidos está ganando fuerza en América Latina”, dijo María Elena Villar, profesora adjunta de Comunicaciones en la FIU. “Se está empezando a ver un aumento en ese tipo de mensajes, a menudo refiriéndose a contenido que era originario de Estados Unidos y Europa. Es algo que hay que vigilar y y tratar de mitigar antes que empeore”.

Al igual que en Estados Unidos, algunas personas están cuestionando la ciencia y la velocidad con que se han desarrollado las vacunas. Otros tienen dudas sobre los efectos a largo plazo. Entonces, también hay desconfianza ante las autoridades.

La opinión de muchas personas de toda la región sobre sus gobiernos, encargados de administrar las vacunas, ha sido un problema complicado durante toda la pandemia. Ha influido en todo, como aceptar la existencia del COVID-19, seguir los esfuerzos de mitigación como el uso de mascarillas y ahora la respuesta a la vacuna.

En todo el mundo, algunos líderes han defendido curas no probadas e incluso han negado la existencia del virus. En diciembre, el presidente brasileño Jair Bolsonaro dejó desconcertados a los ciudadanos cuando les advirtió que su gobierno no es responsable si la vacuna Pfizer-BioNTech convierte a la gente en “cocodrilos” o hace que las mujeres les salga barba como un efecto secundario.

“Mantener la confianza de la población en la inmunización es fundamental en todo momento... especialmente durante la implementación de una nueva vacuna”, dijo el Dr. Sylvain Aldighieri, gerente de incidentes de la Organización Panamericana de la Salud en la oficina para las Américas de la Organización Mundial de la Salud.

Desconfianza y escepticismo ante la desinformación

En Venezuela, la confianza de la gente en la vacuna a menudo se entrelaza con sus puntos de vista políticos. Aunque muchos han expresado en las redes sociales que quieren vacunarse, en las calles de Caracas, donde a menudo se ve a la gente caminando con máscaras colgando de la barbillas, la desconfianza y el escepticismo están por todas partes.

Los críticos dicen que el presidente Nicolás Maduro ha ayudado a avivar las dudas. En enero, mientras Venezuela luchaba por tener acceso a una vacuna COVID-19, Maduro salió en la televisión en vivo y promovió lo que llamó una cura para el virus: el fármaco Carvativir. La solución oral se deriva del tomillo, usado durante mucho tiempo en medicamentos tradicionales.

Maduro describió a Carvativir como “gotas milagrosas de José Gregorio Hernández”, un médico venezolano del siglo XIX que fue beatificado por la Iglesia católica el año pasado.

Para muchos venezolanos, el mensaje resonó como una broma. Luego vino la noticia de que el país usaría la vacuna rusa Sputnik-V, que no ha sido aprobada en países como Estados Unidos o por la Organización Mundial de la Salud.

Aunque un estudio reciente indica que la vacuna rusa es altamente efectiva, algunos todavía se muestran escépticos, ya que el acceso de Venezuela a otras vacunas aprobadas a través de COVAX sigue en el limbo. El gobierno y la oposición han estado discutiendo sobre cómo hacer un pago inicial requerido de $18 millones.

Orlando Pérez, de 60 años, un conductor de motocicleta quien fue asistente forense en una morgue antes de la severa contracción económica en ese país, , dijo que han estado circulando historias en su barrio del centro de Caracas sobre la vacuna que mata a los ancianos, lo que ha asustado a sus ancianos. Su padre en particular se ha esforzado por no hacer parecer que tiene la edad suficiente para estar en la lista de prioridades para una dosis.

“Mi padre tiene ahora 100 años, mi madre tiene 96. Antes se sentían un deprimidos. Pero ahora que les han dicho que a los ancianos los están vacunando, y mueren, está activo”, dijo Pérez sobre. “Sale a la calle, camina, todo”.

Otros dudan de la existencia del virus o ya no creen que representa una amenaza grave. En Catia, un barrio de clase trabajadora de Caracas donde vive Ciro Zambrano, algunas personas en la concurrida plaza principal ya no llevan mascarilla y la Policía ha dejado de hacer cumplir las normas.

