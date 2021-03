‘Bautismo de fuego’: La pionera caribeña ya probada lidera la respuesta al COVID en el continente americano

Durante el último año, la Dra. Carissa Etienne ha sido el rostro público de la respuesta regional al COVID-19, la peor crisis de salud pública de la historia reciente en el continente americano, donde se encuentran algunas de las naciones más desiguales y más afectadas del mundo. Etienne, originaria de Dominica, es directora de la Organización Panamericana de la Salud. Screen grab from Miami Herald Zoom interview

Ella ha gestionado las epidemias de chikungunya y fiebre del Zika en Latinoamérica y el Caribe, ha abordado un brote mortal de fiebre amarilla en Brasil y ha movilizado una respuesta regional contra la amenaza del ébola.

Médica de formación, el liderazgo de Carissa Etienne durante los brotes de salud pública como jefa de la oficina para el continente americano de la Organización Mundial de la Salud se basa en años de manejo de crisis, comenzando con la reconstrucción pionera del sistema de salud de su país caribeño, devastado por los huracanes, hace más de cuatro décadas.

Pero es el COVID-19, el virus que se registró por primera vez en varios países de Latinoamérica y el Caribe hace un año este mes, el que está poniendo a prueba su determinación conforme la enfermedad causa estragos en las economías, abruma a los sistemas de salud y afecta desproporcionadamente a los países del continente americano.

“Es difícil imaginar una pandemia de esta magnitud”, dijo Etienne, cuyo día comienza antes del amanecer con una oración matutina a la que sigue una larga sucesión de reuniones consecutivas.

Durante el último año, Etienne ha sido el rostro público de la respuesta regional a la peor crisis de salud pública de la historia reciente en el continente americano, donde se encuentran algunas de las naciones más desiguales y más afectadas del mundo. Lo ha hecho con aplomo y calma, recordando siempre sus raíces caribeñas mientras la Organización Panamericana de la Salud trabajaba tras bastidores para conseguir kits de pruebas de laboratorio, apuntalar la respuesta de los ministerios de salud, sin perder de vista otros problemas sanitarios acuciantes en la región que no han desaparecido.

“Días largos, desveladas, reuniones de madrugada con Ginebra. Reuniones informativas con los ministros de salud. Grupos de trabajo internos. Un horario agotador”, dijo Daniel Epstein, que trabaja estrechamente con ella. “La única vez que la he visto tomarse un tiempo libre es para ir a vacunarse –con su madre– contra el COVID-19”.

Incluso antes de la pandemia, se calcula que la región del continente americano registraba 1.7 millones de muertes al año debido a las barreras de acceso a la atención de salud. La crisis ha puesto de manifiesto esas desigualdades, ya que los hospitales de muchos países tienen dificultades para proporcionar suficientes camas, ventiladores y oxígeno para tratar a los enfermos.

“Albergamos más de la mitad de los casos mundiales de COVID-19”, dijo Etienne, quien comenzó su carrera en su Dominica natal, donde durante más de 20 años fue coordinadora nacional de desastres, además de otros puestos de alto nivel en el ámbito de la salud pública. “Y si pensamos en ello, esto está impulsado en gran medida por las desigualdades duraderas, las desigualdades persistentes, en los ingresos, el empleo, el acceso a la salud y otros determinantes sociales”.

‘Bautismo de fuego’

Semana tras semana, Etienne se sienta frente a una cámara de video, a veces desde su casa, otras veces desde la sede de la OPS en Washington, D.C., para explicar a los periodistas la información más reciente sobre el coronavirus, sus trágicas consecuencias para los centros de salud de la región, las comunidades indígenas y migrantes y otras personas que viven en los márgenes con poco o ningún acceso a la atención sanitaria.

“La pandemia del COVID es la peor crisis de salud pública de nuestra vida”, dijo durante una reciente conferencia de prensa. “Ningún país está fuera de peligro en lo que respecta a la pandemia del COVID-19. Todos seguimos siendo vulnerables a infectarnos”.

