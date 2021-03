Al menos 13 policías y agentes de la fiscalía mueren en emboscada de grupo criminal en México

Leer más

La congresista de Miami, María Elvira Salazar, agradeció este jueves al gobierno cubano por un segmento del noticiero de televisión estatal dedicado a atacarla por su apoyo a grupos opositores y defensores de los derechos humanos.

“El régimen canalla de Cuba me ha dedicado varios minutos en el noticiero nacional ¿Les molestará que nunca me he quedado callada ante sus atropellos? ¡Yo represento a las víctimas de la dictadura y siempre utilizaré mi escaño para luchar por la libertad y la democracia!”, dijo María Elvira en un primer tuit en la tarde.