“No he tenido eso [el coronavirus]. Tampoco mi familia”, dijo Zambrano, de 55 años, mientras esperaba en la fila para comprar combustible para cocinar entre los partidarios del gobierno.

Zapatero cuyo negocio también se vio perjudicado por la crisis económica, Zambrano dijo que es especialmente escéptico ante la vacuna rusa.

“Nunca me pondría esa vacuna”, dijo. “Me asusta”.

Tras recibir 40,000 dosis de la vacuna contra el COVID del gobierno de India a principios de marzo, Antigua y Barbuda trata de vacunar a tantas personas como sea posible. Lionel Walker espera a recibir su primera dosis el 4 de marzo de 2021 en el Policlínico de Glanvilles. Johnny Jno-Baptiste

Al otro lado del mar Caribe, en Antigua y Barbuda, Lionel Walker también tenía sus dudas, preocupado por introducir lo que comparó con “un cuerpo extraño” en el brazo. Pero cambia de opinión después de considerar su edad, 67 años, y su posible exposición al virus: él y su esposa tienen una casa de huéspedes para turistas, lo que significa que no están completamente protegidos del mundo exterior.

“Le dije: ‘Mira, si me va a mantener fuera del hospital, creo que prefiero arriesgarme con la vacuna”, dijo Walker, quien recientemente recibió su primera inyección.

Walker dijo que su decisión se consolidó cuando su sobrino de 51 años terminó en un respirador después de contraer COVID-19. Ha estado hospitalizado más de tres semanas.

“Tiene los pulmones se han visto gravemente comprometidos debido al COVID, y si yo estuviera en su posición en el hospital, estaría muerto”, dijo Walker.

En toda la región, también han surgido preocupaciones sobre cuál vacuna es mejor y quién tiene teniendo acceso a las más eficaces para reducir la propagación. Una de las vacunas más distribuidas, la vacuna Oxford-AstraZeneca, tiene alrededor de 70% de eficacia, lo que según los estudios previene enfermedades graves, pero es menor que otras.

Las preguntas sobre lo bien que funciona para las personas mayores no han hecho más que añadir escepticismo y confusión, que recientemente llegó a las costas de Antigua.

El primer ministro del país, Gaston Browne, había prometido que sería uno de los primeros en vacunarse. Pero más tarde se reveló que Browne había sido vacunado en secreto tres semanas antes con una dosis de la vacuna Moderna en lugar de AstraZeneca, que recientemente estuvo disponible para la población a través de una donación de India.

Habitantes de Antigua y Barbuda hacen fila en el Policínico Glanvilles para vacunarse el 4 de marzo de 2021. Las vacunas fueron donadas por India. Johnny Jno-Baptiste

La Organización Panamericana de la Salud ha dicho que AstraZeneca “es igualmente eficaz” que el resto de vacunas y debe usarse para proteger a los más vulnerables a la enfermedad. Pero los habitantes de Antigua y Barbuda no están felices. Muchos acusaron al primer ministro de proporcionar una vacuna inferior para la población en general

“Un líder debería estar llevando a sus tropas al mismo peligro en el que está entrando”, dijo Walker sobre Browne. “Se puso una vacuna diferente a la mayoría de sus ciudadanos, estoy muy decepcionado”.

Más de 50 millones de infectados en América Latina y el Caribe

Por esta época el año pasado, Argentina, Chile y Ecuador estaban reportando sus primeros casos de COVID. Desde entonces, más de 1.2 millones de personas han muerto a causa de la enfermedad y más de 52 millones han sido infectadas en todas las Américas, incluso Estados Unidos y Canadá.

En muchos lugares, los casos y las muertes están empezando a mostrar una disminución, pero en varios países, más notablemente Brasil, los pacientes siguen abrumando los hospitales y llenando camas en unidades de cuidados intensivos.