Un paciente sospechoso de tener COVID-19 es recibido en el Hospital HRAN de Brasilia, Brasil, el miércoles 3 de marzo de 2021. El número de nuevos casos de COVID-19 en Brasil sigue aumentando, y el martes se registró un nuevo récord de muertes. Eraldo Peres AP

Etienne, que suele lucir una chaqueta de colores brillantes mientras transmite lo que suele ser un panorama sombrío, exuda confianza mientras comparte con calma las últimas cifras de infecciones y muertes, instando a los gobiernos y proveedores a acelerar el suministro de vacunas y advirtiendo que el COVID-19 no ha terminado.

“Tenemos que controlar rápidamente esta pandemia”, dijo en una entrevista con el Miami Herald. “Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para reducir las transmisiones con medidas de salud pública”.

Etienne llamó por primera vez la atención de los expertos en salud pública regionales e internacionales hace 42 años, cuando el huracán David, una de las tormentas más letales en azotar al Caribe en aquel entonces, arrasó con la pequeña Dominica en agosto de 1979 antes de azotar a la República Dominicana.

Los vientos de 240 kilómetros por hora y las lluvias destructivas de David acabaron con las cosechas de plátanos, arrancaron los árboles de las frondosas cimas de las montañas de la isla, interrumpieron los servicios sanitarios y destruyeron la mayoría de las instalaciones de salud de Dominica, al tiempo que dejaban más de tres docenas de muertos y 60,000 personas sin hogar.

A las seis semanas de haber iniciado sus estudios de posgrado en medicina interna en Jamaica, Etienne, con títulos en medicina y cirugía por la University of the West Indies en Mona, Jamaica, decidió que, en lugar de unirse al éxodo de los que huían de la isla del Caribe oriental, regresaría.

“Sentí la necesidad de volver a casa, de volver a servir a mi pueblo”, dijo.

Esa decisión la impulsaría a una posición de liderazgo que tenía al mundo mirando. Un año antes, los gobiernos de todo el mundo se habían reunido en una conferencia sanitaria de la ONU en Alma-Ata, Kazajstán, en la cual los dignatarios fijaron el objetivo de “salud para todos en el año 2000.” Aprovechando el acontecimiento, los donantes extranjeros, incluida la OPS, presionaron a Dominica para que no se limitara a reconstruir las clínicas de ladrillo y mortero, sino que creara un nuevo sistema de atención primaria de salud desde cero.

La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, reacciona mientras habla con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el parlamento de Cuba, Esteban Lazo, a la derecha, durante una reunión regional sobre el control del Zika y otras enfermedades en el Hotel Nacional en La Habana, Cuba, el jueves 20 de octubre de 2016. Desmond Boylan AP

“Éramos la historia que esperaba ser contada. Éramos el ejemplo para el resto del mundo”, dijo Etienne, quien también tiene una maestría en salud comunitaria en países en desarrollo por la London School of Hygiene and Tropical Medicine de la University of Londres. “Así que también me vi catapultada a un escenario internacional. Y supongo que el trabajo duro y la gracia de Dios también ayudaron”.

La humildad de Etienne es su sello distintivo, dijo Jennifer Tavernier Astaphan, una vieja amiga y miembro del equipo de planificación de la atención primaria de Dominica. Describió a la que fuera directora médica del Princess Margaret Hospital de Dominica como “una persona humilde” que afronta los retos “con mucha confianza en sus conocimientos y en los expertos que la rodean”.

“Ella marcó el rumbo de la atención sanitaria primaria en Dominica”, dijo Astaphan, de 72 años, quien como secretaria permanente del Ministerio de Salud fue también jefa de Etienne en un momento dado. “Aunque fuéramos un equipo, ahí es donde destacaba su liderazgo. Siempre estuvo muy convencida y fue muy directa sobre lo que había que hacer para que funcionara. Es una pragmática”.

La reputación de esta mujer, casada y madre de tres hijos, como cruzada de la atención primaria de salud y su convicción inflexible de que la salud pública es un elemento fundamental para el desarrollo de los países de todo el mundo han contribuido a su éxito en la OPS, donde fue subdirectora entre 2003 y 2008, y posteriormente en la OMS en Ginebra, dijo Astaphan.

