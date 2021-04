¿Podrá un candidato marxista imponer el modelo de Cuba si gana las elecciones en el Perú?

LIMA - El Perú se encuentra con los pelos de punta. El próximo 6 de junio se realizará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El candidato ultraizquierdista Pedro Castillo con un programa marxista encabeza las encuestas sobre la derechista Keiko Fujimori.

Castillo, de 51 años, se convirtió en líder nacional cuando se vinculó al brazo político de Sendero Luminoso, Movadef, para encabezar una huelga de maestros que duró tres meses en el 2017.

El día del cierre de inscripciones para las elecciones presidenciales del 2021, Castillo se anotó como candidato por el partido Perú Libre.

Vladimir Cerrón, de 50 años, es “el líder fundador” y actual “secretario general nacional” de Perú Libre, pero no pudo postular a la presidencia de la república porque cumple una condena de cuatro años de prisión suspendida por negociación incompatible en agravio del Estado Peruano cuando fue gobernador regional de Junín.

Cerrón es el ideólogo de Perú Libre y su programa es una mezcla del socialismo de Venezuela, Cuba, la Bolivia de Evo Morales y el Ecuador de Correa.

En su campaña, Castillo –alter ego de Cerrón- anunció que implantará el marxismo en el Perú: estatismo, salud pública a la cubana, medios de comunicación inspirados en Lenin y Fidel Castro, enfrentamiento de pobres contra ricos, nueva constitución, adiós a los planes de pensión privados y acabar con las “perversas leyes de la oferta y la demanda”.

Ese sistema “perverso” de libre mercado, sin embargo, ha permitido que el Perú acumule hasta abril del 2021 una cifra de $80,942 millones en reservas internacionales.

Nunca antes en la historia del Perú un candidato se había ubicado en las puertas de la presidencia de la república con un programa tan radical como el que propone Castillo, quien según la encuestadora IPSOS-Perú lleva 11 puntos de ventaja sobre su rival Keiko (42% a 31% de los votantes consultados).

“Más que Castillo me preocupa su entorno, esa gente que no está visible”, dijo uno de los participantes del importante grupo profesional periodístico “La Tertulia Humberto Castillo Anselmi” en Lima. “Si no consiguen los votos necesarios para convocar a un referendum y cambiar la constitución, Perú Libre pretende disolver el Congreso, y para lograrlo tendrá que ir al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ofrecerle cosas”.

Cinco de los congresistas de Perú Libre elegidos en la primera vuelta, el 11 de abril pasado, tienen vínculos comprobados por la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) con la banda asesina Sendero Luminoso, que entre 1980 y 1992 desató una guerra interna en el Perú que provocó alrededor de 80,000 muertos.

Cerrón, graduado en 1997 como doctor en Medicina por la Universidad de Ciencia Médicas de Camagüey, Cuba, tiene el antecedente de haber sido gobernador de la región Junín, una de la más importantes por ser el centro del país, y su gestión fue desastrosa.

Le llamaban el “El Doctor Anemia” porque durante su gobierno se registró el 64% de anemia en niños de seis a 35 meses. Cuando Cerrón asumió su cargo en el 2011 encontró el porcentaje de vulnerabilidad de pobreza en 42% y cuando se fue en el 2014 subió al 50.2%, según estadísticas oficiales. Estaba más ocupado en sus cuestionados viajes a China y Venezuela y durante su mandato se paralizaron 44 obras.

Todo esto se encuadra dentro de una estrategia cuyo objetivo es crear el caos para atizar el descontento popular, navegar en esas aguas y culpar al imperialismo de Estados Unidos por todos los males de una pésima administración.

La gran pregunta que se hacen ahora los peruanos es si Castillo, Cedrón y su grupo ultraizquierdista podrán imponer sus ideas colectivistas en el país.

Mientras Castillo lidera las encuestas, los indicativos económicos reflejan una tremenda incertidumbre: la Bolsa de Valores de Lima entró a la baja, el dólar al alza y las acciones de las compañías mineras se encuentran en caída pese a que los minerales están en subida.

El pueblo peruano no podrá decir, si sale Castillo, que no sabía lo que se viene porque Cerrón y sus portavoces lo anunciaron. Vamos a ver si la inmensa mayoría de peruanos permite que unos pocos líderes marxistas pongan en un redil a 33 millones de personas.