Aunque algunos países han asegurado dosis iniciales de la vacuna a través de acuerdos bilaterales y donaciones de India e Israel, que proporcionaron 5,000 dosis cada uno a Honduras y Guatemala, la mayoría de los países de la región están recibiendo dosis a través del Mecanismo COVAX. Se estima que entre ahora y mayo se entregarán 28.7 millones de dosis, mucho menos que los aproximadamente 500 millones de personas que las Américas necesitarán inmunizar para contener la pandemia.

Erica Myers, subdirectora en funciones de servicios de enfermería del Hospital Black River, en Manchester, Jamaica, es la primera e recibir la vacuna contra el COVID en St. Elizabeth Parish el 10 de marzo de 2021. Jamaica's Ministry of Health and Wellness

Hasta ahora, más de 113 millones de personas en las Américas han sido vacunadas y Estados Unidos lidera el porcentaje de individuos vacunados. Un país de América Latina que está superando a sus vecinos es Chile, que ha administrado más de 6 millones de dosis y se ha fijado la meta de suministrar al menos una dosis a 15 millones de personas para finales de junio.

El éxito de la campaña de vacunación del país puede atribuirse en gran parte a sus altos ingresos, dijo el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa. Señaló que la mayoría de los países de la región carecen de recursos para celebrar sus propios acuerdos bilaterales con los fabricantes de vacunas. Chile también cuenta con un sólido sistema de atención primaria de salud, un registro nacional de inmunización y experiencia en la realización de campañas masivas de inmunización.

“Han utilizado inteligentemente los recursos que tienen para llevar a cabo acuerdos bilaterales con algunos fabricantes”, dijo Barbosa. “Chile tiene varias opciones para acceder a una vacuna, pero no creo que estas mismas condiciones sean ciertas para otros países”.

Aunque existe una amplia aceptación para vacunar a los niños en América Latina y el Caribe contra dolencias como la poliomielitis, que fueron erradicadas a través de la inoculación hace años, los expertos en salud pública de la OPS han dicho que la implementación de una nueva vacuna conlleva desafíos específicos.

“Lo que estamos enfrentando es desinformación sobre las vacunas contra el COVID-19, que han estado circulando incluso antes que las vacunas estuvieran disponibles”, dijo Aldighieri. “Por lo tanto, nuestro principal objetivo es corregir esta desinformación con mensajes claros sobre cómo la vacuna es crucial para disminuir el número de hospitalizaciones y el número de muertes”.

Mia Mottley, primera ministro de Barbados, se prepara para recibir la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca, nenos de una semana después que el gobierno de India donó 100,000 dosis a la nación caribeña como parte de su esfuerzo mundial por ofrecer vacunas a países pobres y de ingresos medios. Barbados Prime Minister Mia Mottley

La OPS ha pedido a los países y gobiernos que preparen a sus poblaciones para inocularse, priorizando quién será el primero en la fila y adaptando las comunicaciones para fomentar la vacunación. La agencia regional de salud también está tratando de comprender mejor el problema de la vacilación y actualmente tiene varios estudios en curso. La organización está especialmente preocupada por las percepciones entre los grupos minoritarios, incluida la población de afrodescendientes y comunidades indígenas.

“Las razones de la vacilación suelen ser muy complejas; contexto específico y a veces específico de la cultura”, dijo Aldighieri. “Tenemos que trabajar con países y aliados para entender por qué las personas no pueden estar motivadas o dispuestas a aceptar o tratar de vacunarse”.

El Dr. Lauré Adrien, director del Ministerio de Salud de Haití, dijo que los funcionarios han creado un grupo de trabajo cuyo desafío central será ayudar al ministerio a averiguar cómo convencer a la población de que se vacune para protegerse de una enfermedad en la que no cree. El estigma, la desconfianza hacia el gobierno y el hecho de que no ha habido muchas hospitalizaciones ni fallecimientos, han hecho que muchos haitianos no estén convencidos de que el COVID-19 sea real y A descartarlo como “un poco de fiebre”.

Filas en Barbados, fotos en Puerto Rico

Dos lugares que que han salido adelante en sus esfuerzos de vacunación son Puerto Rico y Barbados, donde se atribuye el éxito a fuertes campañas de mensajes.