Cuando Etienne decidió montar una campaña para el puesto más alto de la OPS en 2012 con el respaldo del primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, que ayudó a asegurar los 15 votos de la Comunidad del Caribe a su favor, la respuesta de Astaphan, fue: “Adelante, chica”.

La doctora Carissa F. Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la Organización Mundial de la Salud (OMS) habla durante el anuncio de que Cuba es el primer país del mundo en recibir la validación de haber eliminado la transmisión del VIH y la sífilis de madre a hijo, el martes 30 de junio de 2015, en la sede de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Washington. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais) Pablo Martinez Monsivais AP

El doctor James Hospedales, que ha seguido de cerca la carrera de Etienne, dice que su temprana experiencia en la respuesta al huracán David sentó las bases de su capacidad para hacer frente al coronavirus.

“Para cualquiera que dirija una organización sanitaria internacional en este momento en el último año, ha sido duro, porque te enfrentas a una situación masiva, social y económicamente devastadora con el COVID-19; te enfrentas a la ira y el miedo, al dolor y la necesidad desesperados, al malestar civil de los grupos afectados; te enfrentas a la pérdida repentina y paralizante de la financiación”, dijo Hospedales, de 65 años, ex jefe de la Agencia de Salud Pública del Caribe, con sede en Trinidad, durante los brotes de chikungunya y del virus del Zika.

“Ella ha conducido a la OPS extremadamente bien a través de este periodo del COVID, y su capacidad para hacerlo se basa en su fe firme, y en sus experiencias de vida, sobre todo, ese bautismo de fuego con David, donde emergió como líder de la transformación del sector de la salud”, agregó Hospedales.

Describiendo a Etienne como “una campeona del Caribe”, Hospedales también dio crédito al equipo de expertos que la rodea, formado por experimentados profesionales de la salud pública respetados a nivel regional y mundial, por apoyarla y permitirle “cumplir en circunstancias muy, muy difíciles.

“Si la pandemia del coronavirus ha dejado al descubierto las deficiencias de los sistemas sanitarios de la región, mientras los países luchan contra los cierres, los toques de queda y el aumento de las hospitalizaciones, también ha reforzado algo más, dijo Etienne: Las políticas que ella ha promovido durante mucho tiempo, como la reducción de las desigualdades sanitarias y la cobertura sanitaria universal, son necesarias ahora más que nunca.

“El acceso a la salud sigue siendo un derecho ignorado”, afirmó.

‘Tenemos que trabajar’

Hace siete años, cuando la amenaza del ébola se cernía sobre la región, Etienne movilizó a los equipos de la OPS para que evaluaran la preparación de 28 países y les ayudaran a identificar las deficiencias. El ébola no se convirtió en una amenaza realista, pero el ejercicio permitió comprender lo poco preparada que estaba la región para hacer frente a cualquier pandemia mortal.

En noviembre de 2019, Etienne dijo que, por una razón aún inexplicable, convocó al comité de planificación de la influenza pandémica de la OPS. Pronto se corrió la voz sobre una misteriosa enfermedad similar a la neumonía en Wuhan, China. Etienne puso inmediatamente en alerta a los gobiernos de la región.

“Eso fue el 16 de enero, mucho antes de que se declarara la emergencia de salud pública el 30 de enero del año pasado. Inmediatamente, convoqué a mi equipo y le dije: ‘Tenemos que trabajar’”, dijo Etienne, que comenzó su segundo mandato de cinco años como directora en 2018.

“Cuando les llamé, estábamos listos para acudir. Les dije: ‘Necesito un equipo que vaya a cada país para hacer las evaluaciones sobre el terreno, para ayudar a abordar las necesidades de los sistemas de salud en el futuro, etc.’”, dijo. “Me dijeron: ‘Bueno, esto nos llevará hasta abril’. Yo dije: ‘Nunca. Necesito que esto esté hecho y terminado para febrero’”.

Pero Etienne, que no ha volado desde enero del año pasado, y su personal, nunca habían contemplado que tantos países fueran a cerrar sus fronteras, lo que supuso más dificultades para entrar.

Desde entonces, ha tenido que enfrentarse no solo a la propagación del COVID-19 y a la aparición de nuevas variantes, sino a complicaciones políticas, como la decisión de la administración de Trump de poner fin a la relación de Estados Unidos con la OMS, lo que provocó falta de pagos y la pérdida de financiación de algunos proyectos a nivel regional.

La lentitud en la distribución de las vacunas contra el COVID-19 por parte de un organismo de las Naciones Unidas está suscitando preocupación en Latinoamérica y el Caribe, donde los gobiernos están tratando de llegar a sus propios acuerdos con los fabricantes.

También se ha criticado la lentitud de la distribución de las vacunas en Latinoamérica y el Caribe por parte del Mecanismo COVAX, respaldado por las Naciones Unidas y dirigido por la OPS. Algunos de los más críticos han sido los mismos gobiernos del Caribe que apoyaron su ascenso.

Aun así, siempre se asegura de mencionar al Caribe, desde el país más pequeño geográficamente hasta el más pequeño en población.

“Tenemos el deber de recordar al mundo, a nuestra región, que hay problemas en el Caribe que deben ser examinados, pero también hay lecciones que aprender del Caribe”, dijo Etienne.

Al principio de la pandemia, la Comunidad del Caribe, también conocida como CARICOM, se unió para hacer frente al COVID-19 al unísono, ya que los gobiernos dependientes del turismo reconocieron sus retos conjuntos y establecieron posiciones comunes que todos podían aplicar. Casi todos cerraron sus fronteras al tráfico aéreo internacional y a los cruceros e impusieron estrictos cierres.

“Creo que eso requirió valor y liderazgo, porque dependen del turismo, y prácticamente estaban cerrando las puertas al turismo”, dijo Etienne. “Pero más allá de todo esto realmente, el Caribe siempre ha sido de interés para la OPS. Y para mí personalmente, obviamente. Así que siempre nos preguntamos: ‘¿Qué podemos aprender del Caribe?’”.

Bajo la dirección de Etienne, la OPS ha logrado una serie de hitos dignos de mención. Entre ellos, el continente americano se convirtió en la primera región de la OMS en eliminar con éxito la transmisión endémica del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita. Además de liderar los esfuerzos de respuesta a los virus regionales del chikungunya y del Zika, mejoró las respuestas a todas las emergencias y desastres declarados en la región a un plazo no mayor de 48 horas.

Más allá del COVID-19

En la actualidad, dijo Etienne, su mayor reto es conseguir que los países planifiquen más allá del COVID-19.

“El COVID-19 terminará y tenemos que asegurarnos de que nuestra región está bien situada; uno, para detener la pandemia, pero al mismo tiempo, para planificar ... para el futuro”, dijo.

Las deficiencias de los sistemas de salud de la región, como la falta de equidad y de inversión, aún deben ser abordadas.

“No puedes hacer crecer tu economía si no tienes un sistema sanitario fuerte”, dijo. “Si no puedes asegurar eso, no puedes sacar a la gente de la pobreza”.

En cuanto a las lecciones aprendidas durante la pandemia, ella personalmente ha aprendido varias.

“Hay que ser decisivo”, dijo Etienne. “Hay que ser oportuno en la toma de decisiones. Hay que implicar a toda la organización, hay que implicar a los Estados miembros desde el principio y apoyarlos para que lleguen a donde tienen que estar”.

Pensando en las vidas perdidas y cambiadas para siempre por la pandemia, Etienne señaló que la pandemia ha golpeado con fuerza, especialmente en comunidades que ya eran vulnerables.

“Realmente espero que nuestros gobiernos, las autoridades nacionales, presten atención a esta advertencia, y presten atención a las lecciones que han surgido de la experiencia de la pandemia”, dijo. “Eso pudiera ayudarles a cumplir una promesa que han hecho a sus comunidades: que todos tienen derecho a la salud”.