En una campaña en Barbados, por ejemplo, se pidió al público que eligiera entre dos mascarillas: una máscara facial regular para proteger contra el COVID y otra usada por los pacientes en un respirador. Cuando el país comenzó a vacunar, el mensaje mostraba a individuos que se habían vacunado y ahora pueden proteger a sus familiares.

El resultado ha sido una fuerte demanda de la vacuna, en que los automovilistas esperan en largas filas para inocularse. Hasta el 11 de marzo, el país había vacunado a más de una cuarta parte de su población, administrando 50,621 dosis en poco más de un mes. Las primeras vacunas fueron para los trabajadores de primera línea, como el sector turístico, así como ancianos y personas con enfermedades crónicas.

En un discurso a la nación, la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, lo calificó de “un comienzo encomiable para un país que realmente no tenía preparado un programa de vacunación”.

La Dra. Iris Cardona, directora del Programa de Vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico, sostiene un letrero que anima a la población a vacunarse para proteger a todos, como parte de una campaña pública. Puerto Rico Health Department

La Dra. Iris Cardona, directora del Programa de Vacunación del Departamento de Salud de Puerto Rico, atribuye el fuerte interés de los puertorriqueños en vacunarse en parte a una campaña en la que los profesionales de la salud publicaron fotos de sí mismos recibiendo la vacuna y promovieron la inmunización en sus redes sociales. Puerto Rico ha administrado hasta ahora al menos una dosis de vacuna a más del 13% de la población, ligeramente por debajo del promedio continental de Estados Unidos.

“Ha sido muy exitoso. Teníamos enfermeras, tecnólogos, farmacéuticos y médicos que se vacunaban, se fotografiaban y enviaban mensajes por las redes sociales”, dijo.

Cuando se abrió la siguiente fase de vacunación para los socorristas, los funcionarios observaron el mismo fenómeno que se está produciendo en las redes sociales.

“Podríamos decir que tal vez se volvió viral”, dijo.

Lilliam Rodríguez Capó, presidenta de la coalición de vacunación VOCES, dijo que las fuertes campañas de educación e impulsos de vacunas a través de programas como el suyo también han hecho que los puertorriqueños sean receptivos a la vacuna. VOCES ayudó a la isla a lograr una de las tasas inmunización más alta contra el virus del papiloma humano (VPH) a través de la vacunación en Estados Unidos hace años.

Aldighieri cree que es clave que los ministerios de Salud proporcionen información en tiempo real, especialmente mostrando ejemplos de campañas exitosas de vacunación en varias partes del mundo.

Nada de esto se le pierde a Tufton, ministro de Salud de Jamaica, quien señaló que la última campaña de vacunación a gran escala en el país, para las vacunas contra el VPH tuvo menos de 40% de aceptación a pesar de que la vacuna fue proporcionada de forma gratuita y promovida por grupos médicos como la protección de un cáncer mortal entre las niñas.

Después de mantener inicialmente el coronavirus bajo control, el país está reportando un promedio de 297 nuevas infecciones al día. Su promedio diario más alto fue el 20 de febrero. Los hospitales están saturados y el gobierno está abriendo varios hospitales de campaña. Hay más de 28,270 infecciones y 463 muertes relacionadas con el coronavirus.

A principios de este mes, los funcionarios reimpusieron los encierros, exigieron a los visitantes que presentaran una prueba negativa de COVID-19 tomada 72 horas antes de la llegada, prohibió temporalmente los funerales y entierros y requirieron trabajar desde casa para los empleados del sector público. En promedio, una persona infecta a 1.3 individuos, dijo Tufton recientemente a la nación, agregando que las imágenes de jamaiquinos en tanques de oxígeno lo asustan.

Para abordar la vacilación, dijo, el ministerio espera usar a los trabajadores de la salud para ayudar con la divulgación de la comunidad. También planea buscar apoyos de los influencers de las redes sociales y otras personalidades populares para ayudar.

“Nuestra respuesta debe incluir que los jamaiquinos entiendan que estas vacunas no son peligrosas, y lo que es más importante, son un beneficio significativos para los individuos y la sociedad”, dijo Tufton.